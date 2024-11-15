«Только Белоруссия нам поможет». Почему в России дорожает картошка, несмотря на высокие урожаи

За год цена на картофель в РФ выросла на 75% Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Картофель часто называют «вторым хлебом» — настолько прочно этот овощ вошел в рацион простого россиянина. Неприхотливость корнеплода высоко оценили в нашем сельском хозяйстве — отсюда и засев огромных площадей, и относительно низкая цена (особенно по сравнению с помидорами и огурцами).

Тем не менее в последнее время продукт, входящий в перечень социально значимых товаров, начал резко дорожать на прилавках супермаркетов и рынках. По данным Росстата, цена за год поднялась на 75% : от 27,76 руб./кг в ноябре 2023-го до 48,58 руб./кг в ноябре 2024-го.

Наши коллеги из MSK1.RU проверили, так ли всё плохо на самом деле. О том, почему растут цены и будут ли они расти дальше — читайте в нашем материале.

«Не ожидаем дальнейшего резкого роста»

По данным Росстата, с 8 по 14 октября картофель подорожал на 1,3%, с 15 по 21 октября — на 2%, а с 22 по 28 октября — еще на 3,1%. В московских магазинах цены на овощ варьируются от 40 до 164 рублей за килограмм . Причем цены указывают за полкило — видимо, чтобы не слишком шокировать покупателей.

Картофель за 40 рублей в «Ашане» Источник: Kuper.ru











Картофель за 164 рубля в «Азбуке вкуса» (именно столько стоят две упаковки мытого и очищенного корнеплода) Источник: Kuper.ru











Исполнительный директор «Картофельного союза» Алексей Красильников в разговоре с MSK1.RU отметил, что проблема с поставками овощей действительно существует — предварительно, урожай 2024 года в РФ составит 7,2 миллиона тонн (на 20% меньше, чем в 2023 году — 8,6 миллиона тонн).

— Рост цен объясним рядом факторов. Во-первых, эффект низкой цены — в прошлом году был рекордный урожай, и картофелеводы вошли в сезон с минимальной оптовой ценой на уровне 11–12 рублей за килограмм. Соответственно, овощами торговали по себестоимости, и ряд фермеров решили переключиться на более выгодные, с их точки зрения, культуры, например масличные или зерновые, — объяснил MSK1.RU директор «Картофельного союза».

По имеющейся информации, на текущий момент убрано около 7 миллионов тонн картофеля против прошлогодних 8,6. Алексей Красильников исполнительный директор «Картофельного союза»

— Низкий урожай был обусловлен не только сокращением площадей,

но и достаточно жесткими погодными условиями — заморозками в период от посадок до уборки весной 2024 года. Кроме того, по многим основным картофелеводческим регионам отмечают аномалию засушливой бездождливой погоды, от которой пострадали такие лидеры, как Брянская, Тульская, Нижегородская и Московская области, — рассказал MSK1.RU Алексей Красильников.

Тем не менее исполнительный директор «Картофельного союза» призвал не ждать серьезного дефицита: по его мнению, рост цен не сильно отразится на кошельках граждан.

— Средний потребитель в месяц покупает около 10 кг продукции борщового набора (картошка, морковь, лук, свекла). И даже если в среднем каждый из этих продуктов на прилавке будет стоить по 40 рублей, эта корзинка обойдется порядка 350–400 рублей. Полагаем, что это достаточно приемлемая сумма для основного числа потребителей, — заверил MSK1.RU Алексей Красильников. — В этом сезоне цена для картофелеводов будет достаточно привлекательной. Мы не ожидаем дальнейшего резкого роста, но в то же время такая доходность будет стимулировать картофелеводов не сокращать посевные площади.

«Золотым картофель точно не станет»

Главный редактор Национального аграрного агентства Инара Халмеева также считает, что основная причина подорожания — сокращение посевных площадей картофеля.

— В этом году некоторые производители не стали сажать картофель, либо посеяли меньше. Ушли в более прибыльные культуры. Соответственно, минус 30 тысяч гектаров площадей и минус полмиллиона тонн. Засуха тоже повлияла на цену: дополнительный полив — дополнительные расходы для картофелеводов. Также подорожал ручной труд сборщиков, — объяснила MSK1.RU специалист.

Для аграриев ситуация благоприятна, потому что на фоне роста всех издержек и провала их бизнеса в 2023 году сейчас они могут, к примеру, обновить технологическую базу, не экономить на средствах защиты. Инара Халмеева главный редактор Национального аграрного агентства

— Будет ли картофель дорожать дальше? Это зависит от того, какой будет зима и потребуется ли дополнительный обогрев картофелехранилищ. Правильная транспортировка картофеля в сильные морозы тоже требует отдельных расходов. Однако «золотым» картофель точно не станет, потому что снижение покупательского спроса невыгодно тем же торговым сетям, — дополнила Инара Халмеева.

«Здесь только Белоруссия нам поможет»

Доцент кафедры экономической теории Финансового университета Дмитрий Морковкин рассказал MSK1.RU, что на подорожание картофеля влияет не только плохая погода в этом году, но и чисто экономические факторы.

— Картофель имеет меньшую урожайность в этом году: предложение снизилось, а спрос даже немного вырос. В соответствии с этим цена растет. Помимо этого, влияет увеличение затрат сельхозпроизводителей, особенно на уборочную технику — запчасти приходится покупать по параллельному импорту, — отметил Дмитрий Морковкин в разговоре с MSK1.RU. — Сейчас у некоторых категорий населения доходы не увеличиваются — у тех же пенсионеров. Они стали покупать более доступные продукты, включая картофель. Поэтому спрос так сильно увеличился.

Плюс расчеты по импорту снижаются каждый год. Здесь только Белоруссия нам поможет, из остальных стран вести продукты очень дорого. Дмитрий Морковкин доцент кафедры экономической теории

А вы замечаете, что картошка стала дороже? Опрос завершится 25.11.2024 Да, и это возмутительно. Ну подорожала и подорожала. Не так критично бьет по кошельку. Как была самым дешевым овощем, так и осталась.