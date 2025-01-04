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Экономика Кризис-2024 эксперт «Мужчины получают на 43,5% больше, чем женщины». Несправедливость зарплат в ситуации, когда за кадры идет настоящая борьба

«Мужчины получают на 43,5% больше, чем женщины». Несправедливость зарплат в ситуации, когда за кадры идет настоящая борьба

Оправданны ли большие доходы тех, кто занят на низкоквалифицированных работах, когда не хватает специалистов

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4 комментария

Женщины готовы трудиться на любом производстве, в том числе текстильном

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Средние зарплаты в России растут быстрее инфляции. Можно было бы этому факту порадоваться, но стоит помнить — речь идет об официальной статистике. Реальный рост цен бьет по россиянам намного больнее, чем тот, что в новостях и сводках Центробанка. А новости о гигантских зарплатах айтишников и курьеров не вызывают у основной массы россиян ничего, кроме раздражения.

Росстат подсчитал, что за первые 3 квартала уходящего года номинальная зарплата в России выросла почти на 18%. Правда, реальная (за вычетом официальной инфляции) — всего на 9%. И в сентябре, если верить Росстату, средняя зарплата в стране приблизилась к 85 тысячам рублей.

И таким данным можно было бы радоваться, если бы не несколько «но». Даже Росстат признаёт, что зарплаты отличаются в регионах страны в разы. Скажем, в Москве средние зарплаты в 3 раза выше, чем в соседней Ивановской области, а в Ненецком АО — в 3 раза выше, чем в соседней Псковской области.

Если брать отрасли, то разрыв еще более возмутительный. Лишь одно сравнение: финансисты получают в 4 раза больше, чем специалисты в гостиницах и общепите (186 против 49 тысяч, по данным Росстата). А еще, говорят, сфера услуг вывозит всю экономику! Более того, даже гигантский рост зарплат в сфере доставки так и не сумел победить кадровый дефицит: по оценкам Центра поддержки общественных и гражданских инициатив (ЦПОГИ), дефицит курьеров и доставщиков в уходящем году удвоился — с 150 до почти 300 тысяч.

А что будет с российскими зарплатами в 2025 году? Сверлить ли новые дырочки на поясах? Об этом MSK1.RU поговорил с экспертами.

Разрыв в зарплатах мужчин и женщин не исчезает

— Борьба за кадры на рынке труда в 2025 году усилится. Сейчас, чтобы решить вопрос с кадрами, компании предлагают высокую оплату труда. За нынешний год среднее зарплатное предложение в вакансиях выросло на 30%, каждый месяц выплаты в среднем растут на 2%, — делится аналитикой гендиректор сервиса GdeRabota.ru Екатерина Агаева. — Быстрее всего зарплаты растут в сферах автомобильного бизнеса и рабочего персонала. Так, среднее денежное вознаграждение водителя к концу года — 116,8 тысячи рублей. При этом дальнобойщик входит в топ профессий по зарплатам. Работодатели готовы платить ему 181,7 тыс. рублей.

Кстати, сохраняется еще одна проблема — разрыв в зарплатах между мужчинами и женщинами. Денежное вознаграждение мужчин на 43,5% выше, чем у женщин. Даже в гостиничном деле, где три четверти рабочих мест занимают женщины, разница в оплате труда составляет 36,7% в пользу мужчин (77,8 против 56,9 тыс. рублей).

Зарплат в 400–500 тысяч больше не будет

— В 2025 году проблемы будут лежать не столько в плоскости нехватки высококвалифицированных людей, сколько в их сформировавшихся зарплатных ожиданиях, — размышляет бизнес-тренер Илья Глазырин. — Скажем, специалисты уровня «сеньор» (опытные и квалифицированные) имеют завышенные представления о финансовой мотивации. И если в предыдущие годы владельцы бизнесов от безысходности шли им на уступки, то в 2024 году наметилась тенденция отказывать соискателям с непомерно большими аппетитами — многие «сеньоры» просили за свою работу 400–500 тысяч в месяц.

Кадровые специалисты продолжат убеждать, что высокие зарплатные ожидания не жизнеспособны. И, скорее всего, ситуация с этим нормализуется.

Бизнесу нужно не повышать зарплаты, а улучшать условия труда

— Зарплатный разрыв — такая же проблема рынка труда, как кадровый дефицит. Возьмем тех же курьеров: в Москве зарплаты могут быть в два раза выше, чем в регионах, а условия труда при этом часто одинаково тяжелые. В результате мы видим миграцию трудоспособного населения из регионов в столицы и крупные города, что только усиливает дефицит кадров в небольших населенных пунктах, — печалится старший партнер агентства M-Choice Executive Search Наталья Павлова.

Если говорить о зарплатах, то они продолжат расти, особенно на низкоквалифицированных позициях, где конкуренция за кадры выше. Но здесь важно учитывать, что рост зарплат — это лишь одна сторона медали. Если не будет инвестиций в улучшение условий труда и развитие сотрудников, многие так и будут воспринимать свою работу как временный вариант, а не долгосрочную перспективу.

Курьеров предложат обложить дополнительными налогами

— Низкие зарплаты в производственных отраслях остаются основной причиной, по которой специалисты покидают свои позиции, — рассуждает член центрального Совета независимого профсоюза «Новый Труд» Анатолий Баранов. — Мы продолжаем наблюдать ситуацию, когда высококвалифицированные специалисты, такие как врачи-хирурги или токари пятого разряда, получают меньше курьеров.

Для реального решения зарплатной проблемы нужно изменить сам подход к оплате труда в производящих отраслях, нужно инвестировать в повышение их конкурентоспособности. Но всё же мой прогноз на 2025 год пессимистичен: вместо системного решения зарплатной проблемы просто продолжатся разговоры о якобы высокой зарплате курьеров. И под этим предлогом будет предложено увеличить налоговую нагрузку на «платформеннозанятых» (скажем, на курьеров и доставщиков пиццы). А это приведет не только к снижению их доходов, но и к дальнейшему ухудшению ситуации в производстве.

ПО ТЕМЕ
Дискриминация на работе Зарплата Нехватка кадров Дефицит кадров
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Комментарии
4
Гость
2 часа
Таврический понизит зарплату до одного уровня? Ведь люди простые люди просили умоляли об этом?
Гость
1 час
вранье , они на ноготочках 100 делают а мужчины на стройке и на складах за 60
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