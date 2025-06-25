В России снижаются ставки по ипотеке: сможем ли мы купить жилье

Несмотря на снижение процентов, ситуация заметно не улучшается Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











В России ставки по ипотеке продолжают снижаться уже вторую неделю подряд. На первичном рынке ставка упала на 0,61 процентного пункта и теперь составляет 24,99%, а на вторичном рынке — на 0,55 процентного пункта, достигнув 25,01%. Это значит, что взять ипотеку стало немного дешевле, что может привлечь больше людей к покупке жилья.

Однако даже сейчас ставки остаются высокими . Это означает, что люди будут переплачивать по кредитам в несколько раз. Кроме того, условия льготной ипотеки стали менее выгодными , пишут «Известия». Банки увеличили первоначальные взносы и требования к заемщикам, что привело к снижению числа выданных кредитов.

Шесть крупных банков снизили ставки по ипотечным программам, и средняя полная стоимость кредитов опустилась ниже 28% . Это произошло после того, как Центральный банк снизил ключевую ставку до 20%. Однако, по словам экспертов, ставки всё еще слишком высоки , и настоящая доступность ипотеки начнется только при ставках ниже 15% .

В мае банки выдали на 8% меньше ипотечных кредитов , чем в апреле. Это связано с тем, что льготная ипотека стала менее доступной . Ранее застройщики платили комиссии, чтобы продавать жилье по госпрограммам, но теперь эта практика уходит. В результате, несмотря на снижение ставок, получить ипотеку становится сложнее, особенно для людей с высоким уровнем долгов или нестабильным доходом.