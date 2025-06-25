НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Ярославле
Погода+20°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +15

0 м/c,

 738мм 49%
Подробнее
5 Пробки
USD 78,20
EUR 91,06
Как проходит Губернаторский бал
Хоккеисты — об уходе Никитина
Похолодание в Ярославле
Как провести лето в Ярославле
Подробности объединения школ
Что взять в летний лагерь
Изменили расписание транспорта
Продают ночной клуб
Что случилось с Валентиной Терешковой
Экономика Кто заработал больше и меньше всех: в Ярославле озвучили итоги деятельности городских предприятий

Кто заработал больше и меньше всех: в Ярославле озвучили итоги деятельности городских предприятий

Данные о прибили и убытках озвучили в мэрии

130
Написать комментарий
В Ярославле подвели итоги работы городских предприятий | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле подвели итоги работы городских предприятий | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле подвели итоги работы городских предприятий

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле 25 июня на заседании комиссии муниципалитета подвели итоги работы городских предприятий за 2024 год. С докладом выступила заместитель мэра по вопросам социально-экономического развития города Елена Гудкевич.

Оказалось, что в целом доходы городских организаций составили 4,9 миллиарда рублей, расходы — 4,7 миллиарда.

«По итогам деятельности за 2024 год из 13 акционерных обществ, акции которых принадлежат Ярославлю, прибыль получили девять, убыток — четыре. Прибыль, по сравнению с 2023 годом, не изменилось. Общая сумма прибыли составила 228,6 млн рублей», — рассказала Елена Гудкевич.

Больше всех в 2024 году заработала «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» — 101,3 миллиона рублей. Правда в ее доходах большую часть составили средства от продажи недвижимости (на улице Осташинской, 13). Также общество получило 6 миллионов рублей от размещения денег на депозите.

А самым убыточным признали АО «ПАТП-1 г. Ярославля» — предприятие, которое до транспортной реформы отвечало за работу большей части городских автобусов в Ярославле.

«Отрицательный финансовый результат сформировался в результате того, что доходы, полученные обществом не покрывают в полном объеме понесенные расходы, в том числе расходы в размере 44,5 млн руб. по содержанию автобусов, которые ранее осуществляли городские перевозки. Также на увеличение суммы убытка повлияла продажа 5 автобусов ЛиАЗ по цене ниже их остаточной стоимости (убыток 13,4 млн рублей)», — пояснили в мэрии.

Сколько заработали и потеряли городские акционерные общества Ярославля в 2024 году

Получили прибыль:

  • «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» — 101,3 миллиона рублей (в 2023 году был убыток — 6,7 миллиона. Как предприятию удалось так изменить ситуацию мы рассказывали тут);

  • АО «Яргорэлектротранс» — 74,7 миллиона рублей (в 2023 году был убыток 5,7 миллиона);

  • АО «Центр» (управляет Центральным рынком) — 16,7 миллиона рублей (в 2023 году был доход 12,7 миллиона);

  • АО «Вознесенский» — 16,4 миллиона (в 2023 году был доход 11 миллионов);

  • АО «Ярославльзаказчик» — 5,6 миллиона (в 2023 году был доход 38,5 миллиона);

  • АО «Ярославльлифт» — 4,1 миллиона (в 2023 году был доход 4,3 миллиона);

  • АО «Ярославские ЭнергоСистемы» — 3,9 миллиона (в 2023 году был доход 3,5 миллиона);

  • АО «Ярмарки Дзержинского района» — 3,6 миллиона (в 2023 году был доход 5,6 миллиона);

  • АО «Яргортеплоэнерго» — 2,3 миллиона (в 2023 году был доход 2,2 миллиона);

Сработали с убытком:

  • АО «ПАТП-1 г. Ярославля» — минус 37,4 миллиона (в 2023 году был убыток в 108,4 миллиона);

  • АО «Ярославское предприятие по геодезии и землеустройству» — минус 3,5 миллиона (в 2023 году была прибыль 2,7 миллиона);

  • АО «Горстройзаказчик» — минус 2,4 миллиона рублей (в 2023 году была прибыль 2,7 миллиона);

  • АО «Волна» (общественные бани) — минус 2,4 миллиона (в 2023 году был убыток в 8,4 миллиона).

Также на комиссии муниципалитета сообщили о планах по строительству нового крематория в Ярославле.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Предприятия Финансы
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Самое сложное — общаться с родителями. Учитель рассказала о работе в современной школе
Анонимный автор
Мнение
«Просто „Лады“ будут стоить под три миллиона». В чем главная проблема нового «Азимута»
Артем Краснов
Мнение
Результаты ЕГЭ: зумер знакомится со взрослой жизнью
Денис Лебедев
Мнение
В три раза дешевле Турции! Туристка рискнула испытать арабский all inclusive: что из этого вышло
Ольга Чиги
Мнение
«За две недели вышло больше, чем на госслужбе за месяц»: курьер рассказала о работе в доставке
Анонимный автор
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление