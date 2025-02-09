В Ярославской области появились новые купюры. Как не нарваться на фальшивки

Новые пятитысячные купюры появились в Ярославской области Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославской области появились новые пятитысячные купюры. Банкноты, посвященные Уральскому федеральному округу, были представлены банком России в 2023 году. Потихоньку они начали поступать в оборот в регионе.

— Теперь в обращении в регионе находятся три вида пятитысячных банкнот: образца 1997 года, модификация 2010 года и модернизированная банкнота 2023 года, — рассказали в ярославском отделении Банка России.

Так купюра выглядит с двух сторон Источник: читатель 74.RU











На лицевой стороне банкноты изобразили стелу «Европа — Азия» и панорамы знаковых зданий Екатеринбурга: гостиницы «Исеть», Почтамта, башни «Исеть», Дворца игровых видов спорта, цирка и колеса обозрения. Справа — дом Севастьянова. На оборотной стороне банкноты — памятник «Сказ об Урале», который установлен в Челябинске. Правее — стела «66-я параллель» из Салехарда. Левее от памятника — изображения сталелитейного ковша и ротор паровой турбины.

Новая купюра выполнена в одном стиле с банкнотами номиналами 2000 и 200 рублей и модернизированной 100-рублевой.

— Это расположение реквизитов, размер и начертание шрифтов, цифровое и словесное обозначения номиналов, — рассказали в ярославском отделении Банка России.

Признаки подлинной пятитысячной купюры

Дизайн банкнот разработан с учетом мнения слабовидящих людей: цифровое обозначение номинала размещено в двух вариантах — цветные цифры на белом фоне и белые цифры на цветном. Помимо этого, на лицевой стороне число номинала 5000 обладает рельефом, распознаваемым на ощупь. Шрифт простой, крупный, хорошо читаемый;

часть элементов изображения обладает повышенным рельефом, определяемым на ощупь: надпись «Билет Банка России», число 5000, штрихи по краям банкноты для распознавания номинала слабовидящими людьми;

защитная нить у банкноты голографическая, включена в бумагу и выходит на поверхность на лицевой стороне в окне фигурной формы. Число 5000 на нити при изменении угла наблюдения меняется на аббревиатуру «ЦБРФ». При наблюдении под определенным углом видны повторяющиеся изображения символа рубля «₽». На просвет защитная нить — это сплошная темная полоса со светлыми повторяющимися изображениями числа 5000;

водяной знак проверяется на просвет. На новой банкноте он расположен на белом поле. Это многотоновый водяной знак, который выполнен с плавными переходами от светлых участков к темным;

слева на однотонном поле со словом «Россия» при остром угле наблюдения видны разноокрашенные цифры номинала 5000, при повороте на 180 градусов окраска каждой цифры меняется.

— Новый оптически-переменный элемент, расположенный на лицевой стороне, изменяет цвет с золотисто-зеленого на золотисто-малиновый и содержит скрытое изображение символа рубля «₽», которое можно наблюдать под углом, а при повороте банкноты на 90 градусов тон скрытого изображения проявляется в светлом или темном виде, — рассказали в ярославском отделении Банка России.

Как проверить подлинность новой пятитысячной купюры Источник: ярославское отделение Банка России

Расплачиваться можно и старыми купюрами, обменивать их на новые не нужно.