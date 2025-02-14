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Экономика Кризис-2025 эксперт Доллар ниже 90 надолго? Что происходит с курсом и пора ли закупаться валютой

Доллар ниже 90 надолго? Что происходит с курсом и пора ли закупаться валютой

Эксперты рассказали, как долго сохранится ситуация

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6 комментариев
Доллар пока немного «усох» | Источник: «Фонтанка.ру»Доллар пока немного «усох» | Источник: «Фонтанка.ру»

Доллар пока немного «усох»

Источник:

Курс доллара на российском межбанковском рынке вчера опустился ниже 91 рубля впервые с 18 сентября 2024 года. На Forex он опустился до 89 рублей — также впервые с сентября прошлого года. Растет и рынок российских акций. Все это происходит после переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. На рынке уникальным образом сложились обстоятельства, которые позволили этому произойти, но эксперты сходятся во мнении, что радость будет длиться недолго.

В перспективе курс всё равно выйдет за пределы 100 рублей за доллар, а значит, имеет смысл озаботиться покупкой валюты заранее, если она понадобится в обозримом будущем. Подробности — в материале «Фонтанки».

Почему укрепляется рубль

С начала 2025 года рубль прибавил 6%, с январского максимума — почти 8%, а с ноябрьского пика — все 15%, обрисовал ситуацию Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций». Это стало возможным благодаря образовавшемуся на рынке дисбалансу: предложение превышает спрос на валюту.

Спрос сокращается из-за санкций, ограничений на движение капитала и высоких ставок Банка России. Предложение поддерживают продажи по бюджетному правилу и ускоряющаяся девалютизация финансовой системы. Это первый фактор.

Во-вторых, рубль поддержало восстановление цен на нефть. Оно может способствовать притоку валютной выручки от экспорта углеводородов.

В-третьих, сыграл свою роль сезонный фактор — сокращение импорта на фоне китайского Нового года. В I квартале года активность импортеров традиционно снижается, из-за чего падает спрос на валюту.

Как долго это продлится

Умеренное укрепление рубля относительно основных мировых валют, которое мы наблюдаем сегодня, может продлиться в течение всего I квартала 2025 года, считает ведущий аналитик инвестиционной компании «Цифра брокер» Наталья Пырьева.

— В моменте курсы инвалют могут быть еще ниже — точно дно предсказать сложно, поскольку наслаивается эффект биржевой волатильности. Но если смотреть шире, чем неделя, то к концу зимы возможны снижение предложения и восстановление спроса на валюту, тогда дисбаланс сократится, инвалюты отскочат с 5-месячных минимумов, — отмечает Михаил Зельцер.

Эксперты и раньше допускали, что в 2025 году доллар может опуститься ниже 100 рублей и вернуться на привычные для 2024 года отметки в 94–95 рублей, но это будет краткосрочным трендом. В конечном итоге аналитики ожидают, что курс вскоре опять поднимется выше 100 рублей.

— Полагаем, что укрепление рубля носит временный характер и долгосрочно, до конца года, ослабление возобновится — до уровней 110–115 рублей за доллар. Определяющей для курса является динамика валютных притоков. Скорее всего, санкционные ограничения, перспектива введения новых санкций и коррекция мировых цен на нефть скажутся негативно на экспортных доходах и профиците счета текущих операций, а значит, и позициях рубля, — считает Алина Попцова, аналитик фондового рынка УК «Альфа-Капитал».

Стоит ли сейчас покупать доллары

Поскольку причин для дальнейшего ослабления рубля гораздо больше, чем для укрепления, есть смысл задуматься о покупке валюты на будущее. Например, если вы собираетесь лететь в отпуск за границу летом или осенью.

— Для тех, кто планирует в этом году поездки за рубеж, сейчас действительно удачный момент для приобретения валюты, поскольку мы полагаем, что во второй половине 2025 года рубль может ждать небольшое ослабление вследствие восстановления импорта и потенциального сжатия экспорта в условиях проблем с экспортом российской нефти из-за новых американских санкций, — комментирует Пырьева.

— Очевидно, что сейчас покупать валюту выгоднее, чем в начале года, а тем более на пике осени. Важно, чтобы в этом была цель — если на скорый отпуск, то лучше не гадать, выискивая спекулятивную выгоду, а воспользоваться благоприятным ценовым моментом, — советует Зельцер.

Также нынешний курс может быть интересен для инвесторов. Учитывая, что многие брокеры прогнозируют по году ослабление к диапазону 107–108 рублей за доллар или больше, с сегодняшних позиций это почти +15%.

— Все ищут хороший момент для того, чтобы переложиться в валюту, и сейчас всё, что ниже 100 рублей за доллар, уже становится интересным. Мы ожидаем, что инвесторы начнут более активно покупать замещающие облигации и юаневые бонды, — сказал «Фонтанке» руководитель отдела аналитики департамента брокерского обслуживания банка ВТБ, инвестиционный стратег «ВТБ Мои Инвестиции» Станислав Клещев.

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Комментарии
6
Гость
1 час
В СССР доллар не приветствовали. Официально он стоил 64 копейки. А граждан которые хотели его купить или продать попросту сажали. Ибо явно враги народа. К этому идём?
Гость
1 минута
То, что доллар падает, отнюдь не значит, что рубль укрепляется. Как цены пухли, так и дальше будет продолжатся. Пока нет полностью своего хозяйства в России ничто нас не спасёт.
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