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Экономика Кризис-2024 Национализация будет не массовой, а точечной — пообещал Минфин, а олигархи из 90-х напряглись еще больше

Национализация будет не массовой, а точечной — пообещал Минфин, а олигархи из 90-х напряглись еще больше

Что сулит на самом деле обещание власти владельцам предприятий

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4 комментария

Самые громкие события развивались вокруг челябинской «Макфы»

Минфин обещает, что в России не будет «масштабного» пересмотра итогов приватизации. Государство не хочет забирать себе «случайные» активы. А если они даже и оказались, то их как можно быстрее продают. В государственной собственности могут оставаться лишь стратегические предприятия в оборонном секторе. По крайней мере, так охарактеризовал ситуацию замминистра финансов Алексей Моисеев в интервью «Коммерсанту».

Причин принудительного изъятия активов две. Первая — это вывод иностранными владельцами доходов от бизнеса в России с целью поддержки ВСУ. Вторая — коррупционные основания в деятельности предприятий.

Моисеев считает, что неэффективный частный собственник рано или поздно потеряет свои активы и без планов властей по деприватизации. Подробности — в материале MSK1.RU.

«И не всегда суд встает на сторону государства»

— Владимир Путин еще в апреле заявлял, что речь о пересмотре итогов приватизации 90-х не идет, — говорит MSK1.RU финансовый советник, основатель Rodin.Capital Алексей Родин. — Путин назвал оправданным изъятие бизнеса в пользу государства в случае прямого ущерба безопасности и интересам страны. При этом президент счел недопустимыми «формальные поводы и зацепки» в виде «незаконной приватизации в 90-е».

 С начала 2022 года по разным основаниям были обращены в собственность государства более 200 крупных предприятий. Почему нельзя называть это массовой деприватизацией?

— Деприватизированные компании действительно были присвоены незаконно. Так, например, по данным ‎Генпрокуратуры, ‏«Макфа» имеет коррупционное происхождение, ‎поскольку ‎ее ‎бенефициары ‎— Михаил‏ ‎Юревич ‎и ‎Вадим ‎Белоусов‏ ‎— занимались‏ ‎бизнесом, ‏ ‎работая ‎в ‎органах‏ ‎госвласти. (Об этом постоянно рассказывает портал 74.RU. — Прим. ред.).

Против массовой деприватизации говорит тот факт, что каждое дело по изъятию активов в пользу государства рассматривается отдельно, и не всегда суд встает на сторону государства.

 Разве были такие примеры?

— Конечно. Собственникам Ивановского завода тяжелого станкостроения удалось отменить решение суда первой инстанции о деприватизации завода. Или другой пример. В конце июня гражданская ‎коллегия‏ ‎Верховного ‎суда‏ ‎отправила‏ ‎на‏ ‎новое ‎рассмотрение ‎дело ‎об‏ ‎обращении ‎в‏ ‎доход ‎государства‏ ‎завода‏ ‎«Исеть», ‏принадлежащего ‎уральскому ‎предпринимателю‏ ‎Малику ‎Гайсину.‏ ‎То есть даже та деприватизация, которая проходит сейчас, проходит очень сложно.

Идет национализация не только предприятий, но и других коррупционных активов

— Массовая и системная деприватизация или национализация, действительно, не нужна. Частный бизнес во многих сферах экономики работает более эффективно, чем государство. И речь не только о сфере услуг, местной и легкой промышленности. Даже в отраслях тяжелой промышленности и машиностроения многие частные бизнесы создали эффективные системы управления и работают лучше и быстрее без бюрократической волокиты, присущей госсектору, — рассуждает профессор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Сергей Толкачев.

— С одной стороны, мы видим выявление и обращение в государственную собственность старых советских предприятий и образованных на их основе правопреемников, имущественных комплексов и земельных участков с использованием механизма обнаружения «неправильной приватизации». Однако приватизированные предприятия представляют собой только часть имущества, поэтому неправильно говорить о деприватизации — речь идет именно о национализации, — считает доктор права ВШЭ адвокат Вячеслав Плахотнюк.

 Вы имеете в виду, видимо, коррупционные активы чиновников — дома, машины, — которые государство также обращает в свою собственность?

— Именно. Речь про национализацию имущества, происхождение которого действующие или бывшие чиновники и государственные деятели, их родные и близкие не могут разумно объяснить. Но при этом не доказано, что оно было получено в результате преступления. Это работа ведется, на мой взгляд, выборочно. С одной стороны, бывает трудно отграничить законное получение дохода на ранее нажитое имущество от незаконного предпринимательства и покровительства бизнесу родственников и иных близких людей, а с другой — в стране немало богатых чиновников и под «раздачу» попадают самые невезучие.

Кто захочет инвестировать в страну, где всё меняется по щелчку?

— Если возвращать все приватизированные активы назад в государственную собственность, это создаст хаос и неопределенность, особенно для бизнеса, который уже давно привык работать в рыночных условиях, — говорит коммерческий директор ГК «Семья» (грузоперевозки) Павел Филимонов.

 Собственно, замминистра Моисеев просто повторил то, о чем раньше говорили и президент, и генеральный прокурор — пересмотра итогов приватизации не будет.

— Такой пересмотр — это огромные затраты для государства. Любая деприватизация требует выкупа активов или национализации, что прямо связано с бюджетными расходами. Представьте, сколько потребуется ресурсов, чтобы пересмотреть все приватизированные активы.

Во-вторых, многие активы уже давно перешли из рук в руки, и сейчас их владельцы развивают бизнесы, создают рабочие места, платят налоги. Массовая деприватизация фактически означает шаг назад, возвращение к плановой экономике. А оно нам надо? Сомнительно.

Как коммерческий директор, я понимаю: бизнес нуждается в стабильности и прозрачности. Если государство начнет массово отзывать активы, это только дестабилизирует рынок. Кто захочет инвестировать в страну, где правила игры меняются по щелчку пальцев? Именно поэтому деприватизация остается скорее теоретической угрозой, чем реальной перспективой.

 Тем не менее сотни предприятий уже национализированы. Причем даже из самых экзотичных отраслей, например краболовной (8 предприятий на Дальнем Востоке).

— Но массовая деприватизация не нужна. Конечно, если имущество было приватизировано с нарушениями, тут вопросов нет: его возвращают в казну, это справедливо. Но системно отзывать активы просто потому, что государство решило «всё вернуть обратно», кажется неразумным шагом. Частный сектор в России уже играет ключевую роль в экономике, и его дальнейшая интеграция важна для роста ВВП, повышения занятости и улучшения инвестиционного климата.

А вы как считаете, нужно проводить национализацию и возвращаться к плановой экономике?

Нет, конечно, это откат в прошлое
Да, надо, как незаконно присвоили нынешние олигархи народное имущество, так должны и вернуть
Выборочно, но надо

ПО ТЕМЕ
Деприватизация Национализация Отъем имущества Бизнес в России Отъем бизнеса Олигархи Минфин России
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Комментарии
4
Гость
1 час
озвученные критерии деприватизации оцень субъективны и оценочны - все на усмотрение государства и прокурора. То есть государство отменило все неписанные договоренности. Теперь каждый за себя. Поняли, единства не ждите.
Гость
55 минут
Начинается очередной передел. Будут отбирать у старых друзей и отдавать новым. Привет 90-м.
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