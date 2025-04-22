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Экономика Нефть дешевеет: что будет с ценами на бензин в России — разбор

Нефть дешевеет: что будет с ценами на бензин в России — разбор

Эксперт объяснил, по каким причинам дешевела нефть во всем мире

291
12 комментариев

В этом видео эксперт отвечает на наши вопросы

Источник:

Ксения Беляева / Городские медиа

Одной из самых обсуждаемых новостей в России и во всем мире в апреле стала информация о дешевеющей нефти марки Brent. Эксперт в видео объяснил, почему это произошло и подешевеет ли бензин в России после этого. Подробности смотрите в ролике чуть выше.

«В ближайшее время мы будем видеть, как происходит постепенный небольшой рост цен на топливо, который пока еще будет укладываться в уровень инфляции. Поэтому, к сожалению, у нас топливо всегда дорожает. Вопрос в темпах. Я думаю, что сейчас пока причин для ускоренного роста стоимости топлива все-таки нет», — сказал нашим коллегам из 72.RU Игорь Юшков, эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности.

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Комментарии
14
Гость
1 час
Нефть дешевеет: что будет с ценами на бензин в России??? Что за глупый вопрос? Естественно подорожает и бензин и дизтопливо. А когда было подругому? А как следствие, подорожает ВСЁ, потому что доствка идёт транспортом.
Гость
1 час
я видел сегодня падение цен - упал ценник в магазине
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