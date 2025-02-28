«Изменения необратимы»: в России начали обсуждать возвращение в SWIFT — что для этого нужно и как система изменит экономику

Три года назад отключение российских банков от системы SWIFT называли «финансовым ядерным оружием», способным парализовать экономику. Сегодня Запад и российские законодатели заговорили о возможном смягчении санкций. Подключат ли Россию снова к SWIFT, когда это произойдет и какие факторы могут на это повлиять — в материале наших коллег из NGS.RU.
SWIFT — это система, которую используют банки для обмена платежами между странами. При этом это не система для осуществления платежей в привычном понимании, а глобальная сеть для обмена сообщениями между банками. Она не обрабатывает финансовые транзакции напрямую, а обеспечивает стандартизированный способ передачи информации о них между участниками, заменяя собой другие, менее эффективные каналы связи.
Все системы настроены
По информации ряда западных источников, близких к администрации президента США Дональда Трампа, в ближайшее время может быть рассмотрен вопрос о возобновлении подключения ряда российских банков к системе SWIFT. По некоторым данным, уже формируется перечень финансовых организаций, которые смогут вновь присоединиться к международной системе обмена данными. Соответствующий список сейчас якобы готовит Минфин США.
Когда и почему Россию отключили от SWIFT
SWIFT позиционирует себя как внеполитическая независимая организация, но есть нюанс: она находится на территории Евросоюза, поэтому подчиняется требованиям европейского законодательства.
В марте 2022 года Евросоюз отключил российские банки ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ от системы SWIFT. В июне этот список пополнили Сбербанк, Московский кредитный банк и Россельхозбанк.
Отключение банков от SWIFT стало одной из мер давления на Россию, вошедших в санкционные пакеты нескольких стран после начала военной операции на территории Украины. ЕС, США и Канада согласовали ее 27 февраля. К решению отключить российские банки от системы позже присоединились Япония и Южная Корея.
28 февраля, после введения санкций, председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина отметила, что российская финансовая система продолжит бесперебойную работу благодаря Системе передачи финансовых сообщений. Глава регулятора заявляла, что все российские банки выполняют и будут выполнять обязательства перед клиентами, сохранив все деньги на счетах и поддерживая доступность операций.
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в разговоре с ТАСС отметил, что технических препятствий для восстановления работы со SWIFT со стороны России нет. Тем не менее, по его словам, ключевым фактором станет позиция иностранных государств. При этом депутат выразил сомнение в целесообразности полного возврата к SWIFT, назвав систему «устаревшей технологией». Он подчеркнул важность развития альтернативных платформ, включая российские аналоги, которые уже доказали свою эффективность.
Кроме того, Анатолий Аксаков затронул тему возможного возвращения в страну международных платежных систем Visa и Mastercard.
— Я думаю, что они в ближайшее время вернутся и будут предлагать свои услуги, потому что они потеряли большой рынок и будут стремиться войти в этот рынок. Но будет уже, конечно, сложнее, потому что мы привыкли к новым системам, — заявил Анатолий Аксаков.
«Остальные санкции никуда не денутся»
Подключение России к системе SWIFT — это вполне вероятный вариант, который принесет в экономику положительные изменения, считает финансовый аналитик и член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.
— Не нужно быть отрезанными от мировой экономики. Расчеты очень важны. Если вернут SWIFT — это история положительная. Наши, конечно, научились работать и без него, но лучше работать так, как работает весь цивилизованный мир. Это хоть как-то нормализует внешнеторговые расчеты, — отметил в разговоре с NGS.RU Александр Разуваев.
Аналитик выразил уверенность в том, что подключение России к SWIFT и разморозка российских резервов произойдет после заключения мирного соглашения по Украине.
— Мы в ответ разморозим их инвестиции на Мосбирже, — заключил специалист.
Несколько другого мнения придерживается руководитель центра политэкономических исследований Василий Колташов. По его словам, системой SWIFT Россия пользуется и сейчас, даже несмотря на отключение. Это работает тогда, когда необходимо осуществить закупку подсанкционных товаров в странах Евросоюза.
— Это делается посредством различных фирм-прокладок, которые находятся в нейтральных странах и обеспечивают работу российских компаний. Это так называемые агентские схемы платежей: эти фирмы получают и отправляют платежи по системе SWIFT. Это, конечно, предполагает издержки, но схемы рабочие, — объяснил NGS.RU эксперт.
Василий Колташов при этом считает, что возвращение России в систему SWIFT сделает процесс отправки и получения платежей более удобным, но есть ряд нюансов, которые вызывают у него беспокойство.
— Остальные санкции-то никуда не деваются, все торговые ограничения остаются. Нужные нам товары по-прежнему покупать будет нельзя. Возникает и вопрос: безопасно ли российским компаниям показывать напрямую получение денег от западных фирм в условиях, когда Запад может в какой-то момент их просто взять и отобрать? — задается вопросом он.
Экономист полагает, что США не вернет Россию к системе SWIFT просто так. По его словам, Соединенные Штаты держат снятие санкций с РФ «в качестве приза» при переговорах по заключению мира в Украине.
— SWIFT — это приз очень токсичный. В частности, это касается работы с китайскими банками, которые боятся санкций. Поэтому одной системой SWIFT, по сути, уже ничего не меняется. На дворе не 2022 год — изменения слишком велики и необратимы, — подчеркнул Василий Колташов.
Говоря о том, что китайские банки боятся санкций, экономист имеет в виду указ бывшего президента США Джо Байдена, подписанный в декабре 2023 года: он позволяет американскому Минфину наказывать иностранные банки за нарушение санкционного режима против России. Китайские банки уже начали отказываться от работы с российскими, попавшими в санкционные списки.