Скандал гремел на всю страну: что сейчас с неработающими очистными за миллиарды в Ярославской области

Объекты, построенные с нуля: очистные в Тутаеве на улице 2-я Овражная за 30,2 миллиона рублей, очистные хозяйственно-бытовых стоков в поселке Октябрь Некоузского района за 54,56 миллиона рублей, очистные водоотведения в Большом Селе за 185,5 миллиона рублей, очистные канализации в поселке Тихменево Рыбинского района за 80,9 миллиона рублей, очистные хозяйственно-бытовой канализации в Новом Некоузе за 141,2 миллиона рублей.

Реконструированные объекты: очистные сооружения канализации в поселке Каменники Рыбинского района за 183,6 миллиона рублей, очистные канализации в поселке Судоверфь Рыбинского района за 134,8 миллиона рублей, очистные хозяйственно-бытовой канализации в Красном Профинтерне Некрасовского района за 131,8 миллиона рублей, канализационные сети и очистные канализации в селе Золоторучье Угличского района за 927,6 миллиона рублей, и два объекта в Ярославле: система обеззараживания на очистных за 500,97 миллиона рублей и комплекс сооружений биологической очистки — 1 миллиард 229,7 миллиона рублей.