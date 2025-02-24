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У россиян появилось больше шансов на поддержку от государства: как меняют порядок выплат

Категории нуждаемости изменились

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10 комментариев
Некоторые семьи не могли получить помощь из-за того, что уже получают другие пособия | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUНекоторые семьи не могли получить помощь из-за того, что уже получают другие пособия | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Некоторые семьи не могли получить помощь из-за того, что уже получают другие пособия

Источник:

В России изменили подход к определению нуждаемости семьи. Пособия на детей не будут учитываться в качестве дохода при назначении социального контракта. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

Социальный контракт — специальный договор, который заключается между органами соцзащиты и гражданами с низкими доходами. С его помощью можно пройти переобучение и повысить квалификацию, чтобы затем найти новую работу, открыть свое дело, получить средства на развитие личного подсобного хозяйства, купить одежду, обувь и школьные товары для детей.

— Теперь при назначении [социального контракта] не будут учитываться выплаты по единому пособию в связи с рождением и воспитанием ребенка, который получают нуждающиеся семьи, — сказал Мишустин.

Мишустин провел совещание с заместителями

Источник:

Это позволит ежегодно дополнительно заключать в среднем около 118 тысяч соцконтрактов, а значит, оказать помощь большему числу россиян. В приоритете для оказания поддержки оказались многодетные семьи, участники СВО и их семьи.

Ранее президент России Владимир Путин поручил назначать пособие по уходу за ребенком даже при незначительном превышении дохода семьи установленного прожиточного минимума. Также он заявил о необходимости сократить период, за который рассчитывается доход при определении права на получение ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Президент также дал указание изучить методику расчета прожиточного минимума для определения размера ежемесячного пособия на детей. При этом правительство будет учитывать доходы каждого члена семьи, исключая тех, кто платит подоходный налог.

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Михаил Мишустин Социальный контракт Пособия и выплаты Помощь бедным Постановление
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Комментарии
10
Гость
24 февраля, 13:16
Когда пенсия будет 150тыссяяч, рублей от недр и полезноископаемых я еще подумаю голосовать или нет
Гость
24 февраля, 13:18
Голосовать не пойдём пока в Ярославле не будет повышена пенсия инвалидам и пенсионерам до 150тысяч рублей, команда Путина,
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