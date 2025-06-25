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Экономика В России снижаются ставки по ипотеке: сможем ли мы купить жилье

В России снижаются ставки по ипотеке: сможем ли мы купить жилье

Шесть крупных банков снизили проценты

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Несмотря на снижение процентов, ситуация заметно не улучшается | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUНесмотря на снижение процентов, ситуация заметно не улучшается | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Несмотря на снижение процентов, ситуация заметно не улучшается

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

В России ставки по ипотеке продолжают снижаться уже вторую неделю подряд. На первичном рынке ставка упала на 0,61 процентного пункта и теперь составляет 24,99%, а на вторичном рынке — на 0,55 процентного пункта, достигнув 25,01%. Это значит, что взять ипотеку стало немного дешевле, что может привлечь больше людей к покупке жилья.

Однако даже сейчас ставки остаются высокими. Это означает, что люди будут переплачивать по кредитам в несколько раз. Кроме того, условия льготной ипотеки стали менее выгодными, пишут «Известия». Банки увеличили первоначальные взносы и требования к заемщикам, что привело к снижению числа выданных кредитов.

Шесть крупных банков снизили ставки по ипотечным программам, и средняя полная стоимость кредитов опустилась ниже 28%. Это произошло после того, как Центральный банк снизил ключевую ставку до 20%. Однако, по словам экспертов, ставки всё еще слишком высоки, и настоящая доступность ипотеки начнется только при ставках ниже 15%.

В мае банки выдали на 8% меньше ипотечных кредитов, чем в апреле. Это связано с тем, что льготная ипотека стала менее доступной. Ранее застройщики платили комиссии, чтобы продавать жилье по госпрограммам, но теперь эта практика уходит. В результате, несмотря на снижение ставок, получить ипотеку становится сложнее, особенно для людей с высоким уровнем долгов или нестабильным доходом.

Застройщики пытаются привлечь покупателей скидками на квартиры, но многие люди не готовы на это соглашаться. В итоге, даже те, кто берет кредиты, сталкиваются с финансовыми трудностями из-за высоких ежемесячных платежей. В целом ситуация на рынке ипотеки остается сложной, и доступность кредитов для большинства россиян пока не улучшилась.

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Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
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Ипотека Ипотечные ставки Банки
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