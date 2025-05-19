Ярославская область заняла первое место в «топе» по числу экологических нарушений на Волге

В Ярославской области выявили нарушения при очистке воды Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Ярославская область заняла первое место по количеству нарушений, выявленных во время проверки очистных, построенных по нацпроекту «Оздоровление Волги». По данным Росприроднадзора, в регионе зафиксировано 173 нарушения — это самое большое число.

«[Всего в регионах] проверено 132 сооружения. Результаты следующие: выявлено 1471 нарушение в области экологии, 418 из них — нарушения по воде. В среднем по 10 нарушений на каждый объект. По всем случаям возбуждены административные дела, выданы предписания, рассчитывается ущерб природе», — указали в пресс-службе надзорного ведомства.

В анти-топ также вошли Самарская область с 54 нарушениями и Чувашия, где нашли 50 замечаний.

«Субъекты, в которых сегодня очистные работают в пределах нормативов: Москва — 100%, Татарстан — 50%. Положительная динамика развивается в Подмосковье», — отметили в Росприроднадзоре.

Результаты также прокомментировала депутат Госдумы РФ, член «Народного фронта» Жанна Рябцева:

«Выводы нашей группы парламентского контроля подтвердила сначала Правительственная комиссия, а теперь и Росприроднадзор. Но это еще не всё. На июль уже запланировано расширенное заседание Совета Государственной думы конкретно по теме реализации нацпроекта „Оздоровление Волги“. С участием руководителей фракций, профильных комитетов ГД, представителей правительства, Счетной палаты и регионов».

Когда летом прошлого года прямо говорила, что за государственные деньги придется ответить, — многие в лицо смеялись. Сейчас смеха уже не слышно. Жанна Рябцева депутат Госдумы РФ, член «Народного фронта»

«Оздоровление Волги» — федеральный проект, руководителем которого является заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Корольков Максим. В 2024 году мероприятия проекта были направлены на улучшение экологического состояния реки Волга и обеспечение устойчивого функционирования водохозяйственного комплекса Нижней Волги. «Оздоровление Волги» входит в состав национального проекта «Экология».