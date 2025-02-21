За бани, теплицы и сараи придется платить налог — что нужно знать владельцам о новом законе

Владельцы капитальных построек могут расчитывать на льготу Источник: Иван Митюшёв / 29.RU











Хозяйственные постройки с фундаментом, например, бани, сараи и теплицы теперь тоже являются имуществом, с которого надо платить налог. Новая норма законодательства начала действовать с 1 января 2025 года.

— Владельцам хозяйственных построек с фундаментом придётся учитывать новый налог, который теперь распространяется на бани, теплицы, сараи и аналогичные капитальные сооружения. Регистрация [таких объектов в Росреестре] обязательна, а её отсутствие не освобождает собственников от налоговых обязательств. ФНС вправе самостоятельно оценить объект, если он не учтён в кадастровой базе, и применить налоговые санкции за уклонение от декларирования, — предупредила основатель юридической компании «Деломант Групп» Таисия Вепренцева.

Не платить налог можно за некапитальные строения без фундамента, например, легкие теплицы, навесы или бытовки. Деньги в казну государства могут не платить и при наличии льгот.

— Льготный режим установлен для построек площадью до 50 квадратных метров, но только при условии, что налогоплательщик выберет один такой объект для освобождения от уплаты налога. При наличии нескольких хозяйственных построек право на льготу распространяется только на одно из них, что требует взвешенного подхода к выбору. Также освобождены от налога инвалиды, ветераны боевых действий и некоторые другие категории лиц, определённые в налоговом законодательстве, — пояснила эксперт. Ее слова передает РИА Новости.