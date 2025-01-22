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Экология эксперт Защитные боны и бактерии. Как ученые спасают Черное море от мазута и почему не получается, как в Мексиканском заливе

Защитные боны и бактерии. Как ученые спасают Черное море от мазута и почему не получается, как в Мексиканском заливе

В их команде всего 10 человек, а впереди — километры разлива

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3 комментария

Работу осложняет погода — несколько дней на море был шторм

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Вот уже месяц тысячи волонтеров и спасателей борются с последствиями экологической катастрофы в Черном море, куда попало несколько тысяч тонн мазута. К добровольцам подключились и ученые из Тюменской области. В ближайшие дни установят около шести километров защитных заграждений, которые защитят берег от мазута. Но на этом не всё. С помощью бактерий планируется и вовсе избавиться от загрязнения. Такие технологии хорошо показывали себя, например, в Мексиканском заливе. Однако в нынешней ситуации всё куда сложнее. Подробности — в материале 72.RU.

Сотрудники тюменской компании «Аквамин-технологии» приехали в Краснодар сразу после того, как в регионе объявили режим ЧС. Всего в команде работает 10 человек. Им предстоит защитить один из пляжей в районе Анапы. Его протяженность — около полутора километров, а также около 10 километров прибрежной зоны. На месте установили защитные заграждения, чтобы мазут не попал на берег. Помимо этого, вместе с волонтерами они очищают пляж от нефтепродуктов, которые выносит море. Изначально предполагалось, что вместе с заграждениями будет работать и специальный бактериальный препарат, повышающий эффективность очистки. Эта технология широко используется у тюменских нефтяников.

— В Тюменской области порывы нефтепроводов, разливы постоянно случаются. Это, как говорится, наш образ жизни. Поэтому бакпрепараты широко используются. Мы установили боновые заграждения, а чтобы мазут не проходил под ними, стоит волоконный фильтр. Таким образом мы собираемся преградить выброс нефтепродуктов на берег, — говорит старший научный сотрудник «Аквамин-технологии» Виктор Рядинский.

Так выглядят боновые заграждения с волоконным фильтром

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Такая технология часто применяется на нефтяных разливах по всему миру

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По технологии бактерии должны работать в совокупности с бонами. Похожий способ борьбы с последствиями разливов неплохо показал себя на месте катастрофы в Мексиканском заливе в 2010 году, когда из-за взрыва платформы вылилось почти 700 тысяч тонн нефти. Однако условия работы в Анапе сейчас далеки от тех.

— Море постоянно штормит, несколько дней шел дождь, температура воздуха около 0 градусов. Проблема в том, что, в отличие от того же Мексиканского залива, здесь сейчас холодно. И мазут находится в твердом состоянии, тонет. Он начнет течь при температурах выше 22–25 градусов. Кроме того, мы пока еще не можем найти подходящий бактериальный препарат. Перепробовали множество вариантов, и пока они показывают низкую эффективность. Скорее всего, это связано с тем, что у мазута очень тяжелые фракции и в составе есть антисептики. Они препятствуют биомикроорганизмам производить деструкцию нефти, — объясняет руководитель проекта Виктор Рядинский.

Вместе с тюменцами работают и представители компании «Ямал Экология»

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Бактериальный препарат по сути — это суспензия или порошок, в котором есть споры, бактерии или другие микроорганизмы. В профессиональной среде их называют деструкторами. Если объяснять максимально простым языком, они разрушают нефтепродукты, превращая их в воду и углекислый газ. Но сейчас даже те препараты, что хорошо работали при устранении нефтяных разливов, малоэффективны в устранении мазутного пятна.

— Например, мазут был бы жидкий, мы бы его сверху собрали и откачали. В твердом состоянии он просто бы на танкерах лежал. А раз температурный режим находится на границе между жидкой и твердой фазой, всё становится сложнее. Мазут не однородный. Там разные составляющие. Часть всплывает, часть тонет при одной и той же температуре. Так что это сложная и тяжелая ситуация загрязнения, на наш взгляд, — объясняет старший научный сотрудник «Аквамин-технологии».

Вязкий мазут проникает глубоко в песок

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Тем не менее специалисты продолжают работать вместе с волонтерами. За неделю удалось избавиться от крупных разливов на берегу. Однако им еще предстоит устранить загрязнения не только в толще воды, но и на морском дне. Поэтому говорить о том, сколько уйдет на это времени, — очень сложно.

21 декабря губернатор Кубани заявил, что на очистку побережья уйдет месяц, а к курортному сезону нефтепродуктов на пляжах уже не будет. А уже через пару дней сказал, что мазут планируется убрать до 1 февраля, максимум до 1 марта. Уже 31 декабря первый вице-губернатор Краснодарского края Игорь Галась заявил, что «если не будет новых выбросов мазута, основной фронт работ будет завершен в течение недели». Но уже 1 января в Анапе в результате шторма произошло именно то, чего опасались, и общая площадь загрязнения выросла до 63 километров.

Сейчас эксперты прогнозируют, что «языки мазута» от разлива в Керченском проливе могут дойти до Абхазии и Грузии, Турции, Румынии и Болгарии.

ПО ТЕМЕ
Мазут Разлив мазута Разлив нефтепродуктов Бактерии Ученые
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Комментарии
3
Гость
1 час
Да летом туристы приедут , надо просто чуть цены скинуть , тогда там их толпы будут, ну и на своих телах весь мазут из моря и вытащат
Гость
2 часа
Потому что здесь не Мексика, а русский мир.
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