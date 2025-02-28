«Изменения необратимы»: в России начали обсуждать возвращение в SWIFT — что для этого нужно и как система изменит экономику

SWIFT позиционирует себя как внеполитическая независимая организация, но есть нюанс: она находится на территории Евросоюза, поэтому подчиняется требованиям европейского законодательства.

В марте 2022 года Евросоюз отключил российские банки ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ от системы SWIFT. В июне этот список пополнили Сбербанк, Московский кредитный банк и Россельхозбанк.

Отключение банков от SWIFT стало одной из мер давления на Россию, вошедших в санкционные пакеты нескольких стран после начала военной операции на территории Украины. ЕС, США и Канада согласовали ее 27 февраля. К решению отключить российские банки от системы позже присоединились Япония и Южная Корея.

28 февраля, после введения санкций, председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина отметила, что российская финансовая система продолжит бесперебойную работу благодаря Системе передачи финансовых сообщений. Глава регулятора заявляла, что все российские банки выполняют и будут выполнять обязательства перед клиентами, сохранив все деньги на счетах и поддерживая доступность операций.