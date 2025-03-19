Рубль может окрепнуть еще сильнее? Такими дешевыми евро и доллар не были почти 2 года

В обменники стоит бежать тем, кто планирует отдых за границей Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU











Рубль еще сильнее укрепился на фоне исторических переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа. Телефонный разговор двух президентов еще не завершился, а Центробанк вечером уже установил курс доллара на 19 марта почти на 3 рубля ниже, чем он был вчера, 18 марта. Евро, соответственно, потерял даже больше 3 рублей.

Планомерное укрепление рубля продолжается с начала марта. А пиковых значений курс достиг 29 ноября: тогда за доллар давали 109,6 рубля, а за евро — 116,1 рубля. Соответственно, с тех пор (а это неполных четыре месяца) рубль укрепился по отношению к американской валюте почти на 35%, а к европейской — чуть скромнее, на 29%.

Таких дешевых евро и доллара, как сейчас, в России не было с мая 2023 года, судя по официальному курсу.

Накануне исторического разговора с Трампом Путин разрешил ряду международных инвестиционных фондов (включая, например, базирующийся в Нью-Йорке 683 Capital, который управляет активами на сумму примерно $ 2 млрд) продавать российские ценные бумаги. Фактически это еще один важный шаг к восстановлению связей между российскими и западными финансовыми рынками, который служит не менее важным импульсом для рубля, нежели ожидание перемирия.

Неслучайно вице-премьер федерального правительства Александр Новак объяснил укрепление рубля вовсе не психологическими факторами, а притоком иностранного капитала в Россию (в сочетании с низким импортом).

Так пора сейчас бросаться в обменники за резко подешевевшими долларами и евро? Или рубль может укрепиться еще сильнее? Эти вопросы, волнующие сейчас всех без исключения россиян, MSK1.RU задал финансовым экспертам.

До конца года доллар будет по 100 рублей

— Текущий курс валюты достаточно низок. На курс влияет много факторов — от высокой ставки Центробанка до падения импорта и роста объема международных расчетов в рублях. Однако крепкий рубль экономике не выгоден ввиду того, что страна живет за счет экспорта сырья, — объясняет финансовый советник Алексей Родин, основатель компании Rodin.Capital. — Вероятно, в долгосрочной перспективе рубль будет дешеветь. Поэтому сейчас курс для покупки валюты достаточно комфортный.

— И сколько будет стоить валюта, как думаете?

— Для российской экономики, которая живет, к сожалению, в основном за счет продажи сырья, комфортным является курс 90–100 рублей за доллар. Не удивлюсь, если к концу года доллар достигнет 100 рублей.

— А что рекомендуете нашим читателям покупать прямо сейчас?

— Если бы была необходимость в покупке валюты, я бы выбрал доллары нового образца, так как американская валюта является основной во всех расчетах. Наличные доллары можно купить в кассах банков. Безусловно, придется побегать в поисках нужной суммы и приятного курса, но в покупке валюты сейчас большой сложности, поверьте, нет.

Если хотите сохранить средства, купите валюту

— Нужно помнить, что в банках курсы покупки и продажи валют могут значительно отличаться от официальных значений Центробанка. Например, некоторые банки предлагают покупку доллара по 82–83,7 рубля, а продажу — по 84–85 рублей. Разница между курсами покупки и продажи (спред) делает приобретение валюты по низкому курсу затруднительным, — объясняет член экспертного совета по развитию цифровой экономики при Комитете по экономической политике Госдумы Валерий Тумин.

— Стоит ли прямо сейчас бежать в обменники?

— Стоит ли покупать доллары и евро прямо сейчас, зависит исключительно от ваших финансовых целей. Если рассматривать валюту как инструмент спекуляции, то текущее укрепление рубля может ограничить возможную прибыль. Однако для диверсификации сбережений и защиты от экономических рисков хранение части средств в долларах и евро остается оправданным.

Покупать и держать

— Сейчас при такой низкой цене доллара часть инвесторов паникуют и хотят его продать, так как покупали несколько месяцев назад по 103 рубля за 1 доллар. А другие инвесторы с удовольствием купят и будут ждать роста, чтобы заработать, — объясняет происходящее на рынке Ольга Романченко, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им Плеханова. — Поэтому на вопрос, стоит ли сейчас покупать евро или доллар, скажу, что ответ зависит от вашей стратегии инвестирования.

Мой совет: покупать и держать. Так как рубль долго не задержится в таком низком курсе, если учитывать, что позитивная новость про переговоры уже прошла.

— А где лучше всего покупать?

— Тут всё как обычно. Смотрим курс продажи в банках, выбираем лучший, то есть самый низкий. И еще не мешает позвонить в банк спросить, имеется ли данная сумма долларов в наличии, так как не всегда можно купить желаемую сумму в банке в связи с ее малым количеством.



