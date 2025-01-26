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Экономика Кризис-2025 Долгожданная замена доллару? Надо ли срочно бежать покупать юани — разбор с экспертами

Долгожданная замена доллару? Надо ли срочно бежать покупать юани — разбор с экспертами

Знакомимся ближе с денежной единицей, которая прочно обосновалась в российской экономике

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6 комментариев

В этом материале вместе с экспертами объясняем, что такое юань

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Много лет назад в жизни россиян появился юань. После начала спецоперации и введения санкций о китайской валюте стали говорить гораздо больше. Она вышла на первый план вместо, как теперь говорят, «токсичных» доллара и евро. В этом материале 72.RU рассказывает, как юань стал важным для российской экономики.

Как юань стал важной валютой для России?

Можно с уверенностью говорить, что до 2022 года юань мало интересовал инвесторов и обычных россиян, не считая огромный Дальний Восток и туристов, которые регулярно бывали в Поднебесной. Все-таки гораздо большим спросом в целом по стране пользовались доллар и евро — как в расчетах, так и в инвестировании. Всё изменилось с началом спецоперации.

Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций», говорит, что в результате санкций и в целом ухудшения геополитической обстановки внешнеторговые операции России стали переориентироваться с западных стран на восточные и южные. К тому же, продолжает он, увеличились риски совершения операций с валютами недружественных стран. По его словам, для большинства российских компаний и банков они стали затруднительными или недоступными из-за санкций, в том числе опасений контрагентов вторичных санкционных мер.

— Поэтому увеличилась доля внешнеторговых операций в юанях и других дружественных валютах. Соответственно, вырос объем сделок в них и на внутреннем рынке, особенно после прекращения торгов долларом и евро на Мосбирже в результате введения против нее американских санкций, — добавил эксперт.

Михаил Васильев, главный аналитик «Совкомбанка», отмечает, что из-за санкций влияние юаня в российской экономике сильно возросло и китайская валюта стала основной для расчетов.

Есть ли риски у юаня?

Китайская валюта не является свободно конвертируемой — как, например, доллар или евро. Ее курс определяет Народный банк.

Как предполагает Бабин, на долгосрочном горизонте существует угроза девальвации китайской валюты. Объясняет он это тем, что юань относится к развивающимся. Курс таких валют очень зависит от состояния национальной экономики и конъюнктуры рынков сбыта страны-эмитента (государство, которое берет в долг деньги у других стран или компаний) такой валюты.

— Сейчас экономическая динамика в Китае далека от стабильности и уверенности, существует множество проблем, в том числе в корпоративном секторе, что вынуждает власти страны реализовывать экономические стимулы, в первую очередь путем смягчения денежно-кредитной политики. А это является одним из ключевых факторов снижения курса любой валюты, — пояснил Бабин.

Стоит ли покупать юань?

— До тех пор, пока в России продаются доллары и евро, я бы рекомендовал, если вы хотите сохранить свои сбережения надолго и надежно, использовать для этого их, но не в банковских счетах, а именно наличные. Наличные доллары евро в долгосрочном периоде все-таки значительно более надежные валюты, чем юань, — высказал свое мнение в беседе с корреспондентом 72.RU Николай Кульбака, экономист.

Стал ли юань одной главных мировых валют и сможет ли заменить доллар?

Как уверяет Васильев, юань пока не стал ни главной, ни одной из главных мировых валют. В то же время, отмечает он, роль китайской валюты постепенно возрастает. Также обращает внимание, что пока немногие страны хранят в юанях свои валютные резервы — Россия скорее исключение.

— Власти Китая пока не стремятся сделать юань одной из главных валют мира, наряду с долларом, евро, иеной и другими резервными валютами. При этом Китай является одним из главных торговых партнеров для большинства стран мира. Поэтому роль юаня возрастает во многом за счет торговли. Однако финансовые рынки в юанях — займы и сбережения — для многих иностранных компаний остаются закрытыми, — говорит Васильев.

Бабин сомневается, что юань вряд ли в обозримом будущем сумеет заменить доллар на мировой арене.

— Экономика США более диверсифицирована и менее зависима от динамики внешних рынков сбыта, товаров и финансовых инструментов. Кроме того, у Китая существуют серьезные геополитические противоречия с некоторыми странами, внешнеторговое и технологическое противостояние с Западом, что создает дополнительные риски для юаня на долгосрочном горизонте, — объяснил эксперт.

Константин Селянин, экономист, силу американской экономики объясняет несколькими факторами, которых нет в Китае: демократия, свобода предпринимательства, понятные законы. Доказательство — большинство крупнейших по капитализации компаний находятся в США.

— Факты абсолютно точно подтверждают, что наилучшие условия для предпринимательства, особенно высокотехнологического, по-прежнему в США. Поэтому ситуация сохранится — вера, что в Америке лучше инновационный климат, в основном благодаря законодательству. Можно как угодно к американской системе относиться, но что касается собственности, это всегда было святым, неприкосновенным, защищаемым праведным судом. Пока так будет, будет доминирование доллара, — пояснил он.

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Юань Деньги Рубль Экономика Валюта Китайская валюта Курс юаня Курс доллара
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Комментарии
6
Гость
1 час
Юань постоянно обесценивается по заданию партии, не так бессовестно как холопский рубль но всё же
Гость
1 час
Вот 57 лет живу и все 57 лет слышу: доллар скоро рухнет!!! Сколько за это время произошло кульбитов с рублём, подумать страшно. А грязной, вечнозелёной бумажке всё нипочём. Про СССР вообще скорбно промолчим. ...продолжаем нашу дискотеку.
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