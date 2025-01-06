Вместо Анапы и Абхазии. За 2024 год отели подорожали на 20%, авиабилеты — на 22%. Куда поедем отдыхать в 2025-м

В России есть немало прекрасных мест — в том числе Айские притесы на Южном Урале Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU











Каким бы тяжелым не был экономический кризис в стране, россиянин никогда не откажет себе в двух вещах — отдохнуть и поразвлекаться. Это доказали и итоги туристического 2024 года. По оценкам Российского союза туриндустрии (РСТ), количество бронирований по внутренним направлениям возросло на 16,1% по сравнению с 2023 годом.

Топ самых популярных направлений из года в год не меняется: это Краснодарский край (20,5%), Москва (18,8%) и Санкт-Петербург (13,4%).

Рост цен на авиабилеты заставляет россиян всё чаще выбирать автопутешествия: за год около 25 млн поездок на автомобилях. В Краснодарском крае их число увеличилось на 60%.

Тут уж поневоле пересядешь на собственное авто, когда стоимость авиаперевозок за год возросла на 22,5%, в то время как объем продаж увеличился всего на 5%. Средняя цена авиабилета по России туда-обратно уже превысила 16 тысяч рублей.

Улететь из Санкт-Петербурга в Сочи и обратно теперь стоит на 30% дороже, из Москвы — на 40%, а из Казани — почти в полтора раза дороже (плюс 47%).

Увеличивается интерес к турам с форматом «всё включено». Это тоже позволяет семьям экономить. А как не экономить, если средняя стоимость размещения в отеле выросла за год почти на 20%.

Можно было бы, конечно, порадоваться иностранным туристам: едут в Россию из стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Ирана и Китая. Но на китайцев приходится 83% всех интуристов, по данным РСТ.

Более того, из более чем 700 тысяч китайских туристов более половины прибыли на Дальний Восток — с короткими визитами на 1-3 дня и меньшими затратами. Допандемийных показателей, когда китайцы массово летели в Россию чартерами, видимо, нескоро ждать.

А вот насколько придется выворачивать карманы российским туристам в 2025 году? Вопрос MSK1.RU адресовала отраслевым экспертам.

Туристы снова стали экономить за счет раннего бронирования

— Существенно изменились предпочтения путешественников. Заграничный отдых из-за ослабления рубля стал для россиян стоить дороже, так как контракты по зарубежным направлениям заключаются преимущественно в долларах и евро. Кроме этого, в большинстве стран цены подняли и сами объекты размещения, чтобы покрыть собственные растущие расходы, — говорит PR-аналитик туроператора «Русский Экспресс» Елизавета Тимошенко.

Так, в Египте проживание стало дороже до 20%, а цены на круизы по Нилу выросли почти в 2 раза. Курорты на Мальдивах, Сейшелах и Маврикии добавили к ценнику от 5% до 15%. Прирост цен на Индонезию, Материковый Китай, Малайзию, Филиппины и Индию в среднем составил 20-30%.

Еще один тренд — срок планирования путешествий вырос практически в 4 раза. Это говорит о постепенном возврате доверия туристов к раннему бронированию. Скажем, первые заявки на новогодние даты мы фиксировали еще в июне.

Вместо Анапы и Абхазии будут выбирать новые направления

— Потребители в 2024 году стали выбирать более продуманные, экономичные форматы отдыха. Экономические трудности заставляют туристов искать бюджетные варианты, не жертвуя качеством. Они становятся все более требовательными к качеству сервиса, технологическим решениям. А вот наша индустрия гостеприимства столкнулась с рядом трудностей: снижение доходов, рост операционных издержек, кадровый дефицит, — говорит сооснователь и управляющий партнер отельного оператора ADAMAND Resort Антон Бодокия.

Особая сложность возникла для отельеров при продаже услуг иностранным гостям. Из-за международных санкций и блокировки глобальных систем бронирования, таких как Booking.com, российские отельеры потеряли значительную часть международного трафика.

Закрытие аэропортов в Краснодарском крае и рост цен на авиабилеты сделали путешествия сложнее, а экологическая катастрофа у берегов Анапы временно снизила ее привлекательность. Абхазия также теряет позиции из-за ухудшения отношений с Россией и слабой инфраструктуры. Но могут стать востребованы другие направления, такие как Алтай, Карелия, Дагестан, Камчатка.

Туристы и турбизнес в ступоре — что будет с ценами

— В связи с ростом ключевой ставки Центробанка люди стали осторожнее подходить к выбору туров в долгосрочной перспективе. Большинство турфирм и туроператоров также опасаются продавать туры, которые запланированы через 5-6 месяцев. Стоимость транспорта, отелей и прочего может меняться каждый месяц, хотя большинство договоров уже подписано. Однако никто не будет работать себе в убыток, поэтому и договор можно поменять, — делится проблемами директор туроператора «Полярная Аврора» Сергей Луговой.

В среднем, стоимость туров в 2020–2024 году по России стабильно поднималась на 10%. Насколько поднимать сейчас, все сомневаются. И туристы тоже находятся в некотором ступоре. Напомню 2020 год, когда случился ковид: многие турфирмы выдали за отмененные туры ваучеры, однако пока все стабилизировалось, то и цены поменялись. И многим пришлось выбирать варианты попроще или доплачивать, а отдых в запланированное время так и не состоялся.