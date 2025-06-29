НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+8°C

Сейчас в Ярославле
Погода+8°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +8

0 м/c,

штиль.

 746мм 93%
Подробнее
0 Пробки
USD 78,47
EUR 92,28
Цены на туры
День молодежи: трансляция
Афиша на выходные
Как провести лето в Ярославле
Обзор аттракционов
Расписание «Метеора»
Построят эко-отель
Новый детский сад
Включили видеоэкран в центре
Зумеры и работа
Экономика Онлайн и без суда: в России запустят новый способ взыскания долгов за ЖКХ

Онлайн и без суда: в России запустят новый способ взыскания долгов за ЖКХ

Эксперимент начнется уже в июле

303
1 комментарий
В проекте будут участвовать 14 регионов, но какие именно, пока неизвестно | Источник: Анна Золотова / NGS.RUВ проекте будут участвовать 14 регионов, но какие именно, пока неизвестно | Источник: Анна Золотова / NGS.RU

В проекте будут участвовать 14 регионов, но какие именно, пока неизвестно

Источник:

Анна Золотова / NGS.RU

1 июля в России начнется эксперимент по онлайн-взысканию долгов за ЖКХ. Проект будет работать ровно год — до 30 июня 2026 года. Регионы, которые примут в нем участие, будут определены Минстроем в течение 14 дней. Соответствующее постановление утвердило правительство РФ.

Согласно проекту, информация о долге, его взыскании и решениях мирового судьи будет приходить прямо в личный кабинет на «Госуслугах», тогда как раньше управляющие компании или суды рассылали письма по почте.

Проект объединит несколько систем: ГИС ЖКХ (где находятся данные о квитанциях), автоматизированную систему «Правосудие», портал «Госуслуги» и Единую цифровую платформу в социальной сфере. Это должно упростить процесс и ускорить реагирование.

Участие в эксперименте добровольное как для жителей, так и для организаций ЖКХ.

ПО ТЕМЕ
Анастасия МоденоваАнастасия Моденова
Анастасия Моденова
Ночной корреспондент
ЖКХ Долг Взыскание долга Госуслуги Эксперимент
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
11 минут
Надо вот как-зарплату трудящихся сразу переводить в бюджет области минуя самого трудящегося, а уже потом если у работника возникли какие-то потребности-пусть пишет заявление с объяснениями желаемых трат и специальная комиссия либо одобрит и выделит гражданину немножко цифровых рублей,либо откажет,сочтя данные траты несвоевременными.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Просто „Лады“ будут стоить под три миллиона». В чем главная проблема нового «Азимута»
Артем Краснов
Мнение
Видели ракеты из иллюминатора. Россиянка попала под обстрел между Израилем и Ираном и едва не погибла
Анонимный автор
Мнение
В три раза дешевле Турции! Туристка рискнула испытать арабский all inclusive: что из этого вышло
Ольга Чиги
Мнение
Каменный берег и старинный монастырь: туристка показала необычный остров в Белом море
Галина Скородумова
Мнение
«Мы зарабатываем часто больше, чем госслужащие». Честный отзыв официантки о работе
Анонимный автор
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление