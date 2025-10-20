Потрачены миллиарды: что сейчас со скандальной реконструкцией очистных в Ярославской области

Власти Ярославской области и региональная природоохранная прокуратура сообщили о ситуации с очистными сооружениями, которые должны были реконструировать в Ярославской области за 6,9 миллиарда рублей по программе «Оздоровление Волги». Вопрос обсудили 20 октября на заседании комитета Ярославской областной думы по ЖКХ и энергетике.
Очистки стоков нет
«Нет ни одного объекта, который эксплуатировался бы в проектном режиме», — констатировал Андрей Калугин, природоохранный прокурор Ярославской области.
Заместитель министра строительства и ЖКХ Ярославской области Вячеслав Коробейников сообщил, что всего в рамках проекта были запланированы строительство и реконструкция 15 объектов. Цель — добиться того, чтобы попадающие в Волгу стоки были очищены до нормативного уровня. Но достичь этого в Ярославской области не получилось. Использованные технологии и оборудование просто не позволили этого сделать.
«В июле после проверки был проведен региональный штаб, на котором отметили, что требуется корректировка дорожных карт по ряду объектов. Запланированы изменения технологических процессов, доработка ранее установленного оборудования», — отметил Вячеслав Коробейников.
На эти цели в 2025 году было выделено 100 миллионов рублей. По информации Коробейникова, после доработки показатели очистки сточных вод должны быть доведены до нормативных показателей. По разным объектам это должно произойти в сроки с конца 2025 года до конца 2026 года.
Правда, доработка, как оказалось, возможна не везде. По трем очистным — в Тутаеве, поселках Судоверфь, Октябрь и Новом Некоузе — потребуется полное перепроектирование. В Тутаеве вместо этого решили построить канализационный коллектор от левого берега до очистных сооружений на правом берегу. Срок реализации проекта — декабрь 27 года.
Что за проект «Оздоровление Волги»
Федеральный проект «Оздоровление Волги» реализуется с августа 2017 года по декабрь 2025 года в рамках сразу нескольких государственных программ: «Воспроизводство и использование природных ресурсов», «Охрана окружающей среды», «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности».
Он направлен на улучшение экологического состояния реки и обеспечение устойчивого функционирования водохозяйственного комплекса за счет сокращения к концу 2024 года в три раза доли загрязненных сточных вод, попадающих в Волгу, и реализации комплекса мер по восстановлению водных объектов низовья Волги, в том числе дополнительного обводнения реки Ахтубы.
Сокращению сброса загрязненных сточных вод должны способствовать строительство и реконструкция очистных сооружений, ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде. Например, в Ярославской области в список таких объектов включили «зеленые масла». В целом на реализацию федерального проекта «Оздоровление Волги» из федерального бюджета предусмотрено 127,9 миллиарда рублей.
В 2019 году экс-губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов сообщал, что федеральное финансирование проекта составит больше 7 миллиардов рублей. Помимо этих денег, средства выделялись и из регионального бюджета. В 2021 году, по данным сайта Ярославской областной думы, на «Оздоровление Волги» региональным бюджетом было предусмотрено больше 800 миллионов рублей.
Идут суды, возбуждены дела
Сейчас по всем объектам идет судебная, претензионная работа. Власти намерены взыскать с подрядчиков и прочих виновных деньги, которые были потрачены на модернизацию неработающих объектов.
«Подано четыре исковых заявления о взыскании с проектных и подрядных организаций средств, уплаченных в счет исполнения муниципальных контрактов. Аналогичные иски предъявлены органами местного самоуправления по Тутаеву, Большому селу, Новому Некоузу. На прошлой неделе был удовлетворен иск на сумму 126 миллионов рублей к подрядчику в Новом Некоузе. Остальные иски находятся на рассмотрении», — рассказал природоохранный прокурор Андрей Калугин.
Кроме того, по его словам возбуждено и расследуется уголовное дело по факту мошенничества и злоупотребления должностными полномочиями. Также заведено административное дело в отношении исполняющей обязанности министра ЖКХ Ярославской области из-за ненадлежащего исполнения условий предоставления субсидии в 2024 году для строительства очистных сооружений в Ростове и селе Нагорье Переславского района. В результате регион был вынужден вернуть в федеральный бюджет более 149 миллионов рублей.
С чего все началось
Напомним, скандал с реконструкцией и строительством очистных сооружений в Ярославской области разразился весной 2024 года. Депутат Госдумы Жанна Рябцева заявила, что в регионе практически провалена задача по строительству и модернизации объектов.
В июле 2024 года, когда прошла очередная проверка, Рябцева констатировала, что ситуация не изменилась. Режиссер Никита Михалков раскритиковал ярославских чиновников в новом выпуске авторской программы «Бесогон» (16+).
В регионе были заведены уголовные дела в отношении представителей организаций, причастных к строительству очистных. Вся информация по теме собрана у нас на сайте в специальном сюжете.