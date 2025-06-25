Кто заработал больше и меньше всех: в Ярославле озвучили итоги деятельности городских предприятий

В Ярославле подвели итоги работы городских предприятий Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле 25 июня на заседании комиссии муниципалитета подвели итоги работы городских предприятий за 2024 год. С докладом выступила заместитель мэра по вопросам социально-экономического развития города Елена Гудкевич.

Оказалось, что в целом доходы городских организаций составили 4,9 миллиарда рублей, расходы — 4,7 миллиарда.

«По итогам деятельности за 2024 год из 13 акционерных обществ, акции которых принадлежат Ярославлю, прибыль получили девять, убыток — четыре. Прибыль, по сравнению с 2023 годом, не изменилось. Общая сумма прибыли составила 228,6 млн рублей», — рассказала Елена Гудкевич.

Больше всех в 2024 году заработала «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» — 101,3 миллиона рублей. Правда в ее доходах большую часть составили средства от продажи недвижимости (на улице Осташинской, 13). Также общество получило 6 миллионов рублей от размещения денег на депозите.

А самым убыточным признали АО «ПАТП-1 г. Ярославля» — предприятие, которое до транспортной реформы отвечало за работу большей части городских автобусов в Ярославле.

«Отрицательный финансовый результат сформировался в результате того, что доходы, полученные обществом не покрывают в полном объеме понесенные расходы, в том числе расходы в размере 44,5 млн руб. по содержанию автобусов, которые ранее осуществляли городские перевозки. Также на увеличение суммы убытка повлияла продажа 5 автобусов ЛиАЗ по цене ниже их остаточной стоимости (убыток 13,4 млн рублей)», — пояснили в мэрии.

Сколько заработали и потеряли городские акционерные общества Ярославля в 2024 году

Получили прибыль:

«Специализированная служба по вопросам похоронного дела» — 101,3 миллиона рублей (в 2023 году был убыток — 6,7 миллиона. Как предприятию удалось так изменить ситуацию мы рассказывали тут);

АО «Яргорэлектротранс» — 74,7 миллиона рублей (в 2023 году был убыток 5,7 миллиона);

АО «Центр» (управляет Центральным рынком) — 16,7 миллиона рублей (в 2023 году был доход 12,7 миллиона);

АО «Вознесенский» — 16,4 миллиона (в 2023 году был доход 11 миллионов);

АО «Ярославльзаказчик» — 5,6 миллиона (в 2023 году был доход 38,5 миллиона);

АО «Ярославльлифт» — 4,1 миллиона (в 2023 году был доход 4,3 миллиона);

АО «Ярославские ЭнергоСистемы» — 3,9 миллиона (в 2023 году был доход 3,5 миллиона);

АО «Ярмарки Дзержинского района» — 3,6 миллиона (в 2023 году был доход 5,6 миллиона);

АО «Яргортеплоэнерго» — 2,3 миллиона (в 2023 году был доход 2,2 миллиона);

Сработали с убытком:

АО «ПАТП-1 г. Ярославля» — минус 37,4 миллиона (в 2023 году был убыток в 108,4 миллиона);

АО «Ярославское предприятие по геодезии и землеустройству» — минус 3,5 миллиона (в 2023 году была прибыль 2,7 миллиона);

АО «Горстройзаказчик» — минус 2,4 миллиона рублей (в 2023 году была прибыль 2,7 миллиона);

АО «Волна» (общественные бани) — минус 2,4 миллиона (в 2023 году был убыток в 8,4 миллиона).