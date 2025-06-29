Онлайн и без суда: в России запустят новый способ взыскания долгов за ЖКХ

В проекте будут участвовать 14 регионов, но какие именно, пока неизвестно Источник: Анна Золотова / NGS.RU

1 июля в России начнется эксперимент по онлайн-взысканию долгов за ЖКХ. Проект будет работать ровно год — до 30 июня 2026 года. Регионы, которые примут в нем участие, будут определены Минстроем в течение 14 дней. Соответствующее постановление утвердило правительство РФ.

Согласно проекту, информация о долге, его взыскании и решениях мирового судьи будет приходить прямо в личный кабинет на «Госуслугах», тогда как раньше управляющие компании или суды рассылали письма по почте.

Проект объединит несколько систем: ГИС ЖКХ (где находятся данные о квитанциях), автоматизированную систему «Правосудие», портал «Госуслуги» и Единую цифровую платформу в социальной сфере. Это должно упростить процесс и ускорить реагирование.