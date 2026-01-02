НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Скандал с реконструкцией очистных: Ярославская область не достигла плановых показателей в 2025 году

Об этом сообщили в Миприроды РФ

269
В Минприроды подвели итоги работы по модернизации очистных

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Ярославская область в 2025 году не достигла плановых показателей по исправлению недочетов в строительстве и модернизации очистных сооружений по программе «Оздоровление Волги». Об этом в конце декабря 2025 года сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии РФ.

«Мы видим качественный рывок: сегодня из 145 очистных сооружений 46 уже достигли нормативных показателей, хотя летом прошлого года таких объектов вообще не было. Ещё 85 находятся на финишной прямой — на стадии пусконаладки, а 14 активно строятся. Прошу не сбавлять оборотов. В следующем году наш приоритет — не просто своевременный запуск, а эффективная работа оборудования и строгое соблюдение экологических стандартов», — подвел итоги работы в данном направлении по всей России министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

В число регионов, где также, как и в Ярославской области, не удалось достичь плановых показателей, попали Волгоградская, Ивановская, Московская, Самарская, Тверская области.

Теперь этим регионам предстоит обновить «дорожные карты», четко прописав сроки и конкретные шаги для выхода на нормативы.

Что за проект «Оздоровление Волги»

Федеральный проект «Оздоровление Волги» реализуется с августа 2017 года по декабрь 2025 года в рамках сразу нескольких государственных программ: «Воспроизводство и использование природных ресурсов», «Охрана окружающей среды», «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности».

Он направлен на улучшение экологического состояния реки и обеспечение устойчивого функционирования водохозяйственного комплекса за счет сокращения к концу 2024 года в три раза доли загрязненных сточных вод, попадающих в Волгу, и реализации комплекса мер по восстановлению водных объектов низовья Волги, в том числе дополнительного обводнения реки Ахтубы.

Сокращению сброса загрязненных сточных вод должны способствовать строительство и реконструкция очистных сооружений, ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде. Например, в Ярославской области в список таких объектов включили «зеленые масла». В целом на реализацию федерального проекта «Оздоровление Волги» из федерального бюджета предусмотрено 127,9 миллиарда рублей.

Напомним, скандал с реконструкцией и строительством очистных сооружений в Ярославской области разразился весной 2024 года. Депутат Госдумы Жанна Рябцева заявила, что в регионе практически провалена задача по строительству и модернизации объектов. При том, что на работы было направлено 6,9 миллиарда рублей из федерального бюджета.

В июле 2024 года, когда прошла очередная проверка, Рябцева констатировала, что ситуация не изменилась. Режиссер Никита Михалков раскритиковал ярославских чиновников в новом выпуске авторской программы «Бесогон» (16+).

В регионе были заведены уголовные дела в отношении представителей организаций, причастных к строительству очистных.

Вся информация по теме собрана у нас на сайте в специальном сюжете

Екатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Очистные Минприроды РФ Волга
Комментарии
3
Гость
31 минута
Раз чиновников не посадили , значит ещё выделят на распил . В России это в порядке вещей. Чем выше должность тем ты лучше защищён , можешь брать из бюджета а потом дыру закрывать высокими налогами граждан
Гость
8 минут
И те, которые достигли показателей, вероятнее только на бумаге, судя по загрязненности воды в Волге.
Читать все комментарии
Гость
Рекомендуем