Вы останетесь должником навсегда. Хитрая уловка коллекторов, которая загонит в кабалу из-за микрозайма

Из-за небольшого просроченного кредита Илья попал в черный список банков как злостный неплательщик Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Житель Екатеринбурга Илья в 2016 году взял микрозаем на сумму 6250 рублей. По условиям договора, он должен был вернуть долг 28 января того же года, но не сделал этого и со временем просто забыл про невеликий платеж, о чём сильно пожалел несколько лет спустя.

Деятельность коллекторов в России в последнее время серьезно ограничили, но они нашли возможность, как оказывать жесткое давление на клиентов микрофинансовых организаций (МФО) с помощью кредитной истории. На примере Ильи наши коллеги из E1.RU рассказали, как можно оставить ни с чем «сборщиков податей», которые злоупотребляют своим правом.

Итак, Илья забыл про долг и не знал, что в 2021 году микрофинансовая организация продала его заем коллекторам. В прошлом году он решил взять ипотеку, но в банке заявили, что ничем не могут помочь из-за испорченной кредитной истории. Должник заказал выписку в Бюро кредитных историй (БКИ) и увидел, что за маленький заем восьмилетней давности набежали гигантские проценты. На тот момент задолженность выросла в семьдесят раз и превысила 445 тысяч рублей.

Данные Бюро кредитных историй расстроили Илью, который пытался оформить ипотеку Источник: БКИ











— Cрок исковой давности по таким делам составляет три года. То есть до 2019 года они могли подать на него в суд, но Илье было бы достаточно указать на это обстоятельство, и тогда суд отказал бы в иске. В таком случае он мог не отдавать ни копейки, — рассказал юрист Руслан Камалетдинов, за помощью к которому обратился екатеринбуржец, чтобы очистить свою кредитную историю.

Во время расследования оказалось, что в законе есть лазейка, благодаря которой коллекторы получают возможность до бесконечности получать деньги с клиента. При этом он останется в базе должников.

Руслан начал с анализа документов и выяснил, что срок исковой давности по этому долгу уже истек в 2019 году. По закону, когда сумма начисленных по договору процентов и других платежей достигла четырехкратного размера суммы займа, заемщик был уже не вправе повышать долг. Тем не менее коллекторы продолжали начислять проценты, обходя законодательные ограничения.

— Если прошло три года с даты, когда надо было вернуть долг, в суд за взысканием уже бессмысленно обращаться — ответчик сразу применит срок исковой давности. Без обращения коллекторов с иском в суд должник самостоятельно срок давности применить не может , — рассказал Руслан Камалетдинов.

Коллекторы теперь действуют по-хитрому: в суд не обращаются и продолжают начислять проценты, а также передают данные о «просроченном» долге в Бюро кредитных историй. Именно там Илья и узнал про свой долг, когда решился взять ипотеку, но получил отказ.

Екатеринбуржец стал звонить в коллекторскую организацию, там ему сказали: «Верните долг, и всё будет нормально. Мы сообщим в бюро, что вы больше не должник». Они категорически отказались заключать письменное соглашение о договорном размере задолженности и порядке ее погашения. Убеждали, что им можно и даже нужно верить на слово.

— Эти коллекторы работают по стандартной схеме. Если к ним обращаются должники, то им предлагают вернуть часть долга от накопившейся с учетом процентов суммы, обещая списать весь долг.

Когда должник платит, эту сумму вычитают, долг уменьшается, но остаток-то никуда не уходит! Руслан Камалетдинов юрист

— И фамилия должника остается в базе, он по-прежнему числится неблагонадежным заемщиком и не может получить кредит, — объяснил Руслан Камалетдинов.

Коллекторы, чтобы получить деньги, обещают, что должник заплатит им однажды и станет свободен от обязательств. Но делают наоборот, сохраняя имя заемщика в черном списке, чтобы получать с него деньги.

— Раз уж так получилось, что вы взяли микрозаем и не смогли расплатиться, срок взыскания долга просрочен, а письменное соглашение о размере долга коллекторы заключать отказываются — не надо поддаваться на их уговоры и платить. Очистить кредитную историю запоздалые платежи не помогут , — рассказал юрист.

Нюанс в том, что должник не может обратиться в суд с иском о списании долга по причине пропуска срока исковой давности. Его можно применить только в том случае, если в суд на кредитора подаст хозяин долга. Зная это, коллекторы так не поступят.

— Но у заемщика остается возможность обратиться в суд с иском об уменьшении суммы, начисленной по процентам. Судебная практика говорит, что у должника есть право самостоятельно обратиться в суд с таким иском. По закону, сумма задолженности не может превышать установленного максимального размера займа, — объяснил Руслан Камалетдинов. В законе для всех займов сроком менее одного года указан предельный лимит задолженности.

Для займов, взятых в 2016 году, он составлял четырехкратный размер задолженности, выданной заемщику. Долг клиента МФО не может вырасти больше этого уровня. Причем в этот лимит включаются не только проценты и штрафы, но и любые другие комиссии и дополнительные платежи.

Подробный расчет задолженности Узнать В 2017 году размер задолженности не мог превышать трехкратного суммы займа. До 1 июля 2019 года он составлял 2,5 раза от суммы, выданной заемщику. С 1 июля по 31 декабря 2019-го размер максимальной задолженности был уменьшен до двукратного. С 1 января 2020 года до 30 июня 2023 года максимальная переплата по займу не могла превышать взятую сумму более чем в 1,5 раза. На сегодня, в 2025 году, вы переплатите по микрозайму максимум в 1,3 раза от взятой в долг суммы. Это значит, что, если после 1 июля 2023 года вы взяли заем в 10 тысяч рублей и не вернули его, то со всеми процентами, пенями и комиссиями ваш долг составит не более 23 тысяч рублей (10 тысяч — сам долг и 13 тысяч — переплата).

Учитывая эти законодательные ограничения, Илья составил досудебную претензию, которую направил в коллекторское агентство, попросил снизить сумму с полумиллиона рублей до 29 тысяч и внести в Бюро кредитных историй информацию о реальной задолженности.

— Коллекторы, чтобы не доводить дело до суда, уменьшили сумму долга до 29 тысяч рублей. После этого я обратился в Бюро кредитных историй с заявлением об изменении суммы долга. Заемщик тем временем погасил долг, и мы отправили в бюро справку о погашении. Коллекторское агентство это подтвердило — моего клиента вычеркнули из базы должников, — рассказал Руслан Камалетдинов.

Заемные деньги сгорают быстро, а вот чтобы «сжечь» долги, надо постараться Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU











Как не остаться в должниках

В последнее время широко распространены случаи истребования коллекторскими агентствами задолженностей, трехлетний срок исковой давности по которым истек. Основные инструменты взыскания: звонки и судебные приказы, в некоторых случаях работает и манипулирование с помощью информации в БКИ, если должнику требуется новый кредит.

Чтобы снизить или исключить непредсказуемые проблемы в связи со старым долгом, управляющий партнер юридической фирмы LEXING Андрей Тишковский рекомендует несколько несложных профилактических приемов:

Периодически запрашивать кредитное досье из вашего БКИ хотя бы один раз в год. На «Госуслугах» можно узнать, в каком БКИ хранится ваша кредитная история, и получить выписку из бюро (бесплатно два раза в год). Такие выписки можно довольно быстро получить через сайт или мобильное приложение вашего БКИ. Разрешить получение госпочты и уведомлений о судебных задолженностях в личном кабинете «Госуслуг». При желании дополнительно отслеживать информацию на сайтах судов (районных и мировых) в разделе «Судебное делопроизводство». Подписаться на обновления банка данных исполнительных производств на сайте службы судебных приставов. Получать почту, поскольку риск неполучения писем лежит на получателе. Не бездействовать, если позвонили коллекторы: погасите долг полностью и обязательно получите справку об отсутствии задолженности и каких-либо претензий на день выдачи справки. Если не согласны с долгом — обратитесь к юристу за сопровождением или хотя бы за консультацией. В подобных ситуациях юрист может сэкономить значительные суммы, если речь идет о сотнях тысяч или миллионах рублей. Бездействие само по себе не решит проблему — кредитор может за пределами трех лет не обращаться в суд, но звонить и напоминать, передавать информацию в БКИ. Не следует платить по старому кредиту (с просрочкой больше трех лет), пока не подписали с коллектором соглашение о прощении части долга и не получили его на руки. По закону платеж должника кредитору (в отсутствие соглашения о прощении) прерывает течение срока исковой давности, и тогда коллектор сможет без затруднения взыскать в суде старый долг. Если долга нет или размер отличается от тех сведений, которые имеются в БКИ, то следует направить кредитору требование о внесении актуальных изменений в БКИ или обратиться непосредственно в бюро с заявлением о внесении изменений в кредитную историю (инструкции — на сайтах БКИ).