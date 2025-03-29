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Экономика Кризис-2025 эксперт Дефицит кадров в России резко закончился? Почему заводам больше не нужны рабочие

Дефицит кадров в России резко закончился? Почему заводам больше не нужны рабочие

Что вообще происходит на рынке труда, не понимают даже эксперты

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4 комментария
Кадры уже все не решают? | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUКадры уже все не решают? | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Кадры уже все не решают?

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Безработица в России остается на рекордно низком уровне (2,4% в январе). Но при этом российские компании значительно снизили активность по найму новых сотрудников. По данным сервиса hh.ru, число открытых вакансий за первый квартал 2025 года уменьшилось на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — их 2,3 миллиона. Это значительно больше, чем всего в России безработных (в январе Росстат оценивал их число в 1,8 миллиона).

Почему же российский бизнес, производство перестают искать новых сотрудников? Ведь количество безработных в стране значительно ниже, чем число вакансий? Профессор РАНХиГС, доктор экономических наук Александр Щербаков в беседе с MSK1.RU объясняет это структурными изменениями на рынке.

— Появление вакансий было вызвано необходимостью своего рода перестройки производства в связи с импортозамещениями и с развитием оборонных отраслей. Но этот этап постепенно уже завершается, потому что эти вакансии уже заполнены. Теперь надо ожидать нового витка в развитии экономики, чтобы появились новые вакансии в связи с появлением новых производств.

 Но при этом бизнес, судя по всем опросам, заявляет о дефиците кадров.

— Во-первых, всё-таки какие-то вакансии еще есть, хотя они сокращаются. А во-вторых, это вакансии, где требуются высококвалифицированные работники. И вот таких работников действительно у нас есть определенный недостаток.

 А какие новые производства, о которых вы говорили, потребуют новые кадры?

— Я думаю, что спрос будет расширяться на людей с техническими компетенциями, чтобы укрепить нашу обороноспособность. Это, во-первых. Во-вторых, импортозамещение тоже будет продолжаться. Нашим предпринимателям, нашим работодателям придется продолжать линию, связанную с выпуском потребительской продукции, необходимой для нашей страны. А сейчас мы производим недостаточно, как мне кажется, по номенклатуре и объему продукции. Это и потребует новых сотрудников, новых работников на сравнительно новых рабочих местах.

Более пессимистично смотрит на ситуацию на российском кадровом рынке член некоммерческого партнерства «Эксперты рынка труда» Юлия Левина. Она уверена, что рынок труда в России деформирован из-за огромного количества неквалифицированной и дешевой рабочей силы из стран ближнего зарубежья.

— В прошлом году миграционный прирост составил 500 тысяч человек, это значит 9,5 миллиона въехало, а 9 выехало, оставшиеся где-то осели. Этот приток немножко пытаются структурировать и легализовать, но вся эта система в неработающем состоянии. Приезжают, покупают патенты, дальше занимаются своими делишками, работают где-то, где нам не надо, чтобы они работали. Нужно, например, чтобы мигрант на завод ехал, на стройку, а он говорит: мне в разы веселее в доставке работать.

 Но, согласитесь, ведь не только неконтролируемая миграция пагубно влияет на рынок труда?

— Да, это один из факторов. Если бы бизнес существовал в каком-то идеальном состоянии, то было бы так. Идет отток населения в какую-то отрасль, дальше эта отрасль насыщается кадрами, там начинают снижаться зарплаты. Соответственно, если другая отрасль начинает немного поднимать зарплаты, то народ опять-таки естественным путем начнет передислоцироваться в эту новую отрасль.

Другое дело, что есть профессии высококвалифицированные, где просто так перетекание из одной отрасли в другую не получается. Ну есть, например, какой-нибудь парень, который закончил экономический факультет. Он смотрит, ага, есть должность «сварщик шестого разряда», зарплата 400–500 тысяч рублей. Он такой, я так-то хочу, только я же не умею ничего варить! Он, может, и хотел бы такие деньги получать, только не может. Потому что ни образования под это нет, ни опыта.

 Ну а бизнес потом в соцопросах жалуется: им не хватает кадров. Росстат приводит такие данные: в 2021 году 21% работодателей жаловался на нехватку квалифицированных кадров, а в этом году уже 39%.

— Да, и образование, и подготовка кадров в разных отраслях работает криво. Плюс кредитная политика в стране такая, что бизнес (то же самое производство) не сильно может повышать зарплаты до бесконечности.

Еще фактор — существуют социально привлекательные и непривлекательные профессии. Становится модным быть блогером. Блогером хочет стать каждый ребенок. Это модно. Но в целом то, что я вижу на заводах, на предприятиях производственных, зарплаты приблизительно такие же, как и для офисных сотрудников. Но на заводе работать немодно. Нужно, чтобы стало модно!

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Дмитрий Капустин
Дефицит кадров Безработица Мигранты Рабочая сила Иностранная рабочая сила Гастарбайтеры
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Комментарии
5
Гость
11 минут
Нет работников и заводы под вопросом. Всё меняется.
Гость
4 минуты
Мигранты получают больше русских.
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