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Экономика Кризис-2024 эксперт Вслед за картошкой исчезли и яблоки? Почему в стране образовался дефицит фруктов, а цены безудержно растут

Вслед за картошкой исчезли и яблоки? Почему в стране образовался дефицит фруктов, а цены безудержно растут

Опять ждем милости от Турции, Китая и даже Северной Кореи

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21 комментарий

Яблок тоже стало не хватать

Россия, крупнейшая аграрная держава, столкнулась с дефицитом еще и яблок. Сначала выяснилось, что в России не хватает картофеля, потом куриных яиц, их пришлось импортировать из Турции и Азербайджана. Потом оказалось, что и собственного молока не хватает, придется сливочное масло завозить из Индии и Ирана. Теперь вот и с яблоками беда. Об этом — в материале MSK1.RU.

Быстрее дорожает только картошка

В начале октября Россельхознадзор сообщил, что из-за майских заморозков в центральных и северо-западных регионах урожай яблок составит всего 30–40% от обычного. Минсельхоз снизил прогноз по производству яблок в этом году с 1,8 миллиона до 1,5 миллиона тонн, но затем всё же скорректировал его до 1,6 миллиона тонн.

Из-за дефицита яблок, разумеется, растут цены. По данным Росстата, с начала 2024 года средняя цена на яблоки в России увеличилась на 12,8%. Среди сельхозпродукции быстрее дорожает только картофель — на 64,1% с начала года.

Российское правительство разработало планы по увеличению импорта яблок из различных стран, включая Азербайджан, Армению, Турцию, Сербию, Китай, Белоруссию, Приднестровье и даже Северную Корею.

В первой половине 2024 года одним из основных поставщиков яблок в Россию стал Китай, который отправил на российский рынок 22 тысячи тонн фруктов. Это почти в три раза больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года.

При этом не все российские «друзья» готовы поддержать садоводов в трудную минуту. Например, Белоруссия вслед за Казахстаном недавно ввела ограничение на экспорт свежих яблок, лука и белокочанной капусты в Россию. Объясняют это тем, что закрывают лазейку для реэкспорта сельхозпродукции из Евросоюза.

Запрет на экспорт из Белоруссии и Казахстана дополнительно ограничил доступ России к яблокам по приемлемым ценам, вынуждая потребителей выбирать более дорогие варианты из Ирана, Китая и Турции, которые обычно ориентированы на более прибыльные рынки Ближнего Востока и Индии.

Министерство сельского хозяйства России прогнозирует, что к концу 2024 года урожай яблок составит 1,6 миллиона тонн. На форуме «Биопром-24» министр Оксана Лут отметила, что Минсельхоз рассматривает корректировку пошлин на экспорт переработанной продукции, такой как яблочное пюре, сок и повидло.

Константин Калугин, основатель облачного сервиса мониторинга и анализа цен на продукты питания «Ценозавр», говорит MSK1.RU, что яблоки за год (с середины ноября 2023 года) подорожали в торговых сетях уже почти на 22%. И на сегодняшний день килограмм яблок стоит порядка 158 рублей. На прилавках отечественных торговых сетей можно встретить свыше 70 сортов яблок, среди них «гала», «богатырь», «чемпион», «антоновка», «белый налив» и многие другие. Поэтому цены в различных магазинах отличаются, причем существенно. Можно найти продукцию как по акции за 20 рублей, так и за 300 и даже 400 рублей, хотя таких цен по России немного. Как, собственно, и самих яблок.

Яблоки заменили виноградом

Что нужно делать, чтобы в России наконец-то можно было устранить яблочный дефицит? Этот вопрос MSK1.RU обсудила с инвестиционным советником Юлией Кузнецовой.

— Насколько плоха сейчас ситуация с обеспечением яблоками в стране?

— По данным «Руспродсоюза», самообеспеченность яблоками в России в этом году составит 70%, в следующем — 85% за счет наращивания производства. Действительно, сейчас огромное количество яблок импортируется в Россию. При этом внутри страны есть ресурс, чтобы увеличить собственное производство. Есть и земля, и погодные условия, которые позволили бы это сделать.

— Но что мешает прямо сейчас заниматься тем же садоводством? Зачем ждать окрика от Путина?

— Ну вот смотрите: на текущий момент у нас хорошо стало развито виноделие. На территории Краснодарского края строится огромное количество винзаводов, выращивается виноград, и это тоже огромный плюс, потому что стало производиться большое количество вина. По данным Минсельхоза, с начала года произведено почти на 15% больше вина.

Вот примерно то же самое должно быть сделано в России не только с виноградом, но и с другими плодово-ягодными культурами. На это и обратил внимание президент.

Но здесь есть нюанс. Ранее яблоневые сады вырубали в огромном количестве. Как раз на территории Краснодарского края, под Геленджиком, где яблоневые сады заменяли на виноградники.

При этом для яблоневого сада характерна более высокая урожайность на единицу площади в сравнении с другими культурами. В садах интенсивного типа размещают более 3 тысяч деревьев на один гектар, в традиционных — 600–800 деревьев. Соответственно, урожайность может варьироваться от 25 до 60 тонн на гектар. И заработать можно с 1 гектара яблоневого сада примерно от $ 50 тысяч. Но есть существенный минус: яблоки, в отличие от того же винограда, надо выращивать не один год, а несколько лет.

— Бизнес всегда хочет зарабатывать быстро и много. А что может сделать государство, чтобы диверсифицировать аграрное производство и заставить выращивать не только виноград, но и яблоки?

— Сам процесс выращивания яблок достаточно трудоемкий и длительный по времени. Так что нужно или развивать те сады, которые уже есть, приводить их в порядок, или уже запускать новые производства.

По опыту развития других отраслей могу сказать, что государство может, чтобы стимулировать плодово-ягодное производство, выдавать субсидии, вводить льготы в налогообложении. Но более эффективно будет выделять какие-то земли, в том числе неиспользуемые.

ПО ТЕМЕ
Дефицит Рост цен на яблоки Рост цен Подорожание Неурожай
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Комментарии
21
Гость
1 час
В современной России хорошо растут только цены.
Гость
1 час
вслед за яблоками пропал хлеб газ тепло в один из четвергов декабря Таврический расскажет нам как иноагенты и Запад мешает нам строить многополярный мир и содержать дотационых
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