Когда пройдет следующая индексация пенсий и кого она затронет

На пенсию по потере кормильца могут рассчитывать бабушки и дедушки погибшего Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Следующая индексация пенсий пройдет для военных пенсионеров. Выплаты для них вырастут с 1 октября на 4,5%. Об этом говорится в законе о федеральном бюджете на 2025–2027 годы.

При этом сумма может измениться в большую сторону. В 2024 году в бюджет закладывали аналогичную индексацию на 4,5%, но в итоге подняли пенсии на 5,1%. Точный размер будет известен ближе к назначенной дате.

В 2025 году пройдет еще несколько перерасчетов пенсий Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











Военная пенсия — ежемесячное содержание, выплачиваемое государством военнослужащему, вышедшему на заслуженный отдых. Денежное довольствие представляет собой сумму окладов по должности и званию. Пенсия военных формируется на основе процента от этой суммы, а также различных надбавок.

Виды военной пенсии в России:

за выслугу лет;

по инвалидности;

по потере кормильца.

Размер военной пенсии по выслуге лет, потере кормильца и инвалидности формируется на основе четырех параметров:

оклад по должности;

оклад по воинскому званию;

надбавки (за выслугу лет, имеющим статус ветерана боевых действий, за службу на Крайнем Севере);

понижающий коэффициент.

Военнослужащий, уволенный после 20 лет пребывания в армии, имеет право получать 50% денежного довольствия. Если после этого срока он останется на службе, то к пенсии будут прибавлять по 3% ежегодно.

1 февраля 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому пенсии военным проиндексировали на 9,5%. Таким образом, размер денежного довольствия, который учитывают при начислении военной пенсии, увеличился до 93,59%. Рассчитать, какая именно пенсия приложена вам, можно с помощью специального калькулятора.

Понижающий коэффициент — процент корректировки пенсии военных. Иными словами, бывшим сотрудникам силовых ведомств, ушедшим на пенсию, выплачивают не всю сумму денежного довольствия, а только ее часть.

Как заявляла ранее член комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб, в ближайшие несколько лет планируется полностью ликвидировать разницу между зарплатным и пенсионным содержанием.

Пенсия по потере кормильца назначается нетрудоспособным членам семьи военного в случае его смерти во время службы, безвестного исчезновения во время военных действий, в период получения пенсии.

Такие выплаты могут получать:

дети до 18 лет, а если учатся по очной форме, то до 23 лет;

родители или супруга, если после смерти кормильца они утратили источник доходов, достигли пенсионного возраста или имеют инвалидность;

родители или супруги, если они не работают и ухаживают за детьми, братьями, сестрами, внуками кормильца, пока последним не исполнится 14 лет;

бабушки или дедушки, если нет других лиц, которые должны содержать их по закону.

Пенсию по инвалидности можно оформить, если гражданин получил соответствующий статус во время службы или через три месяца после увольнения. Также на выплату можно рассчитывать, если инвалидность наступила позднее, но стала следствием травмы в период военной службы. Однако получать сразу две пенсии: по инвалидности и за выслугу лет нельзя. Можно выбрать ту, что больше. При этом положенные надбавки не исчезнут.