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Экология Оздоровление Волги Скандал гремел на всю страну: что сейчас с неработающими очистными за миллиарды в Ярославской области

Скандал гремел на всю страну: что сейчас с неработающими очистными за миллиарды в Ярославской области

Проверка, проведенная в 2024 году, показала неэффективность объектов

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44 комментария
Власти рассказали о скандале с очистными сооружениями в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВласти рассказали о скандале с очистными сооружениями в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Власти рассказали о скандале с очистными сооружениями в Ярославле

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В 2024 году на всю страну прогремел скандал со строительством очистных сооружений в Ярославской области. Комиссия во главе с депутатом Госдумы РФ и членом «Народного фронта» Жанной Рябцевой проверила объекты и указала, что большинство из них не эффективны. Качество воды после очистки на них не дотягивает до установленных норм. А ведь на строительство и реконструкцию сооружений были потрачены миллионы рублей.

Что сейчас с очистными

Какова ситуация сейчас, на заседании комитета Ярославской областной Думы 15 апреля рассказал заместитель председателя регионального правительства — министр строительства и ЖКХ Александр Баланцев.

«Данные очистные сейчас рассматриваются в федеральном инциденте № 55. Еженедельно мы докладываем, что происходит. Дорожные карты по пяти очистным истекли в 2024 году. На сегодняшний день они продлеваются, так как необходимо дополнительное время», — отметил он.

По словам Баланцева, сейчас можно назвать хорошими показатели очистки воды на объектах в Каменниках Рыбинского района, в Большом Селе, Золоторучье Угличского района. По мнению властей, эти очистные полностью выйдут на необходимые нормы работы уже этим летом.

«Плюс два коллектора в Угличе и Дюдьково (Рыбинский район. — Прим. Ред.) сейчас работают стабильно. К ним тоже были претензии», — добавил зампред правительства.

Самая сложная ситуация с очистными в Судоверфи Рыбинского района и поселке Новый Некоуз.

«Там готовится техническое задание. Надо строить дополнительную очистку для выхода на показатели. Из областного бюджета выделено 100 миллионов рублей», — прокомментировал Баланцев.

Он также выразил надежду, что в 2025 году большинство очистных сооружений в Ярославской области выйдет на нормальные показатели работы.

С чего все началось

Очистные сооружения в Ярославской области строились по федеральному проекту «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология». На его реализацию с 2019 по 2024 год в регион из федерального бюджета было направлено 6,9 миллиарда рублей. Сама область в качестве софинансирования добавила еще несколько сотен миллионов рублей.

Однако проверка, проведенная в 2024 году показала, что многие объекты не выполняли своих задач. Больше всего нареканий у поверяющих вызвало состояние очистных в Красном Профинтерне (предельная концентрация загрязняющих веществ здесь оказалась превышена по всем показателям), в Большом Селе и поселке Тихменево (большинство показателей не дотягивает до нормы), в Новом Некоузе (канализация идет на рельеф).

Какие очистные входят в проект «Оздоровление Волги»

Объекты, построенные с нуля: очистные в Тутаеве на улице 2-я Овражная за 30,2 миллиона рублей, очистные хозяйственно-бытовых стоков в поселке Октябрь Некоузского района за 54,56 миллиона рублей, очистные водоотведения в Большом Селе за 185,5 миллиона рублей, очистные канализации в поселке Тихменево Рыбинского района за 80,9 миллиона рублей, очистные хозяйственно-бытовой канализации в Новом Некоузе за 141,2 миллиона рублей.

Реконструированные объекты: очистные сооружения канализации в поселке Каменники Рыбинского района за 183,6 миллиона рублей, очистные канализации в поселке Судоверфь Рыбинского района за 134,8 миллиона рублей, очистные хозяйственно-бытовой канализации в Красном Профинтерне Некрасовского района за 131,8 миллиона рублей, канализационные сети и очистные канализации в селе Золоторучье Угличского района за 927,6 миллиона рублей, и два объекта в Ярославле: система обеззараживания на очистных за 500,97 миллиона рублей и комплекс сооружений биологической очистки — 1 миллиард 229,7 миллиона рублей.

Новые объекты в Ярославской области, построенные по проекту «Оздоровление Волги» | Источник: Мария Романова / Городские медиаНовые объекты в Ярославской области, построенные по проекту «Оздоровление Волги» | Источник: Мария Романова / Городские медиа
Новые объекты в Ярославской области, построенные по проекту «Оздоровление Волги»
Источник:

Мария Романова / Городские медиа

Подобная плачевная ситуация была выявлена и в других регионах России. В итоге в июле 2024 года заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев заявил об «инциденте № 55». Речь шла о необходимости проведения проверок Росприроднадзором в отношении 55 юридических лиц, эксплуатирующих очистные сооружения на Волге. В список попали и ярославские объекты.

Из-за ситуации в Красном Профинтерне, Большом Селе, поселке Тихменево, Новом Некоузе были возбуждены уголовные дела. Все подробности по делу мы публикуем в сюжете. Скандал прокомментировал даже режиссер Никита Михалков в своей программе «Бесогон» (16+).

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Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Оздоровление Волги Очистные сооружения Скандал Качество воды
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Комментарии
44
Гость
15 апреля, 18:58
В телевизоре рассказывают про трудные времена в России, враги со всех сторон, кругом иноагенты, СВ0 опять же идёт четвёртый год, изоляция, непревывный рост цен, Отечество в опасности, а в список Forbes попали 15 новых миллиардеров из России. Вот тебе, бабушка, и Юрьев день. Просьба отнеститсь к этому с пониманием.
Гость
15 апреля, 18:59
Чем больше становится русских миллиардеров, тем больше бедняков станет в России, чем богаче олигархи, тем беднее русский народ, поскольку они выводят все эти богатства за рубеж и сами живут там, а не в России, наваривают свои богатства исключительно за счёт простых россиян. Печально!
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