Что делать, если не хватает стажа для пенсии, — советы экономиста

Половину необходимого стажа можно купить Источник: Лина Саитова / 116.RU











При нехватке стажа для получения страховой пенсии по старости россияне могут его купить или заработать. Об этом агентству «Прайм» рассказала доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

В 2026 году на пенсию смогут выйти 59-летние женщины и 64-летние мужчины, если у них есть не менее 15 лет стажа и не менее 30 ИПК. Чтобы докупить недостающий стаж, нужно обратиться с заявлением в территориальный отдел Социального фонда. В 2025 году год стажа стоит 59 241,6 рубля. Однако купить можно не более 7,5 года стажа.

«Если будущему пенсионеру не хватает совсем немного стажа, один-два года, то есть два варианта: докупить стаж или просто доработать время, достаточное для оформления пенсии», — отметила эксперт.