У россиян появилось больше шансов на поддержку от государства: как меняют порядок выплат

Некоторые семьи не могли получить помощь из-за того, что уже получают другие пособия Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В России изменили подход к определению нуждаемости семьи. Пособия на детей не будут учитываться в качестве дохода при назначении социального контракта. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

Социальный контракт — специальный договор, который заключается между органами соцзащиты и гражданами с низкими доходами. С его помощью можно пройти переобучение и повысить квалификацию, чтобы затем найти новую работу, открыть свое дело, получить средства на развитие личного подсобного хозяйства, купить одежду, обувь и школьные товары для детей.

— Теперь при назначении [социального контракта] не будут учитываться выплаты по единому пособию в связи с рождением и воспитанием ребенка, который получают нуждающиеся семьи, — сказал Мишустин.

Мишустин провел совещание с заместителями Источник: Правительство РФ / Telegram

Это позволит ежегодно дополнительно заключать в среднем около 118 тысяч соцконтрактов, а значит, оказать помощь большему числу россиян. В приоритете для оказания поддержки оказались многодетные семьи, участники СВО и их семьи.