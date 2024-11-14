Новые выплаты для семей с детьми, награды для бабушек и реформа маткапитала: что поменяется в ближайшие 10 лет

Поощрения за рождение детей ждет не только родителей, но и бабушек с дедушками Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Систему материнского капитала в ближайшие 10 лет изменят. Вместе с этим появится ежегодная выплата для семей с двумя и более детьми, а тем, у кого будет много внуков, вручат награды. Так власти решили бороться с демографическими проблемами. Что они будут менять — в материале.

Все шаги прописаны в Стратегии действий по реализации семейной и демографической политики, поддержке многодетности в Российской Федерации (будет действовать в России до 2036 года). Благодаря этому хотят переломить тренд на снижение рождаемости, который есть сейчас (в 2013 году в России родилось почти 1,9 млн детей, а спустя десять лет лишь 1,26 млн). В планах — увеличить коэффициент рождаемость, продолжительность жизни, число многодетных семей и снизить младенческую смерть.

В первую очередь, планируют улучшить систему поддержки семей с детьми, чтобы стимулировать женщин рожать. При этом важно состояние их репродуктивного здоровья (способности к зачатию и рождению детей). Еще одна проблема, которую хотят решить за 12 лет, — недостаточность жилищных условий. Также планируют изменить условия для совмещения родителями семейных обязанностей с профессиональными, чтобы иметь ребенка было возможно параллельно с развитием в карьере.

Что изменится в жизни россиян

Правила выплаты маткапитала поменяются

Социологи пришли к выводу, что выдавать деньги за первого ребенка было ошибкой. Но сама программа, особенно в первые годы, показала эффективность. По мнению директора Центрального экономико-математического института РАН Альберта Бахтизина, необходимо «ввести прогрессивные выплаты в зависимости от количества людей [в семье] и привязать их к стоимости квадратных метров».

Ежемесячное пособие после рождения ребенка не будет прежним

Его выплату будут донастраивать, как и механизмы предоставления различных региональных и муниципальных мер. Однако, как и в случае с маткапиталом, пока неизвестно наверняка, что поменяется.

Семьи с детьми ждут новые выплаты и подарки

Для этого хотят ввести ежегодную выплату для семей с двумя и более детьми, а также развивать региональные меры поддержки (например, подарочные наборы при рождении ребенка). При этом власти признают, что уже почти исчерпали потенциал влияния таких мер на улучшение демографии. Поэтому основной упор будет сделан на экономические аспекты, например, оплаты труда.

Алименты будут требовать еще жестче

Чтобы повысить рождаемость, посмотрели и в сторону ситуации, когда женщина остается одна с ребенком. Для этого хотят повысить эффективность выплаты алиментов. Их заставят перечислять до 23 лет ребенка (если он учится в вузе), а также ужесточат ограничения для родителей, которые не дают деньги.

Для родителей появится специальное жилье

Власти хотят строить доступное жилье специально для семей с детьми. Помимо этого появятся арендные и специальные квартиры. Не обойдут стороной и тех, кто заводит ребенка в студенчестве. Для них создадут особые условия в общежитиях.

Платить за квартиру и ЖКХ будет выгоднее, если есть ребенок

Семьи получат льготы для более выгодного содержания жилья, в том числе скидку при оплате за ЖКУ.

Льготные программы ипотек продлят

Помимо семейной льготной ипотеки планируют выделять целевые субсидии для родителей, чтобы облегчить жилищный вопрос.

Работать и иметь ребенка станет проще

Беременных и с малышом на руках можно будет работать гибридно или удаленно Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Для этого продолжат увеличивать выплаты при выходе в отпуск по беременности и родам, а также в декрете (в 2024 году их максимальный размер — 565 тысяч рублей разово и 49 тысяч ежемесячно). Выплаты по больничному оставят в максимальном размере (100% от среднего заработка).

Из нововведений — предоставление гибкого графика работы или дистанционного формата для беременных сотрудниц и тех, кто недавно родил, а также изменение графика работы детских садиков. Помимо создания дежурных групп, власти смотрят в сторону распространение практики создания семейных дошкольных групп и дневного ухода за детьми на дому.

За здоровьем потенциальных мам будут следить

Для этого систему здравоохранения будут улучшать, чтобы женщине была доступна медицинская помощь даже в отдаленных районах страны. Также хотят изменить подход к ведению беременности в женских консультациях, развивать программу психологической помощи для женщин и улучшать методы преодоления бесплодия.

Бабушек и дедушек будут оценивать по числу внуков

Для «многодетных и многовнуковых» дедушек и бабушек появятся государственные награды. Обычно помимо некой медали или грамоты за такое выдают и денежное вознаграждение.

Но и это еще не все. Улучшать демографическую ситуацию будут и через психологическое воздействие. Власти планируют активно продвигать образ многодетной семьи в медиаконтенте и рекламе, а также предлагать помощь психолога для предотвращения разводов. А чтобы дети доросли и сами родили здорового ребенка, будут активно бороться с употреблением алкоголя и наркотиков среди младшего поколения. Внимание хотят уделять и профилактике суицидальных настроений.