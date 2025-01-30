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Экономика проблема Вы останетесь должником навсегда. Хитрая уловка коллекторов, которая загонит в кабалу из-за микрозайма

Вы останетесь должником навсегда. Хитрая уловка коллекторов, которая загонит в кабалу из-за микрозайма

История обладателя полумиллионного долга, который сумел очистить свою кредитную историю

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6 комментариев

Из-за небольшого просроченного кредита Илья попал в черный список банков как злостный неплательщик

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Житель Екатеринбурга Илья в 2016 году взял микрозаем на сумму 6250 рублей. По условиям договора, он должен был вернуть долг 28 января того же года, но не сделал этого и со временем просто забыл про невеликий платеж, о чём сильно пожалел несколько лет спустя.

Деятельность коллекторов в России в последнее время серьезно ограничили, но они нашли возможность, как оказывать жесткое давление на клиентов микрофинансовых организаций (МФО) с помощью кредитной истории. На примере Ильи наши коллеги из E1.RU рассказали, как можно оставить ни с чем «сборщиков податей», которые злоупотребляют своим правом.

Итак, Илья забыл про долг и не знал, что в 2021 году микрофинансовая организация продала его заем коллекторам. В прошлом году он решил взять ипотеку, но в банке заявили, что ничем не могут помочь из-за испорченной кредитной истории. Должник заказал выписку в Бюро кредитных историй (БКИ) и увидел, что за маленький заем восьмилетней давности набежали гигантские проценты. На тот момент задолженность выросла в семьдесят раз и превысила 445 тысяч рублей.

Данные Бюро кредитных историй расстроили Илью, который пытался оформить ипотеку

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— Cрок исковой давности по таким делам составляет три года. То есть до 2019 года они могли подать на него в суд, но Илье было бы достаточно указать на это обстоятельство, и тогда суд отказал бы в иске. В таком случае он мог не отдавать ни копейки, — рассказал юрист Руслан Камалетдинов, за помощью к которому обратился екатеринбуржец, чтобы очистить свою кредитную историю.

Во время расследования оказалось, что в законе есть лазейка, благодаря которой коллекторы получают возможность до бесконечности получать деньги с клиента. При этом он останется в базе должников.

Руслан начал с анализа документов и выяснил, что срок исковой давности по этому долгу уже истек в 2019 году. По закону, когда сумма начисленных по договору процентов и других платежей достигла четырехкратного размера суммы займа, заемщик был уже не вправе повышать долг. Тем не менее коллекторы продолжали начислять проценты, обходя законодательные ограничения.

— Если прошло три года с даты, когда надо было вернуть долг, в суд за взысканием уже бессмысленно обращаться — ответчик сразу применит срок исковой давности. Без обращения коллекторов с иском в суд должник самостоятельно срок давности применить не может, — рассказал Руслан Камалетдинов.

Коллекторы теперь действуют по-хитрому: в суд не обращаются и продолжают начислять проценты, а также передают данные о «просроченном» долге в Бюро кредитных историй. Именно там Илья и узнал про свой долг, когда решился взять ипотеку, но получил отказ.

Екатеринбуржец стал звонить в коллекторскую организацию, там ему сказали: «Верните долг, и всё будет нормально. Мы сообщим в бюро, что вы больше не должник». Они категорически отказались заключать письменное соглашение о договорном размере задолженности и порядке ее погашения. Убеждали, что им можно и даже нужно верить на слово.

— Эти коллекторы работают по стандартной схеме. Если к ним обращаются должники, то им предлагают вернуть часть долга от накопившейся с учетом процентов суммы, обещая списать весь долг.

Когда должник платит, эту сумму вычитают, долг уменьшается, но остаток-то никуда не уходит!

— И фамилия должника остается в базе, он по-прежнему числится неблагонадежным заемщиком и не может получить кредит, — объяснил Руслан Камалетдинов.

Коллекторы, чтобы получить деньги, обещают, что должник заплатит им однажды и станет свободен от обязательств. Но делают наоборот, сохраняя имя заемщика в черном списке, чтобы получать с него деньги.

— Раз уж так получилось, что вы взяли микрозаем и не смогли расплатиться, срок взыскания долга просрочен, а письменное соглашение о размере долга коллекторы заключать отказываются — не надо поддаваться на их уговоры и платить. Очистить кредитную историю запоздалые платежи не помогут, — рассказал юрист.

Нюанс в том, что должник не может обратиться в суд с иском о списании долга по причине пропуска срока исковой давности. Его можно применить только в том случае, если в суд на кредитора подаст хозяин долга. Зная это, коллекторы так не поступят.

— Но у заемщика остается возможность обратиться в суд с иском об уменьшении суммы, начисленной по процентам. Судебная практика говорит, что у должника есть право самостоятельно обратиться в суд с таким иском. По закону, сумма задолженности не может превышать установленного максимального размера займа, — объяснил Руслан Камалетдинов. В законе для всех займов сроком менее одного года указан предельный лимит задолженности.

Для займов, взятых в 2016 году, он составлял четырехкратный размер задолженности, выданной заемщику. Долг клиента МФО не может вырасти больше этого уровня. Причем в этот лимит включаются не только проценты и штрафы, но и любые другие комиссии и дополнительные платежи.

Подробный расчет задолженности

В 2017 году размер задолженности не мог превышать трехкратного суммы займа. До 1 июля 2019 года он составлял 2,5 раза от суммы, выданной заемщику. С 1 июля по 31 декабря 2019-го размер максимальной задолженности был уменьшен до двукратного. С 1 января 2020 года до 30 июня 2023 года максимальная переплата по займу не могла превышать взятую сумму более чем в 1,5 раза. На сегодня, в 2025 году, вы переплатите по микрозайму максимум в 1,3 раза от взятой в долг суммы. Это значит, что, если после 1 июля 2023 года вы взяли заем в 10 тысяч рублей и не вернули его, то со всеми процентами, пенями и комиссиями ваш долг составит не более 23 тысяч рублей (10 тысяч — сам долг и 13 тысяч — переплата).

Учитывая эти законодательные ограничения, Илья составил досудебную претензию, которую направил в коллекторское агентство, попросил снизить сумму с полумиллиона рублей до 29 тысяч и внести в Бюро кредитных историй информацию о реальной задолженности.

— Коллекторы, чтобы не доводить дело до суда, уменьшили сумму долга до 29 тысяч рублей. После этого я обратился в Бюро кредитных историй с заявлением об изменении суммы долга. Заемщик тем временем погасил долг, и мы отправили в бюро справку о погашении. Коллекторское агентство это подтвердило — моего клиента вычеркнули из базы должников, — рассказал Руслан Камалетдинов.

Заемные деньги сгорают быстро, а вот чтобы «сжечь» долги, надо постараться

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Как не остаться в должниках

В последнее время широко распространены случаи истребования коллекторскими агентствами задолженностей, трехлетний срок исковой давности по которым истек. Основные инструменты взыскания: звонки и судебные приказы, в некоторых случаях работает и манипулирование с помощью информации в БКИ, если должнику требуется новый кредит.

Чтобы снизить или исключить непредсказуемые проблемы в связи со старым долгом, управляющий партнер юридической фирмы LEXING Андрей Тишковский рекомендует несколько несложных профилактических приемов:

  1. Периодически запрашивать кредитное досье из вашего БКИ хотя бы один раз в год. На «Госуслугах» можно узнать, в каком БКИ хранится ваша кредитная история, и получить выписку из бюро (бесплатно два раза в год). Такие выписки можно довольно быстро получить через сайт или мобильное приложение вашего БКИ.

  2. Разрешить получение госпочты и уведомлений о судебных задолженностях в личном кабинете «Госуслуг».

  3. При желании дополнительно отслеживать информацию на сайтах судов (районных и мировых) в разделе «Судебное делопроизводство».

  4. Подписаться на обновления банка данных исполнительных производств на сайте службы судебных приставов.

  5. Получать почту, поскольку риск неполучения писем лежит на получателе.

  6. Не бездействовать, если позвонили коллекторы: погасите долг полностью и обязательно получите справку об отсутствии задолженности и каких-либо претензий на день выдачи справки.

  7. Если не согласны с долгом — обратитесь к юристу за сопровождением или хотя бы за консультацией. В подобных ситуациях юрист может сэкономить значительные суммы, если речь идет о сотнях тысяч или миллионах рублей. Бездействие само по себе не решит проблему — кредитор может за пределами трех лет не обращаться в суд, но звонить и напоминать, передавать информацию в БКИ.

  8. Не следует платить по старому кредиту (с просрочкой больше трех лет), пока не подписали с коллектором соглашение о прощении части долга и не получили его на руки. По закону платеж должника кредитору (в отсутствие соглашения о прощении) прерывает течение срока исковой давности, и тогда коллектор сможет без затруднения взыскать в суде старый долг.

  9. Если долга нет или размер отличается от тех сведений, которые имеются в БКИ, то следует направить кредитору требование о внесении актуальных изменений в БКИ или обратиться непосредственно в бюро с заявлением о внесении изменений в кредитную историю (инструкции — на сайтах БКИ).

Сейчас кредитная ставка в России — самая высокая за всю историю, но гражданам приходится брать в долг и выплачивать баснословные проценты. Этим пользуются мошенники. Мы рассказывали историю человека, который набрал кредитов на огромную сумму и потратил ее на пустяки и подарки близким, которые в итоге отвернулись от него.

ПО ТЕМЕ
Экономика Микрокредит Долг Бюро кредитных историй Юрист
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Комментарии
6
Гость
1 час
Ростовничество в большинстве цивилизованных стран запрещено так как оно по факту является видом криминальной деятельности. А у нас это криминальная деятельность узаконена и нажодится под защитой Центр банка.
Гость
1 час
Молодцы! Судиться, судиться и судиться с этими лохотронщиками!
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