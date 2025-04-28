Ворочают миллионами: сколько денег муниципальные похоронщики заработали в Ярославле за год

Что известно о муниципальной похоронной компании в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле впервые за многие годы муниципальная похоронная компания закрыла год с крупной прибылью. Эта сумма перевалила за 100 миллионов рублей, в то время как пару лет назад предприятие ушло в крупный минус.

Рассказываем, как менялось финансовое состояние ярославского АО «Специализированная служба по вопросу похоронного дела», и с чем связывают его процветание сейчас.

Создали еще в СССР

История создания ярославской муниципальной похоронной компании тянется еще со времен СССР. В 1965 году был создан Комбинат коммунальных предприятий. Среди всех видов деятельности присутствовала, в том числе, и похоронная. Затем предприятие несколько раз переименовывали. Название, которое оно носит сейчас, было официально зарегистрировано в 2021 году. Тогда организация стала акционерным обществом «Специализированная служба по вопросу похоронного дела» Ярославля. Но суть одна — компания всегда была муниципальной и выполняла похоронные услуги.

У компании сменилось много руководителей. Еще до последнего переименования — в конце 2019 года, пост директора занял подмосковный управленец Андрей Халевин. До этого он возглавлял ныне ликвидированное МКУ «Ритуал» в Красноармейске Московской области, был председателем правления садоводческого некоммерческого товарищества «Березка». Его назначили руководить ярославским похоронным предприятием в период, когда пост мэра занимал приезжий чиновник из Подмосковья Владимир Волков.

В 2020 году, по данным сервиса «КонтурФокус», АО «Специализированная служба по вопросу похоронного дела» заработала 1, 4 млн рублей. В 2021 году результат был меньше — 935 тысяч рублей. Выручки муниципалов стали сокращаться.

Вступили в сговор?

В 2021 году городская компания попала в скандал. Антимонопольная служба уличила городских похоронщиков в сговоре.

Дело было так: в городе существуют две муниципальные компании, связанные с ритуальными услугами: «Служба городских кладбищ», отвечающая за кладбища, и «Специализированная служба по вопросам похоронного дела», предоставляющая ритуальные услуги.

За помощью к властям обратились представители частных ритуальных компаний. Они пожаловались, что муниципальные похоронщики вытесняют их с рынка и ограничивают услуги по копке могил.

«Чтобы получить право похоронить человека на том или ином кладбище, родственникам приходится лично обращаться в „Службу городских кладбищ“. Раньше это могли делать и мы от имени клиента, но некоторое время назад нас такого права лишили. При этом, по нашей информации, нашим клиентам отказывают в выделении участков, к примеру, на Осташинском или Игнатовском кладбище, но если они соглашаются обслуживаться не у нас, а у „Специализированной службы по вопросам похоронного дела“, то места для них находятся. В итоге люди к нам возвращаются, расторгают договоры, забирают деньги и уходят к муниципалам», — жаловались тогда частники.

Муниципалы сговор отрицали. Объясняли, что каждый занимается своим делом. И выделение места на кладбище не зависит от того, в какую именно компанию обратились за ритуальными услугами родственники усопшего. Но связь между двумя компаниями все равно доказали.

Убытки становились больше

В 2022 году компания понесла еще большие убытки — 11,6 млн рублей. Это повергло в шок депутата муниципалитета Анатолия Каширина. Тогда он просил правоохранительные органы проверить действия похоронщиков и подозревал их в махинациях с городской собственностью. Он часто публиковал посты в социальных сетях, озвучивая финансовые проблемы предприятия.

«Муниципальное АО"Спец.служба по вопросам похоронного дела» сдает в аренду помещение в своем здании ИП, которое оказывает похоронные услуги, в основном, как раз копку могил. Таким образом, мимо бюджета в чей-то карман уходит только за копку могил от 10 до 15 млн в месяц! Проверяющие структуры по моим запросам почему-то не хотят копнуть поглубже, а ограничиваются только констатацией, что аренда законна», — говорится в одной из публикации депутата от 2022 года.

Затем, в 2023 году Анатолий Каширин обратился к прокурору Ярославской области. Он просил проверить финансово-хозяйственную деятельность компании. А некоторое время спустя, в апреле 2023 года, Андрей Халявин был уволен. Это решение было поддержано советом директоров.

Новый директор — дела в гору?

В июне 2023 года руководить муниципальной похоронной службой назначили Андрея Косогорова. Интересно, что ранее он уже был директором муниципальной похоронной компании до ее переименования. Тогда она называлась МКП «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» Ярославля. Но в 2016 году Андрей Косогоров оставил свой пост.

После его возвращения дела пошли в гору. В 2023 году акционерное общество сработало в убыток на 6,6 млн рублей. Но в 2024 году чистая прибыль муниципалов составила 101,3 млн рублей после вычета налогов. Сумма кажется огромной в сравнении с предыдущими финансовыми показателями. При этом в документации указано, что 163,8 млн относятся к прочим доходам. В ответ на запрос корреспондента 76.RU в мэрии Ярославля пояснили, что к этой категории относят реализацию непрофильных активов. Правда, подробных разъяснений на этот счет не дали.

«К графе „Прочие расходы“ относятся расходы по списанию остаточной стоимости непрофильных активов, расходы по рекламе, услуги банка», — рассказали в мэрии Ярославля.

Также власти уточнили, что деятельность акционерного общества не спонсировали в 2024 году из городского бюджета.

Мы отправили дополнительный запрос в мэрию с просьбой пояснить, что именно кроется в понятии «реализация непрофильных активов». Вот, что ответили власти:

«Непрофильный актив — это актив, принадлежащий обществу на праве собственности и не используемый в основных видах деятельности предусмотренных уставом общества. С целью минимизации расходов по содержанию непрофильных активов и получения дополнительного дохода с целью дальнейшего развития общества непрофильные активы реализуются. В случае с АО „Специализированная служба по вопросам похоронного дела“ это недвижимое имущество».

В финансовой отчетности указана графа «Денежные потоки от инвестиционных операций». В поступлениях есть пункт «продажа внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)», где указана сумма в 181 млн рублей. В прочих поступлениях указано 5,9 млн. Можно предположить, что компания продала принадлежащее муниципалам имущество, за счет чего выросла прибыль предприятия.

«Сейчас там нормальный директор»

Депутат муниципалитета Анатолий Каширин рассказал, что финансовое положение компании изменилось после назначения нового руководителя.