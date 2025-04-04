«Нагоняют себе стоимость»: почему хлеб подорожал до 160 рублей, если пшеница подешевела

Все издержки оплачивает потребитель Источник: Игорь До / E1.RU











Цены на хлеб в России стали доходить до 160 рублей за килограмм: столько предлагают заплатить жителям Северо-Западного федерального округа. В Центральном килограмм пшеничного хлеба обойдется в 126 рублей, а в среднем россияне платят за продукт первой необходимости по 107 рублей за килограмм, следует из данных Росстата. При этом за последние три года цена на пшеницу снизилась. Аналитики, опрошенные корреспондентом 161.RU, объясняют: количество урожая пшеницы и цена на нее имеют малое влияние на стоимость хлеба для потребителя.

По данным Росстата, всего три округа продают килограмм хлеба дешевле 100 рублей, эти субъекты находятся на юго-западе страны. Самый недорогой покупают жители Северо-Кавказского федерального округа: продукт в среднем стоит 72 рубля за килограмм. Для сравнения: в Северо-Западном федеральном округе хлеб стоит в два с лишним раза дороже — цена достигает 160 рублей за килограмм.

В Южном федеральном округе хлеб в среднем обходится в 91 рубль, в Приволжском — 94 рубля. В остальных субъектах страны продукт первой необходимости стоит дороже ста рублей.

Так, в Сибирском федеральном округе килограмм хлеба стоит 111 рублей, в Уральском — 113 рублей, в Дальневосточном — 124 рубля, в Центральном — 126 рублей.

На юго-западе страны хлеб дешевле Источник: Серафима Пантыкина / 161.RU











«Военная обстановка связана»

Повышение цены связано с инфляцией, ростом издержек, подорожанием дизтоплива, оплатой труда рабочих и влиянием санкций, сказал корреспонденту 161.RU Александр Родин, президент донской Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств и сельхозкооперативов (АККОР).

— [Обеспеченность пшеницей у Ростовской области] высокая, но она по себестоимости другая уже. Стоимость зерна уже такого дохода не дает, как раньше. Военная обстановка чисто связана. Надо регулировать цены, безусловно. Государство должно регулировать. Если на что-то [из издержек] растет цена, это обязательно взывает рост цены [продукта]. Растет на горючее, на удобрения, на электроэнергию. Это всё взаимосвязано, — объяснил Родин.

Эти же причины перечисляет и Николай Тютюнников, председатель совета директоров группы компаний «КАРАВАЙ». Он подчеркивает, что рост цен на хлеб связан с растущей стоимостью издержек производства. «Каравай» поднял стоимость продукции для торговых сетей в этом году.

«Каравай» основали в Санкт-Петербурге в 1993 году. Компания считается одним из лидеров хлебной отрасли России. К концу 2023 года в ней работали 1799 сотрудников. За год «Каравай» выручил 8 миллиардов рублей, чистая прибыль составила 606,9 миллиона рублей, следует из данных сервиса «Контур.Фокус».

— На всё понемножку [выросла цена]. И пшеница, и зарплата, и инфляция — [всё сказывается], — сообщил Тютюнников корреспонденту 161.RU. — Это чистые издержки.

Понижение цены на хлеб эксперты считают маловероятным Источник: Дарья Пона / 74.RU











Он отметил, что «Каравай» в конце 2024 года повысил зарплату сотрудникам на 3–4%, что тоже заложили в стоимость продукта, как и рост цен на ингредиенты. Ключевым фактором роста стоимости хлебобулочных изделий Тютюнников считает цены на дизтопливо: расходы на транспортировку хлеба тоже учитываются в ценнике.

— Наемные компании, которые занимаются перевозкой хлеба, естественно, выставляют нам общую стоимость доставки, — сказал Тютюнников. — На [урожай пшеницы] нам грех жаловаться, а вот цены… Цена хлеба в первую очередь зависит от цены муки — сырья, потому что это самая большая статья себестоимости. Когда мука дорожает, мы закладываем подорожание муки и подтягиваем все остальные издержки. Пока мука стоит на месте, мы фактически не трогаем цену, мы цену на хлеб удерживаем.

Расходы на муку занимают от 20 до 40% в себестоимости хлеба, утверждает Тютюнников. Понижение цены на хлеб бизнесмен считает маловероятным.

«Никак не связано с ценами на зерно»

Плодородный юг тоже столкнулся с подорожанием хлеба. Так, в 2024 году Ростовская область стала лидером среди регионов России по производству пшеницы. Донские аграрии собрали больше 10 миллионов тонн — это 12,3% урожая от общего по стране объема, сообщили аналитики агробизнеса «АБ-центра». Но за год хлеб в Ростове подорожал на 20% — цена выросла на 16 рублей, посчитали специалисты Ростовстата.

Ростовская область, как и Краснодарский край, не имеют весомых преимуществ из-за плодородных земель и высоких урожаев для хлебопеков — цены на хлеб будут расти вне зависимости от того, сколько в регионе собирают пшеницы, сообщил корреспонденту 161.RU президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

Основную часть стоимости хлеба занимают затраты на логистику, оплата труда рабочих, электроэнергии Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











— Логистические издержки слишком высоки, — объяснил Злочевский. — Хлеб — это дешевый товар. Хлеб производится, как правило, в рамках регионального спроса. Он не очень хорошо перевозится в другие регионы, это очень дорого.

Злочевский подчеркивает: основную часть стоимости хлеба занимают затраты на логистику, оплата труда рабочих, электроэнергии. Поэтому на стоимости хлеба отразился рост цены на дизтопливо.

— [Подорожание хлеба] никак не связано с ценами на зерно, — говорит Аркадий Злочевский. — Цены на зерно остаются на очень низком уровне — они даже не доросли до уровня 2021 года, например, когда было 17 тысяч за тонну, а сейчас тонна стоит 15 тысяч рублей. И последнюю неделю цены на пшеницу снижаются. Хлебопеки постоянно жалуются вместе с мукомолами в отношении цен на зерно — и нагоняют себе стоимость. Это традиционный плач, это, скорее, фасадная игра, потому что им хоть как-то надо аргументировать подъем цены на хлеб и хлебобулочные изделия. У нас вообще в хлебной сфере очень неадекватная государственная политика.

Злочевский уверен, что сдерживать цены на хлеб для всех категорий покупателей не стоит.

— Во всём мире идут другим путем. Идут через помощь, так называемую, продовольственную: помогают бедному карману покупать более дорогую продукцию. А мы подавляем цены всем, в том числе и для средних и богатых карманов. И в результате через такую политику дотируем и богатые, и средние карманы. Им же тоже достается всё по сниженным ценам. Через такую политику губится производственная мотивация. Хлебопеки долгое время сначала жертвовали качеством, чтобы хоть как-то выживать в такой системе работы. А теперь уже и нечем по качеству жертвовать, там уже дальше некуда.

Цены на зерно, на пшеницу имеют крайне слабое отношение к ценам на хлеб, говорят эксперты Источник: Максим Воробьев / E1.RU











Президент Российского зернового союза приводит в пример хлеб премиального качества: в России он в три-четыре раза дороже, чем хлеб, произведенный на заводе.

— Как относятся к массовому производству и как к премиальному сегменту — это колоссальная разница в цене. Там не 30%, [как в других странах], а в разы просто. И конечно, никаких проблем [с качеством] нет в премиальном сегменте.

«Обдираем наш народ»

По словам Злочевского, доля стоимости пшеницы в цене булки хлеба на прилавке — от 13 до 23%. С такой оценкой согласен гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько.

— Рост цен на пшеницу имеет к этому крайне слабое отношение, — говорит гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. — У нас рост цен на хлеб произошел за счет резкого роста зарплат в этой сфере, потому что стало не хватать людей на предприятиях и пришлось резко поднимать им зарплату. Наверняка выросла арендная плата, затраты на энергию и так далее. Всё это вместе приводит к росту цен на муку, на транспортировку. Потом многочисленные цены на ингредиенты тоже очень сильно выросли. Поэтому всё это сказывается на цене хлеба. Доля зерна в цене батона составляет процентов двадцать, не больше. Цены на зерно, на пшеницу имеют крайне слабое отношение к ценам на хлеб.

Поэтому цены на хлеб растут вне зависимости от того, сколько в регионе собрали зерна, подчеркнул Дмитрий Рылько.

В субъектах РФ разные цены на хлеб Источник: Максим Серков / NGS42.RU











Цены на дизтопливо повлияли и на стоимость других продуктов: например, картофелеводы заявили, что одним из ключевых факторов подорожания продуктов стал рост цен на дизельное топливо. Рост цен на топливо прокомментировал директор по внешнеэкономической деятельности компании «АзовЗерноТранс» Алексей Величко корреспонденту 161.RU.

Логистическую компанию «АзовЗерноТранс» зарегистрировали в Ростовской области в 2017 году. В 2023 году фирма выручила 20,5 миллиона рублей. Чистая прибыль составила 8,6 миллиона рублей.

— Скажу так: мы не понимаем, что происходит, — признавался руководитель логистической компании. — Никто не понимает, что происходит. Буквально месяц назад я побывал в стране под названием Вьетнам. Так вот, там, на наши деньги если перевести, дизельное топливо стоит 72 рубля. У нас — уже 67 рублей. У Вьетнама нет своих нефтедобывающих скважин, они не производят топливо, они его вынуждены импортировать — и тем не менее мы практически поравнялись с нашими братьями-вьетнамцами. [Почему топливо столько стоит в России] — вопрос первым лицам государства. Нужно задать, почему же мы так все-таки обдираем наш российский народ, — говорил Величко.