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Экономика Что делать, если не хватает стажа для пенсии, — советы экономиста

Что делать, если не хватает стажа для пенсии, — советы экономиста

Есть два способа увеличить стаж

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1 комментарий
Половину необходимого стажа можно купить | Источник: Лина Саитова / 116.RUПоловину необходимого стажа можно купить | Источник: Лина Саитова / 116.RU

Половину необходимого стажа можно купить

Источник:

Лина Саитова / 116.RU

При нехватке стажа для получения страховой пенсии по старости россияне могут его купить или заработать. Об этом агентству «Прайм» рассказала доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

В 2026 году на пенсию смогут выйти 59-летние женщины и 64-летние мужчины, если у них есть не менее 15 лет стажа и не менее 30 ИПК. Чтобы докупить недостающий стаж, нужно обратиться с заявлением в территориальный отдел Социального фонда. В 2025 году год стажа стоит 59 241,6 рубля. Однако купить можно не более 7,5 года стажа.

«Если будущему пенсионеру не хватает совсем немного стажа, один-два года, то есть два варианта: докупить стаж или просто доработать время, достаточное для оформления пенсии», — отметила эксперт.

Летом пенсионеров ждет массовая индексация выплат. С 1 августа их увеличат всем работающим пенсионерам. Подробнее читайте в материале.

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Комментарии
1
Гость
47 минут
А как купить годы жизни ?
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