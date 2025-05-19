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Экология Оздоровление Волги Ярославская область заняла первое место в «топе» по числу экологических нарушений на Волге

Ярославская область заняла первое место в «топе» по числу экологических нарушений на Волге

Публикуем итоги проверки Росприроднадзора

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5 комментариев
В Ярославской области выявили нарушения при очистке воды | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославской области выявили нарушения при очистке воды | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области выявили нарушения при очистке воды

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославская область заняла первое место по количеству нарушений, выявленных во время проверки очистных, построенных по нацпроекту «Оздоровление Волги». По данным Росприроднадзора, в регионе зафиксировано 173 нарушения — это самое большое число.

«[Всего в регионах] проверено 132 сооружения. Результаты следующие: выявлено 1471 нарушение в области экологии, 418 из них — нарушения по воде. В среднем по 10 нарушений на каждый объект. По всем случаям возбуждены административные дела, выданы предписания, рассчитывается ущерб природе», — указали в пресс-службе надзорного ведомства.

В анти-топ также вошли Самарская область с 54 нарушениями и Чувашия, где нашли 50 замечаний.

«Субъекты, в которых сегодня очистные работают в пределах нормативов: Москва — 100%, Татарстан — 50%. Положительная динамика развивается в Подмосковье», — отметили в Росприроднадзоре.

Результаты также прокомментировала депутат Госдумы РФ, член «Народного фронта» Жанна Рябцева:

«Выводы нашей группы парламентского контроля подтвердила сначала Правительственная комиссия, а теперь и Росприроднадзор. Но это еще не всё. На июль уже запланировано расширенное заседание Совета Государственной думы конкретно по теме реализации нацпроекта „Оздоровление Волги“. С участием руководителей фракций, профильных комитетов ГД, представителей правительства, Счетной палаты и регионов».

<p>Жанна Рябцева</p><p>Жанна Рябцева</p>

Когда летом прошлого года прямо говорила, что за государственные деньги придется ответить, — многие в лицо смеялись. Сейчас смеха уже не слышно.

Жанна Рябцева

депутат Госдумы РФ, член «Народного фронта»

«Оздоровление Волги» — федеральный проект, руководителем которого является заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Корольков Максим. В 2024 году мероприятия проекта были направлены на улучшение экологического состояния реки Волга и обеспечение устойчивого функционирования водохозяйственного комплекса Нижней Волги. «Оздоровление Волги» входит в состав национального проекта «Экология».

В 2024 году прогремел скандал вокруг очистных сооружений в Ярославской области. Ранее комиссия во главе с депутатом Жанной Рябцевой проверила объекты и указала, что большинство из них неэффективны. Качество воды не соответствует норме. Напомним, на реализацию проекта с 2019 по 2024 год из федерального бюджета было направлено 6,9 миллиарда рублей. Однако не на всех объектах работы прошли в полном объеме. Из-за ситуации в Красном Профинтерне, Большом Селе, поселке Тихменево, Новом Некоузе были возбуждены уголовные дела в отношении представителей организаций, причастных к строительству очистных. Все актуальные новости мы собираем в сюжете.

ПО ТЕМЕ
Варвара КиселёваВарвара Киселёва
Варвара Киселёва
корреспондент
Волга Экологические проблемы Росприроднадзор Жанна Рябцева Депутат Госдумы
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Комментарии
5
Гость
24 минуты
Ура! Хоть в чём то мы на первом месте!!
Гость
18 минут
Такое уверенное лидерство! Да-а, уж.
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