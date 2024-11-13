«За молочный жир идет борьба». Что, кроме масла, подорожало на прилавках российских магазинов

Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











В России рекордно подорожало сливочное масло. Основная причина роста цен в магазинах — дефицит молока. По словам производителей, его закупочная стоимость только за этот год выросла на 29%. MSK1.RU рассказывает, как изменились цены на прилавках на «молочку».

Бутылка молока объемом 900 мл подорожала с начала ноября 2023 года на 14,7%. Причем мощнейший рост цен пришелся на последние два месяца: только с начала осени стоимость молока повысилась на 8,9%. Сейчас, по данным аналитиков сервиса «Ценозавр», средний ценник за бутылку держится в районе 86,6 рубля.

Причем этот рост, скорее всего, не предел. В разговоре с MSK1.RU директор завода «Талицкое молоко» спрогнозировал повышение цен на молоко еще на 10–15%. По словам Юрия Окунева, средняя стоимость на этот продукт к Новому году может добраться до 100 рублей.

Вместе с молоком повышается цена и на все остальные продукты, которые из него производят. Сильнее всего стоимость выросла на изделия с высокой жирностью. Так например, на 15,3% подорожала сметана , 200 граммов которой сейчас в среднем стоит 68,4 рубля.

Источник: Мария Романова / MSK1.RU

Сливки за год выросли в цене на 8,8%, причем сильнее всего за последние пару месяцев — на 5,1%. Средняя стоимость сливок (200 мл, 10%) повысилась до 62,2 рубля. Подорожали и сыры : с начала года их стоимость выросла на 16,5%. По данным «Ценозавра», 200-граммовый кусок сыра сейчас можно купить в среднем за 261,9 рубля.

Что касается самого жирного продукта — сливочного масла , его цена за год выросла на 25,4%. В ноябре 2024-го средняя стоимость пачки в 200 граммов — 262,8 рубля.

Почему «молочка» дорожает

Подорожание молочной продукции можно объяснить ростом цен на молоко, которое дорожает из-за повышения стоимости кормов, ветпрепаратов и электроэнергии , считает экономист и основатель облачного сервиса мониторинга и анализа цен на продукты питания «Ценозавр» Константин Калугин.

— Также в случае с молочной продукцией свое влияние оказывают недостаточное производство молочного жира, увеличившийся спрос, а также подорожание логистики , — рассказал эксперт.

По словам директора завода «Талицкое молоко» Юрия Окунева, цены на сырье для производителя подскочили в августе этого года. Сейчас кило сырого молока у фермеров они закупают за 43,4 рубля, хотя еще год назад его продавали на 10 рублей дешевле.

Источник: Юрий Скулыбердин / MSK1.RU

При этом за последние пять лет оптовые цены на молоко у фермерских хозяйств выросли почти на 60%, рассказали MSK1.RU в пресс-службе завода «Талицкое молоко».

Цену за молоко в магазинах формирует в том числе и логистика, которая, по словам Окунева, за последний год выросла на 65%.

— Раньше перевезти кило молочной продукции стоило 10 рублей, сейчас — 17–18 рублей, — объяснил он. — Нет новых машин, которые развозили бы товар. А если есть новые, то они стоят в 20 раз дороже. Плюс зарплата водителей выросла где-то в 2–3 раза.

Почему дорожает жирная «молочка»

Наибольшую стабильность в 2024 году показали цены на творог , выяснили аналитики «Ценозавра». За год он подорожал всего на 6,2%, причем здесь, как и в случае со сливками, ощутимый рост цен произошел именно осенью (+4%). Средняя стоимость 200-граммовой упаковки составляет 103,1 рубля.

Как объяснил молочный бизнесмен Юрий Окунев, для производства творога нужна обезжиренная часть молока, а ее нехватки пока не ожидается.

— Чтобы сделать 1 килограмм масла жирностью 82,5%, нужно 27 килограммов молока. Из него мы получаем же не только жир, а еще и обезжиренное молоко, которое используем для творога, — отметил он. — То есть молоко в себестоимости — это баланс между жирами и белками.

По словам предпринимателя, дефицит молочного жира связан в том числе с работой государства по контролю за использованием немолочных жиров. Для маргарина и спреда, который делают из растительных жиров, вводят специальные маркировки, отправляют их на отдельные полки.

— Ограничения очень сильно влияют на производителей. Поэтому те предприятия, которые раньше использовали немолочный жир, растительный жир, всё меньше и меньше его используют. Переходят на молочный жир. И за него идет борьба.