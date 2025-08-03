«А мошенники придумают новые схемы». Россиянам урежут количество банковских карт, и их перестанут обворовывать?

С уменьшением числа карт мошенников вряд ли станет меньше Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Центробанк продолжает яростную борьбу против финансовых мошенников. Настолько яростную, что жертвами этой борьбы всё чаще становятся обычные россияне. Банковские форумы переполнены жалобами клиентов, у которых заблокировали карты, приняв людей за дропперов. Теперь даже официанты и ремонтники боятся получать деньги на карту. Вот, видимо, власти и решили: если все массово переходят на наличку, давайте ограничим россиянам количество карт.

Как обычно, всё объясняют борьбой с мошенниками. Это они, негодяи, якобы оформляют множество банковских счетов и карт для вывода похищенных средств. Лимиты на количество карт, которые можно выпустить одному клиенту, должны усложнить эту схему и повысить прозрачность в банковской системе.

Изначально россиянам хотели разрешить иметь до 20 карт, а сейчас уже обсуждается, чтобы их было не более 10. Подробности — в материале MSK1.RU.

Сколько нужно карт человеку

— 5 банков по 2 карты (дебетовая и кредитная) — вот самое простое объяснение числа 10 в этом «упражнении», — говорит основатель сервиса «Кредчек» и член наблюдательного совета Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев. — Надо ли обычному пользователю финансовых услуг больше банков? Зарплатный банк, основной банк для платежей, один банк для сбережений и пару банков для инвестиций. И при этом не в каждом из них ему нужны карты как платежный инструмент… Другое дело, что многие банки никак не могут уйти от связки «счет — карта» для обеспечения того самого удаленного доступа и управления.

— У обычного человека карты накапливаются, потому что банки предлагают новые продукты и виды карт (например, с выгодным кешбэком, беспроцентным кредитным периодом или начислением процентов на остаток), а старые он не закрывает, хотя уже и не пользуется, часто даже забывает о них, как о вышедших из повседневного оборота, — говорит председатель комитета по правовым вопросам Международного конгресса промышленников и предпринимателей, адвокат Вячеслав Плахотнюк. — Ограничения (если они будут введены) вынудят граждан «почистить» свои банковские счета и привязанные к ним карты, перед тем как обратиться в банк за новыми, если лимит будет превышен.

— Действительно ли нововведения позволят уменьшить количество мошенничеств?

— Организаторам мошеннических схем придется искать больше дропперов или задействовать иные схемы обналичивания денег. Это удорожает и усложняет их бизнес. В этом смысл и плюс нововведений, — говорит адвокат Плахотнюк. — А вот минус в том, что любые ограничения создают неудобства законопослушным гражданам, потому что нужно будет тратить время на ревизию своих счетов и пластиковых активов.

Еще бы кто утечку персональных данных остановил

Адвокат Игорь Ким, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека, считает, что ограничение количества банковских карт — это лишь один из способов борьбы с мошенниками, но вовсе не панацея. Главная же проблема заключается в утечке персональных данных.

— Единственный пробел, который пока не решен, — это технологическая адаптация, — отмечает Ким. — Чтобы одна единая, централизованная база между банками была — ведь как один банк узнает сколько у гражданина уже есть карты других банков. Также нужен четкий механизм ограничения, чтобы не было возможности легко обойти, например, открыв новые карты после блокировки старых.

— Что бы вы рекомендовали людям, у которых сейчас на руках десятки карт, если они хотят сохранить несколько платежных инструментов?

— Развитие платежных технологий дает пользователю финансовых услуг всё большую независимость от одного «форм-фактора» (вида платежного инструмента), — говорит Мехтиев. — Платежные карты — всего лишь один из видов удаленного доступа и оперативного управления денежными средствами, который всё быстрее и быстрее уходит в прошлое. При должном стимулировании люди легко переключаются на новые формы оплаты («телефоном» / NFC, QR-кодом, «улыбкой»). Так что, думаю, ограничения на число карт просто станут стимулом и для дальнейшего рывка вперед и использования NFC, QR и биометрии в связке со счетом, а не только с картой. И тем самым — для еще большей эффективности в борьбе с дропперами.

— Ну а что должно делать государство, чтобы полностью победить цифровых мошенников? И вообще, реально ли это?

— Нужно бороться не только с последствиями, но и с изначальной их причиной. Если инициатива Центробанка будет одобрена, это усложнит работу мошенников и повысит прозрачность в банковской системе, но всё равно остается открытым вопрос утечки персональных данных, — говорит Игорь Ким. — А ведь именно благодаря этим утечкам мошенники и крадут денежные средства у граждан. Ограничения по картам уже вводились, но ведь сводки новостей не прекратились, мошенники придумывают всё новые схемы.