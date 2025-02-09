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Экономика В Ярославской области появились новые купюры. Как не нарваться на фальшивки

В Ярославской области появились новые купюры. Как не нарваться на фальшивки

Показываем, как выглядят банкноты, и перечисляем признаки их подлинности

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Новые пятитысячные купюры появились в Ярославской области | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНовые пятитысячные купюры появились в Ярославской области | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Новые пятитысячные купюры появились в Ярославской области

Источник:

В Ярославской области появились новые пятитысячные купюры. Банкноты, посвященные Уральскому федеральному округу, были представлены банком России в 2023 году. Потихоньку они начали поступать в оборот в регионе.

— Теперь в обращении в регионе находятся три вида пятитысячных банкнот: образца 1997 года, модификация 2010 года и модернизированная банкнота 2023 года, — рассказали в ярославском отделении Банка России.

Так купюра выглядит с двух сторон | Источник: читатель 74.RUТак купюра выглядит с двух сторон | Источник: читатель 74.RU

Так купюра выглядит с двух сторон

Источник:

На лицевой стороне банкноты изобразили стелу «Европа — Азия» и панорамы знаковых зданий Екатеринбурга: гостиницы «Исеть», Почтамта, башни «Исеть», Дворца игровых видов спорта, цирка и колеса обозрения. Справа — дом Севастьянова. На оборотной стороне банкноты — памятник «Сказ об Урале», который установлен в Челябинске. Правее — стела «66-я параллель» из Салехарда. Левее от памятника — изображения сталелитейного ковша и ротор паровой турбины.

Новая купюра выполнена в одном стиле с банкнотами номиналами 2000 и 200 рублей и модернизированной 100-рублевой.

— Это расположение реквизитов, размер и начертание шрифтов, цифровое и словесное обозначения номиналов, — рассказали в ярославском отделении Банка России.

Признаки подлинной пятитысячной купюры

  • Дизайн банкнот разработан с учетом мнения слабовидящих людей: цифровое обозначение номинала размещено в двух вариантах — цветные цифры на белом фоне и белые цифры на цветном. Помимо этого, на лицевой стороне число номинала 5000 обладает рельефом, распознаваемым на ощупь. Шрифт простой, крупный, хорошо читаемый;

  • часть элементов изображения обладает повышенным рельефом, определяемым на ощупь: надпись «Билет Банка России», число 5000, штрихи по краям банкноты для распознавания номинала слабовидящими людьми;

  • защитная нить у банкноты голографическая, включена в бумагу и выходит на поверхность на лицевой стороне в окне фигурной формы. Число 5000 на нити при изменении угла наблюдения меняется на аббревиатуру «ЦБРФ». При наблюдении под определенным углом видны повторяющиеся изображения символа рубля «₽». На просвет защитная нить — это сплошная темная полоса со светлыми повторяющимися изображениями числа 5000;

  • водяной знак проверяется на просвет. На новой банкноте он расположен на белом поле. Это многотоновый водяной знак, который выполнен с плавными переходами от светлых участков к темным;

  • слева на однотонном поле со словом «Россия» при остром угле наблюдения видны разноокрашенные цифры номинала 5000, при повороте на 180 градусов окраска каждой цифры меняется.


    — Новый оптически-переменный элемент, расположенный на лицевой стороне, изменяет цвет с золотисто-зеленого на золотисто-малиновый и содержит скрытое изображение символа рубля «₽», которое можно наблюдать под углом, а при повороте банкноты на 90 градусов тон скрытого изображения проявляется в светлом или темном виде, — рассказали в ярославском отделении Банка России.

Как проверить подлинность новой пятитысячной купюры | Источник: ярославское отделение Банка РоссииКак проверить подлинность новой пятитысячной купюры | Источник: ярославское отделение Банка России

Как проверить подлинность новой пятитысячной купюры

Источник:

Расплачиваться можно и старыми купюрами, обменивать их на новые не нужно.

— В течение нескольких лет старые банкноты естественным путем по мере износа и обветшания будут постепенно заменяться на новые. На это уйдет довольно продолжительное время, так как срок жизни пятитысячной банкноты составляет от 5 до 10 лет, — рассказала управляющий ярославским отделением Банка России Елена Бурмистрова.

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