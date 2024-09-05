Суд заставил банкрота заплатить долг почти тридцатилетней давности — обнуление не помогло

Пострадавший от действий мошенника дошел до Верховного суда, чтобы вернуть свои деньги Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы











Формально в России непрецедентное право: схожие по обстоятельствам дела могут быть абсолютно по-разному рассмотрены разными судьями. Однако есть Верховный суд РФ — последняя судебная инстанция, решения которой обязательны для исполнения нижестоящими судами, а постановления Пленума Верховного суда — для применения всеми судами в дальнейшем. В нашем проекте »Это вообще законно?» мы разбираем решения ВС РФ, постановления пленума и практику их применения по спорным или особо актуальным вопросам, а также заглядываем в интересные дела нижестоящих судов.

Долги для россиян нередко становятся серьезной проблемой, решить которую многие пытаются с помощью банкротства. По данным Судебного департамента при Верховном суде РФ за 2023 год суды признали банкротами порядка 346,5 тысячи человек, на 72 тысячи больше, чем годом ранее. Однако банкротство не универсальный инструмент, позволяющий избавиться разом от всех долгов и жить припеваючи: помимо того, что у него есть определенные последствия, долги могут не списать. И даже списанный долг может догнать человека уже после банкротства — именно так вышло у героя этой истории.

Имена участников судебного процесса изменены.

Начиналось всё еще в девяностых: некий мужчина, назовем его Михаил Горенков, купил машину. Точнее, попытался: деньги он отдал, а вот автомобиль так и не получил. Горенков попытался вернуть свои средства, даже выиграл суд в 1997 году — по его решению компания «Лада-Экспресс» должна была выплатить 172 765 рублей (127 млн рублей до деноминации) материального ущерба. Однако получить деньги тоже не удалось, как сказано в материалах дела — «ввиду отсутствия должника и имущества».

Два года спустя состоялся еще один суд — уже над директором всё той же компании, назовем его Виктором Брянцевым. Его признали виновным в мошенничестве и присвоении денег, в том числе и по договору с Горенковым. Последнего признали потерпевшим.

Михаил Горенков продолжал пытаться вернуть деньги даже через несколько лет. В 2016-м вновь прошел суд, который взыскал в пользу Михаила 444 733 рубля 18 копеек с учетом инфляции и неустойки. Позже эта сумма дважды корректировалась новыми судебными решениями, но свои деньги Горенков так и не получал. А в 2017 году Виктор Брянцев обратился в арбитражный суд с заявлением о своем банкротстве.

Горенков подал заявление с требованием включить в реестр требований кредиторов должника сумму, которую Брянцев был ему должен к тому моменту — после всех судов она составила 443 612 рублей 43 копейки. Вторым кредитором в деле был банк ВТБ, больше никто долгов с Брянцева не требовал, но имущества у него не хватило, даже чтобы расплатиться с этими. В 2019 году Виктора благополучно признали банкротом.

В декабре 2022 года Горенков обратился в арбитражный суд с заявлением о выдаче исполнительного листа — с этим документом он мог бы обратиться к судебным приставам и вернуть наконец деньги. Михаил настаивал на том, что Брянцев ему всё еще должен — ведь его признали мошенником, а такие долги по закону банкротам не списывают. Выносивший решение о банкротстве Арбитражный суд Московской области все обстоятельства дела знал и должен был выдать исполнительный лист сразу после завершения реализации имущества. Но почему-то этого не сделал.

Суд Горенкову отказал: всё, мол, гражданина уже признали банкротом и от исполнения обязательств освободили. К тому же ссылался Михаил на решение, по которому все сроки истекли — нужно было в течение 3-летнего срока предъявлять исполнительный лист, а он через три года только за самим листом пришел. Михаил не сдался и подавал сначала апелляционную жалобу, затем кассационную — все ему отказывали. Пока дело наконец не дошло до Верховного суда.

Итог этой истории

Верховный суд обратил внимание, что Михаил Горенков прав — долги, возникшие в результате мошенничества, не списываются. Обстоятельства, при которых этот долг возник, были известны и должнику, и финансовому управляющему, и арбитражному суду в конце концов. Однако оставалась другая проблема — срок давности.

У Горенкова было объяснение, почему он так поздно спохватился: о решении суда он попросту не знал: на заседание он приехать не мог, поскольку живет в другом регионе, а интернетом он не пользуется. Ожидал, что получит решение суда почтой, но писем не было. Верховный суд с учетом всех обстоятельств счел это уважительной причиной.

— Гражданин <…> не должен нести негативные последствия того, что ожидал получения судебного акта по результатам рассмотрения дела о банкротстве посредством почтовой связи и не обжаловал судебный акт, — говорится в определении ВС РФ.

Судебная коллегия по экономическим спорам пришла к выводу, что срок давности нужно восстановить, а заявление Горенкова — удовлетворить. Так что все отказы, которые прежде получил Михаил, были отменены, а арбитражному суду поручили выдать исполнительный лист.