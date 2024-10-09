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Экономика Пенсионные баллы подорожают в 2025 году: сколько они будут стоить и как поменяются выплаты

Пенсионные баллы подорожают в 2025 году: сколько они будут стоить и как поменяются выплаты

Стоимость ИПК вырастет в январе

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4 комментария

В 2025 году пенсионный коэффициент подорожает до 142 рублей 76 копеек

Размер страховой пенсии по старости в России напрямую зависит от числа накопленных за жизнь пенсионных баллов — чем их больше, тем больше будут выплаты. При этом стоимость одного балла каждый год меняется, а с 2026 года она будет расти даже дважды: в феврале и в апреле. Разбираемся, как это повлияет на размер пенсии и как ее правильно рассчитать.

Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК), или баллы, — это показатель, от которого зависит размер пенсии. Необходимый минимум, чтобы выйти на пенсию в 2024 году составляет 28,2 балла, в 2025-м он вырастет до 30. Баллы начисляют за каждый год работы или иной деятельности, которая учитывается при расчете пенсии. Узнать, сколько их у вас, можно в Социальном фонде или через аккаунт на «Госуслугах».

Размер пенсии с учетом пенсионных коэффициентов рассчитывается по специальной формуле: нужно число накопленных баллов умножить на их стоимость и прибавить к полученной сумме фиксированную выплату. Фиксированная выплата в 2024 году составляет 8134 рубля 88 копеек в месяц, а стоимость одного пенсионного коэффициента — 133 рубля 5 копеек. Таким образом, если человек заработал минимальное количество пенсионных баллов и вышел на пенсию в 2024 году, выплата ему должна была составить 11 886 рублей 89 копеек.

В пояснительной записке к закону о бюджете соцфонда говорится, что в 2025 году пенсионный коэффициент подорожает до 142 рублей 76 копеек. В 2026 и 2027 годах повышать стоимость пенсионного балла планируют дважды.

Размер пенсии зависит от количества накопленных баллов и их стоимости

Из документа следует, что фиксированная выплата в 2025 году будет проиндексирована на 7,3%. В этом случае она вырастет до 8728 рублей 73 копеек. Стоимость 30 пенсионных коэффициентов, которые необходимы, чтобы выйти на пенсию в 2025 году составит 4282 рубля 80 копеек. То есть пенсия человека, который выйдет на нее в следующем году с минимумом баллов, составит 13 011 рублей 53 копейки.

Правда, по закону пенсия не может быть меньше прожиточного минимума пенсионера, который в каждом регионе устанавливается отдельно. Есть и средний показатель по стране: в 2024 году это 12 363 рубля, в 2025 году он вырастет до 15 250 рублей. Меньше этой суммы пенсия быть не должна.

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Комментарии
4
Гость
44 минуты
...более половины мужчин в РФ ( 52 процента) не доживают до пенсии..это худший результат на континенте..Евразия называется...привет капитализма..какие баллы?
Гость
11 минут
Не только лишь все доживут до весны
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