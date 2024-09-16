Взять кредит, чтоб отдать кредит: что такое рефинансирование и как с ним не прогадать

После повышения ключевой ставки Центробанка проценты по кредитам тоже вырастут Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











13 сентября Центробанк вновь поднял ключевую ставку. Это уже пятое повышение за год, и теперь она составляет 19%. Это значит, что следом за ней поползут вверх и ставки банков — как по кредитам, так и по вкладам. Эксперты говорят, что сейчас самое время копить деньги, а не брать их в долг, то есть от новых кредитов пока точно стоит отказаться. А что насчет рефинансирования? Стоит ли его оформлять сейчас или лучше повременить? Разбираемся.

Рефинансирование — что это?

Рефинансирование еще называют перекредитованием — по сути это кредит, которым можно закрыть предыдущий долг. Часто его используют, чтобы объединить несколько кредитов в один, уменьшить переплату или снизить ежемесячный платеж. При этом банки нередко предлагают увеличить сумму кредита.

— Смысл рефинансирования кредита в том, что клиент одного банка берет новый кредит в том же или другом банке, закрывая за счет кредитных средств имеющийся долг, поэтому вопрос о том, отличаются ли ставки потребительских кредитов и рефинансирования, не совсем правильный, — говорит финансовый эксперт Владимир Кузнецов. — Выгода рефинансирования для клиента заключается либо в более низкой ставке, предлагаемой по новому кредитному предложению, либо в более продолжительном сроке возврата нового кредита.

Владимир Кузнецов — вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству, заместитель руководителя Федерального центра медиации, председатель Общероссийского профсоюза медиаторов.

Требования к претенденту на рефинансирование будут теми же, что и при оформлении обычного кредита — шансы, что заемщику с просрочкам, штрафами и плохой кредитной историей выдадут новый заём, малы. Так что если речь идет о снижении ежемесячного платежа, потому что нужную сумму платить не получается, то стоит обращаться за рефинансированием до того, как начнутся просрочки. А лучше сначала попробовать договориться о реструктуризации — изменении условий действующего кредитного договора. Например, так можно снизить размер платежей за счет увеличения срока погашения. Кредитные организации часто идут навстречу клиентам в этом вопросе, поскольку заинтересованы в том, чтобы заемщик погасил долг. По данным Центробанка за первое полугодие 2024 года, банки провели реструктуризацию 497 тысяч кредитных договоров.

Когда рефинансирование выгодно?

Если говорить не о снижении ежемесячного платежа, а именно о долгосрочной перспективе, то для клиента рефинансирование может быть выгодно, если ставка по новому кредиту ниже, чем по уже имеющемуся долгу.

— Рефинансирование полезно только тогда, когда падает ставка, — говорит экономист Георгий Остапкович. — При этом важно внимательно читать договор — в нем могут быть написаны какие-то условия, которые, несмотря на номинальную ставку, фактически делают кредит дороже.

Георгий Остапкович — директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.

Обратить внимание следует как минимум на первую страницу договора. По закону банки должны указывать на ней полную стоимость кредита — то есть сумму, которую вы в итоге заплатите, если будете гасить долг по расписанию и без нарушения условий.

Выгодно ли рефинансироваться сейчас?

Ответ на этот вопрос зависит от того, когда вы брали кредит, который хотите рефинансировать. При изменении ставки ЦБ банки всегда корректируют свои предложения: чем выше ключевая ставка Центробанка, тем больший процент потребуют кредитные организации за пользование их деньгами. Ключевая ставка растет уже год, соответственно, займы только дорожают. И будут дорожать впредь, пока она не пойдет на снижение.

— Нынешняя ставка по кредитам больше, чем предыдущая, по которой вы могли взять кредит полгода, год назад. Соответственно, рефинансирование их сейчас будет невыгодным, — говорит Остапкович.

Более высокий показатель ключевой ставки за последние годы был только в марте-апреле 2022 года, так что рефинансирование сейчас будет невыгодным для большинства заемщиков.

Как не прогадать?

Даже сейчас могут возникнуть ситуации, когда все-таки придется рефинансироваться — например, если банк отказывает в реструктуризации, а снизить ежемесячный платеж нужно. Для того, чтобы грамотно перекредитоваться, важно учитывать множество факторов при оформлении нового займа — срок, возможность изменения ставки при повышении ключевой ставки в дальнейшем, размер ежемесячного платежа, условия досрочного истребования кредита и многое другое.

— Это всё надо просчитывать, для этого нужно обладать определенным уровнем компетенции. Если вы не уверены, что можете сделать это сами, — обратитесь к специалисту или возьмите с собой какого-нибудь своего друга, который разбирается, — советует Остапкович. — Условия могут быть разными, нужно на все обращать внимание, смотреть условия договора и советоваться с компетентными людьми.