«Мазут в Черном море когда-то закончится»: почему в Крыму растут спрос и цены на отдых

Крымчане применяют эффективный способ собрать небольшие фракции мазута — расстелить в зоне прибоя синтетические сети. Особенно это помогает на галечных пляжах. На фото — побережье заповедного мыса Опук Источник: телеграм-канал «Море Крыма»











Коронавирус, специальная военная операция, теперь экологическая катастрофа — крымский туристический сезон каждый год ждут всё новые испытания. И лето 2025-го простым не будет: несмотря на то, что выбросы мазута в последнее время на крымском побережье носят единичный характер, гарантировать, что вылившееся в Черное море топливо больше не будет загрязнять пляжи, никто не готов. Как и давать окончательный прогноз на сезон. Подробности — в материале MSK1.RU.

О тенденциях говорить можно

— Делать прогноз на курортный сезон — всё равно что делать прогноз по скорости ликвидации последствий разлива мазута: слишком много переменных, чтобы выводы были точными, — говорит Сергей Ромашкин, вице-президент Российской ассоциации туроператоров (АТОР), глава туроператора «Дельфин». — Но о сегодняшних тенденциях, которые могут повлиять на сезон, особенно в Анапе и окрестностях, говорить уже можно: в нынешнем году раннее бронирование началось действительно очень рано и какие-то цифры на рынке есть.

И по оценке эксперта, ожидания туристов, скорее, оптимистичные.

— Во-первых, из тех, кто забронировал отдых в Анапе и Крыму заранее, отказываются лишь единицы — массовых отмен пока нет. Приостановилась скорость бронирования — многие клиенты ждут решения проблемы. Но снижение спроса к прошлому году не фатальное — за несколько дней ударной работы отели и здравницы смогут восстановить поток отдыхающих, — говорит Сергей Ромашкин. — Впереди еще 3–4 месяца, и если к 1 мая ситуация с очисткой берега, подъемом танкеров и устранением всех последствий катастрофы будет решена, то люди в Анапу поедут. Никто из тех, кто привык отдыхать здесь, не хочет бросать Анапу — один из лучших курортов для отдыха с детьми на сегодняшний день. По Крыму ситуация еще лучше — спрос на него не падает, а растет.

«Мы уже забронировали квартиру в Ялте, всё равно поедем, верим нашим людям, волонтерам, по возможности мазут уберут. А так в Ялте много мест, где можно время провести, не обязательно в море плавать», — пишет Виктория из Волгограда.

С ней согласны пока не многие потенциальные туристы:

«Какой тут отдых… Даже в голову ничего не идет, лишь бы скорее устранили последствия этой ужасной катастрофы. Ездили каждый год в Крым ради оздоровления — ребенку с астмой там просто рай. Что наделали?!!!» — возмущается Наталья из Москвы.

«Мне жалко людей, которые без моря останутся. И так отдохнуть уже негде с таким курсом евро и доллара, так единственное море засрали. А этих рвачей мне не жалко совсем. Мало того что многие не хотят ехать из-за мазута, так они оставшихся распугают своими ценами», — считает москвичка Алена.

Но есть и те, кто еще не решился, но надеется:

«У меня, если всё срастется, отпуск — с начала июля. В конце концов у Керченского пролива не скважина какая-то))) Кончится мазут когда-то…» — оптимистично настроен Виталий из Санкт-Петербурга.

Водолазы сделали обтяжку люков балластных цистерн — залатали дыры в обломках танкера «Волгонефть-212», чтобы мазут не мог вытечь в море. Пока части танкера лежат на дне, угроза новых выбросов остается Источник: Эколог Жора Каваносян / t.me/ecozhora

— На танкере «Волгонефть-239» завершена откачка мазута из первого танка. Вывезено 500 тонн топлива, что составляет более трети от общего объема. Работы по откачке продолжаются круглосуточно и будут завершены до конца января, — рапортует Минтранс. Но на дне Керченского пролива всё еще лежат части переломившегося в шторм танкера «Волгонефть-212». Когда начнутся и чем закончатся работы по его утилизации — пока неизвестно.

В режим ЧС не поедут даже за полцены

— Да ладно, какие купания — никто сейчас в море не полезет из-за мазута, дураков нет, — жители Ялты крутили у виска, глядя, как на набережной огораживают место для традиционных крещенских купаний.

В праздник Крещения Господня более 4 тысячи крымчан, как и жителей поселка Кацивели, собравшихся на пляже Телескоп, совершили омовение в Черном море. Никто в мазуте не испачкался Источник: телеграм-канал «Москвичи без границ»











Если на большей части российских просторов на Крещение Господне погружаются в прорубь, в Крыму верующие совершают омовение в море — в январе оно в среднем остывает до 10–12 градусов. Температура вполне приемлемая для тренированного человека. В нынешнем январе водолазы, как всегда, обследовали места для купания по всему полуострову, даже в Керчи, больше всего пострадавшей от разлива мазута, соорудили специальные сходни в море. И крымчане традицию не нарушили, несмотря на сильный ветер и волны. По статистике, более 4 тысяч верующих погрузились в Черное море на праздник. Никто в мазуте не испачкался и после омовения в больницы с симптомами отравления не обращался.

В Ялте верующие слушали праздничную проповедь и совершали омовение прямо на набережной Источник: телеграм-канал мэра Ялты Янины Павленко / t.me/yanina_pavlenko











Это, конечно, радует, но ситуация и правда пока улучшается.

«Обследование береговой линии Большой Ялты после ЧС в Керченском проливе не останавливается. Даже несмотря на то, что выбросов мазута с прошлой недели не фиксируется», — пишет мэр Ялты Янина Павленко в своем телеграм-канале. Действительно, последние точечные выбросы на Южном берегу фиксировались 16 января. Ситуация на Восточном побережье — от мыса Меганом до Солнечной долины — не столь радужная — точечные пятна мазута были замечены и на прошлой неделе. Есть небольшие выбросы и на севастопольских пляжах, особенно много их на диких участках, где убирать мазут оперативно каждый день сложно из-за доступа только со стороны воды. Оперативная уборка остается пока главным доступным средством борьбы с последствиями катастрофы.

Выброшенный на мель танкер «Волгонефть-239» укрепили валом и начали из его резервуаров откачку мазута Источник: телеграм-канал эколога Жоры Каваносяна / ​​​​​​​t.me/ecozhora











— На мой взгляд, оперативность — самое важное в этой ситуации, даже в ущерб качеству уборки главное — собрать основную массу мазута быстро, — считает Игорь Вахрушев, кандидат географических наук, доцент кафедры туризма КФУ им. Вернадского. — Но требуется планирование долгосрочной работы, включающей изоляцию, откачку мазута, подъем и эвакуацию аварийных танкеров, чтобы исключить риск новых утечек мазута. Высокий риск сильного загрязнения остается для Анапы и отчасти для Керчи. Риски ухудшения ситуации, к сожалению, присутствуют. Любое новое техническое ЧП с аварийными танкерами (текущие штормы, утечки или разрушение корпуса) может резко изменить прогноз загрязнения побережий и морских акваторий. Полноценное прогнозирование использования прибрежной зоны юга России для туристических целей и купально-пляжной рекреации возможно только после весенних штормов ближе к маю.

— Наши туристы так же, как и все, находятся сейчас в состоянии неопределенности, поэтому новая тенденция нынешнего сезона — бронирование двух отелей в разных местах на те же даты, — рассказывает вице-президент АТОР Сергей Ромашкин, глава туроператора «Дельфин». — Раньше мы такие варианты нашим клиентам не разрешали, но сейчас понимаем ситуацию, в которой они оказались. Единственное условие — за два месяца определиться и выбрать место отдыха.

У тех же, кто забронировал отели в местах, которые не успеют очистить к маю, будет еще время забронировать места в других регионах.

— Туристы даже за полцены не готовы отправляться на отдых в режим ЧС, — говорит Сергей Ромашкин. — Но Краснодарский край — лидер в стране по номерном фонду, и свободные места имеются во время каждого сезона, поэтому те, кто собирался в Анапу, спокойно найдут места по всему побережью — от Геленджика до Олимпийского парка в Имеретинке. Сюда бронирование идет полным ходом, так что в любом случае сезон в Краснодарском крае состоится.

Выбирают август и сентябрь

— Утро начинаем не с кофе, а с опровержения фейков про большие пятна мазута — чуть ли не в 3 километра. Официально об оперативной обстановке: обследование пляжей региона ведем ежедневно, у нас плюс 2 мониторинговые группы, уже их 41. За весь период наблюдения зафиксировано 11 фактов загрязнения. Все локальные, с разрозненными фрагментами. Всё оперативно вывозится. В общей сложности собрали около 17 кг мазута (а я напомню, от Фороса до Гурзуфа у нас около 60 км береговой полосы), — пишет мэр Ялты Янина Павленко в своем телеграм-канале.

— Да каждый день звонки — то Ялта вся в мазуте, и, главное, даже видео показывают, то в Санаторном море всё в бензиновых разводах, я только и рассказываю, где и что конкретно нашли и убрали, — делится сомнениями отдыхающих хозяйка гостевого дома «Прибой» в Большой Алуште Ирина Самошкина. — И птицы-бедняжки есть в мазуте, сейчас уже меньше, и мазут пятнами был на камнях и гальке, это, конечно, никого не радует — ни хозяев отелей, ни отдыхающих. Но пока где-то половина постоянных клиентов подтвердили, что приедут. Правда, почти все сдвинули время на август - сентябрь — считают, больше шансов, что к этому времени уберут весь мазут и из танкеров откачают.

Сомнения есть не только в чистоте пляжей, но и в качестве самой морской воды. «А можно ли будет есть рыбу и мидии?» — спрашивают друг друга туристы. Пока ответы есть не на все вопросы. Качество воды и пляжей Роспотребнадзор начнет поверять перед сезоном — без результатов ни один пляж не имеет права работать.

«Рыбоводные хозяйства в основном расположены на значительном удалении от береговой линии, рядом основных очагов загрязнения мазутом не наблюдается», — успокаивает Минсельхоз Республики Крым. Тем не менее образцы рыбы и моллюсков из хозяйств, которые их разводят, взяли на пробу. Первые результаты уже есть — Институт биологии Южных морей РАН отчитался, что погибшая у берегов Севастополя хамса пострадала не от загрязнения мазутом.

— Такое ощущение, что туристы «не заметили» загрязнения крымских побережий мазутом — уже сейчас число бронирований не лето выросло на 35% к прошлому году. Ни один регион России пока не растет так стремительно! — рассказывает Сергей Ромашкин. — Например, в том же Сочи спрос увеличился всего на 5%. Анапа и Крым являются друг для друга конкурирующими регионами. И те, кто решил не ехать в Анапу, бронируют Крым.

Керченское побережье, которое пострадало от загрязнения мазутом больше всего, никогда не было курортным местом, поэтому отказ от отдыха в этом регионе почти не повлиял на общую статистику.

Мелкие фракции мазута приходится собирать голыми руками или маленькими совочками Источник: телеграм-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева / t.me/razvozhev











— Лидируют по-прежнему Большая Ялта и Большая Алушта — они «забирают» 80 процентов отдыхающих. По 10% — у Восточного побережья, от Феодосии до Судака, столько же у Западного — от Севастополя до Евпатории, — рассказывает Сергей Ромашкин. — На распределение туристов в Крыму очень сильно влияет и место курортной точки на карте — большинство отдыхающих едут на машинах, и им просто не хочется тратить на дорогу лишние часы, поэтому они выбирают место поблизости от точки въезда в Крым.

Что касается цен, то они тоже выросли, несмотря на неопределенную экологическую обстановку на побережье.

— Цены на отдых в Крыму уже выросли на 12–13 процентов — это та скидка, которую отели готовы предоставить за раннее бронирование, фактически продавать отдых по ценам 2024 года, — продолжает эксперт. — Но такая скидка не вечна — в марте цифры дисконта будут уже не столь выгодными, а чем ближе к лету — сведутся к минимуму.