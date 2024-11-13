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Экономика Кризис-2024 эксперт «За молочный жир идет борьба». Что, кроме масла, подорожало на прилавках российских магазинов

«За молочный жир идет борьба». Что, кроме масла, подорожало на прилавках российских магазинов

Аналитики фиксируют рекордные показатели, а производители уверяют, что это еще не предел

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4 комментария

В России рекордно подорожало сливочное масло. Основная причина роста цен в магазинах — дефицит молока. По словам производителей, его закупочная стоимость только за этот год выросла на 29%. MSK1.RU рассказывает, как изменились цены на прилавках на «молочку».

Бутылка молока объемом 900 мл подорожала с начала ноября 2023 года на 14,7%. Причем мощнейший рост цен пришелся на последние два месяца: только с начала осени стоимость молока повысилась на 8,9%. Сейчас, по данным аналитиков сервиса «Ценозавр», средний ценник за бутылку держится в районе 86,6 рубля.

Причем этот рост, скорее всего, не предел. В разговоре с MSK1.RU директор завода «Талицкое молоко» спрогнозировал повышение цен на молоко еще на 10–15%. По словам Юрия Окунева, средняя стоимость на этот продукт к Новому году может добраться до 100 рублей.

Вместе с молоком повышается цена и на все остальные продукты, которые из него производят. Сильнее всего стоимость выросла на изделия с высокой жирностью. Так например, на 15,3% подорожала сметана, 200 граммов которой сейчас в среднем стоит 68,4 рубля.

Сливки за год выросли в цене на 8,8%, причем сильнее всего за последние пару месяцев — на 5,1%. Средняя стоимость сливок (200 мл, 10%) повысилась до 62,2 рубля. Подорожали и сыры: с начала года их стоимость выросла на 16,5%. По данным «Ценозавра», 200-граммовый кусок сыра сейчас можно купить в среднем за 261,9 рубля.

Что касается самого жирного продукта — сливочного масла, его цена за год выросла на 25,4%. В ноябре 2024-го средняя стоимость пачки в 200 граммов — 262,8 рубля.

Почему «молочка» дорожает

Подорожание молочной продукции можно объяснить ростом цен на молоко, которое дорожает из-за повышения стоимости кормов, ветпрепаратов и электроэнергии, считает экономист и основатель облачного сервиса мониторинга и анализа цен на продукты питания «Ценозавр» Константин Калугин.

— Также в случае с молочной продукцией свое влияние оказывают недостаточное производство молочного жира, увеличившийся спрос, а также подорожание логистики, — рассказал эксперт.

По словам директора завода «Талицкое молоко» Юрия Окунева, цены на сырье для производителя подскочили в августе этого года. Сейчас кило сырого молока у фермеров они закупают за 43,4 рубля, хотя еще год назад его продавали на 10 рублей дешевле.

При этом за последние пять лет оптовые цены на молоко у фермерских хозяйств выросли почти на 60%, рассказали MSK1.RU в пресс-службе завода «Талицкое молоко».

Цену за молоко в магазинах формирует в том числе и логистика, которая, по словам Окунева, за последний год выросла на 65%.

— Раньше перевезти кило молочной продукции стоило 10 рублей, сейчас — 17–18 рублей, — объяснил он. — Нет новых машин, которые развозили бы товар. А если есть новые, то они стоят в 20 раз дороже. Плюс зарплата водителей выросла где-то в 2–3 раза.

Почему дорожает жирная «молочка»

Наибольшую стабильность в 2024 году показали цены на творог, выяснили аналитики «Ценозавра». За год он подорожал всего на 6,2%, причем здесь, как и в случае со сливками, ощутимый рост цен произошел именно осенью (+4%). Средняя стоимость 200-граммовой упаковки составляет 103,1 рубля.

Как объяснил молочный бизнесмен Юрий Окунев, для производства творога нужна обезжиренная часть молока, а ее нехватки пока не ожидается.

— Чтобы сделать 1 килограмм масла жирностью 82,5%, нужно 27 килограммов молока. Из него мы получаем же не только жир, а еще и обезжиренное молоко, которое используем для творога, — отметил он. — То есть молоко в себестоимости — это баланс между жирами и белками.

По словам предпринимателя, дефицит молочного жира связан в том числе с работой государства по контролю за использованием немолочных жиров. Для маргарина и спреда, который делают из растительных жиров, вводят специальные маркировки, отправляют их на отдельные полки.

— Ограничения очень сильно влияют на производителей. Поэтому те предприятия, которые раньше использовали немолочный жир, растительный жир, всё меньше и меньше его используют. Переходят на молочный жир. И за него идет борьба.

Ранее производитель молока честно рассказал, что происходит на рынке молочной продукции и почему масло стало на вес золота: большое интервью с ним читайте здесь.

ПО ТЕМЕ
Продукты Инфляция Молоко Сливочное масло Рост цен на сливочное масло
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Комментарии
4
Гость
39 минут
Для недорогих россиян даже пищевые отходы скоро будут недоступны по Плану 👹
Гость
17 минут
Что за страна такая. Картошка/морковка/лук - не растёт. Куры - не несутся. Коровы - не доятся. Свиньи не выращиваются. Рыба - не ловиться. Вспоминается фраза песни "Остров невезения" из одного советского фильма: - "Крокодил не ловиться, не растёт кокос". Может действительно отменить понедельники?
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