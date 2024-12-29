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Экология Собираются реконструировать полигон «Скоково» под Ярославлем: что там сделают

Собираются реконструировать полигон «Скоково» под Ярославлем: что там сделают

Только за проект готовы заплатить 48,6 миллиона рублей

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5 комментариев

Полигон «Скоково» под Ярославлем хотят реконструировать

Источник:

В Ярославской области собираются реконструировать полигон «Скоково». Соответствующее объявление размещено на сайте госзакупок, где идет поиск подрядчика для разработки проектно-сметной документации. Заказчиком выступает АО «Скоково». Стоимость проекта оценили в 48,6 миллиона рублей.

В техническом задании говорится, что проектировщики должны уточнить координаты полигона, предусмотреть максимальную механизацию всех работ, дополнить систему видеонаблюдения высотными мачтами, модернизировать систему мойки колес автомобилей, предусмотреть мероприятия по непрерывному сбору, отводу и очистке образующего поверхностного стока с территории полигона и другое. Кроме того, в документации указано, что сейчас идет процесс оформления в аренду АО «Скоково» еще одного участка площадью 2000 кв. метров.

Общий срок службы полигона при максимальной загрузке должен составить 25 лет с даты ввода в эксплуатацию после реконструкции. Однако заказчик допускает, что этот период при проектировании может быть увеличен.

— В случае увеличения срока эксплуатации необходимо предоставить обоснование с учетом данных об экологическом состоянии прилегающей к полигону территории, — оговаривается в проекте контракта.

Проект должен быть выполнен до 30 апреля 2026 года.

Аукцион по поиску подрядчика на выполнение работ запланирован на 17 января 2025 года.

Напомним, мусорный полигон «Скоково» располагается недалеко от деревни с таким же названием у границы Ярославля в Ярославском районе. Он был открыт в 1968 году. Сначала площадь участка составляла 30 гектаров, а в 1977 году ее увеличили до 60 гектаров. Зона складирования мусора составляет 49,6 гектара. На сайте АО «Скоково» говорится, что расчетный срок эксплуатации полигона — до 2038 года.

В ноябре 2024 года губернатор региона Михаил Евраев отмечал, что полигон заполнен примерно на 40%. Его мощности хватит еще на 10–15 лет.

По данным сервиса «Контур.Фокус», по состоянию на март 2023 года учредителем предприятия значился департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области. Сейчас информация о собственниках скрыта. Чистая прибыль акционерного общества за 2023 год составила 5 миллионов рублей.

ПО ТЕМЕ
Мусорный полигон Скоково Реконструкция Госзакупки
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Комментарии
5
Гость
33 минуты
Масква мусор поставляет по плану то старые автобусы, то старое мед оборудование, нам всё сойдёт, мы на всё подряд согласны
Гость
43 минуты
В Московской области строится несколько мусоросжигательных заводов. Первый уже построен. Он будет обеспечивать электроэнергией 80 тысяч жителей. Когда мы придем к этому очевидному решению мусорной проблемы?
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