В России создадут реестр должников по алиментам

Теперь человека можно будет проверить по базе не только на наличие долгов, но и на алименты Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











В России в этом году появится реестр алиментщиков. Он будет отличаться от базы должников, которая есть в работе у судебных приставов. В новый реестр включат сведения о тех, кто не платит алименты, находится в розыске или привлечен к административной или уголовной ответственности за долги перед детьми. Об этом 45.RU сообщил директор Федеральной службы судебных приставов — главный судебный пристав России Дмитрий Аристов.

— Реестр неплательщиков-алиментщиков будет носить социально стимулирующий характер, побуждающий граждан (в особенности при незначительном долге по алиментам) исключить репутационные потери, а также неблагоприятные последствия, связанные с социально-деловой и финансовой активностью, — отметил Аристов.

В новый реестр могут включить порядка 188 тысяч должников.

Дмитрий Аристов отмечает, что, возможно, в будущем лица, включенные в реестр алиментщиков, ограничат в получении определенных госуслуг и преимуществ, а работодатели должны будут в обязательном порядке проверять своих сотрудников, чтобы удерживать из зарплаты средства на погашение долга перед детьми.

— Рассматриваем возможность обязательного взаимодействия с реестром кредитных организаций, например при выдаче кредитов, — подытожил Аристов.