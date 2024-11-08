Не только сливочное, но и пальмовое. Из-за подорожания масла и какао откажемся от шоколада и перейдем на мармелад

Производить шоколад становится всё дороже Источник: Леонид Меньшенин / 74.RU











Российские кондитеры схватились за головы. В страну импортируется всё меньше пальмового масла — а это, ясное дело, главный ингредиент в производстве многих недорогих сладостей. Доля «пальмы» в начинках для дешевого шоколада и конфет достигает 30–40%. Тогда как в дорогих вариантах шоколада основным ингредиентом является, разумеется, какао-масло.

По данным масложирового союза, поставки пальмового масла в Россию за первые 9 месяцев 2024 года сократились на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Подробности — в материале MSK1.RU.

Основная проблема, с которой сталкиваются российские импортеры пальмового масла, — логистическая. В прошлом году танкер из Индонезии (а это главный производитель пальмового масла в мире) добирался до российских портов за 40–60 дней. Однако теперь из-за угрозы судоходству в Красном море срок доставки значительно увеличился. Вот вам и одна из причин дефицита на рынке.

Не менее важным фактором является резкий рост мировых цен на пальмовое масло. Что, разумеется, также повлияло на дефицит продукта на российском рынке. Любопытно, что пальмовое масло повторяет путь какао-продукции, которая уже подорожала до многолетних максимумов.

JPMorgan прогнозирует, что мировой дефицит какао составит 100 тысяч тонн в новом маркетинговом году. С начала 2024 года цены на какао выросли в два раза, и, по прогнозам Wells Fargo, цены на этот продукт останутся сверхвысокими как минимум до сентября 2025 года.

Интересно, что в России в год продается около 1,1 миллиона тонн шоколада и какао-продуктов. И при этом вся кондитерская отрасль России в год потребляет около 1 миллиона тонн пальмового масла. Так что можно представить, какой продукт на самом деле продается в российских магазинах.

Цены на какао растут из-за проливных дождей в некоторых районах Африки и Юго-Восточной Азии: ливни перекрыли доступ к полям и способствовали распространению болезней какао.

В западных странах перед Хеллоуином, когда традиционно растет спрос на шоколад, из-за дефицита какао продажи резко упали. Как пишет специализированное издание Market Place, только в США на Хеллоуин тратят на конфеты почти 3,5 миллиарда долларов. Однако в этом году впервые американцы чаще покупали не шоколадные конфеты, а мармеладки.

Вот и российские кондитеры вынуждены смещать свое внимание в сторону более бюджетных вариантов продукции, где пальмовое масло становится практически безальтернативным ингредиентом. Хотя это и суррогат.

— Главным поставщиком пальмового масла является Индонезия. На нее пришлась 98% от общего объема импорта, доля Малайзии составила 1%, — говорит президент «Альянса деловых структур и предпринимателей стран АСЕАН» Любарто Сартойо. — На цену пальмового масла напрямую влияют многие факторы: удорожание стоимости импорта из-за увеличения дополнительных транспортных, трансакционных издержек на обход санкционных ограничений, решение расчетных, платежных решений. Плюс увеличение транспортных, топливных расходов. Увеличение финансовых издержек в связи с ростом ставок по кредитам и, конечно, ослабление рубля. Надо сказать, что вообще в категории кондитерской продукции наблюдается повышение цен в среднем на 30%. И это касается не только тех продуктов, в состав которых входит пальмовое масло.

— При росте цен на пальмовое масло и цены на готовые кондитерские изделия продолжат расти, — говорит MSK1.RU Ольга Борисова, доцент Финансового университета при Правительстве России. — В условиях отсутствия роста цен на другие ингредиенты, возможно, российский потребитель и не заметил бы рост стоимости кондитерской продукции на 0,5–1%. Но если вспомнить, что растут цены на какао-бобы, яйца, молоко и иные ингредиенты, а также затраты самих кондитеров на содержание помещений, наём персонала, налоги, то становится очевидно, что сдержать рост цен или хотя бы удержать его в отрасли в пределах 2–3% в сложившейся ситуации крайне сложно.

— Как думаете, насколько же подорожают сладости?