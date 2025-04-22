Нефть дешевеет: что будет с ценами на бензин в России — разбор

Одной из самых обсуждаемых новостей в России и во всем мире в апреле стала информация о дешевеющей нефти марки Brent. Эксперт в видео объяснил, почему это произошло и подешевеет ли бензин в России после этого. Подробности смотрите в ролике чуть выше.

«В ближайшее время мы будем видеть, как происходит постепенный небольшой рост цен на топливо, который пока еще будет укладываться в уровень инфляции. Поэтому, к сожалению, у нас топливо всегда дорожает. Вопрос в темпах. Я думаю, что сейчас пока причин для ускоренного роста стоимости топлива все-таки нет», — сказал нашим коллегам из 72.RU Игорь Юшков, эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности.