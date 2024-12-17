Зараженная рыба и мазут на песчаных пляжах Анапы. Что известно о катастрофе в Керченском проливе

Мазут на побережье и танкер, который разломило пополам Источник: Макс Анапский, Охотники за кораблями / T.me











В Керченском проливе 15 декабря произошло ЧП: сразу два судна потерпели крушение, у одного из танкеров оторвало носовую часть из-за сильного шторма. Оба корабля перевозили несколько тысяч тонн нефтепродуктов, которые в итоге оказались в море. Пятна мазута попали на побережье, из-за этого в районе экстренно развернули оперативные штабы и ввели режим повышенной готовности. Последствия катастрофы могут быть ужасающими — гибель птиц и животных, заражение рыбы и морской воды нефтепродуктами. 93.RU рассказывает все подробности, которые известны про крушение танкеров и разлив нефти.

У корабля оторвало переднюю часть Источник: 93.RU

Момент крушения, где видно пятно мазута Источник: Охотники за кораблями / T.me

Что произошло?

О бедствии на танкере «Волгонефть-212» сообщили днем 15 декабря, однако происшествие случилось еще в 08:57 у мыса Такиль в южной части Керченского пролива. Из-за трехметровых волн и шквалистого ветра у судна с нефтепродуктами на борту оторвало кормовую часть, сообщил РосМорРечФлот.

По предварительным данным, в корпусе судна «Волгонефть-212» образовалась пробоина и корабль сел на мель. Известно, что Южная транспортная прокуратура организовала проверку.

Катастрофа случилась в этом же районе в 10:20 и на другом судне — «Волгонефть-239». Танкер дрейфовал к берегу в район мыса Панагия и сел на грунт всего в 80 метрах от берега.

Есть погибший и пострадавшие

На помощь экипажу «Волгонефти-212» вылетел самолет МЧС Ми-8, но спасти удалось не всех. Один матрос погиб, остальные члены экипажа были отправлены в городскую больницу Анапы с признаками переохлаждения.

На борту «Волгонефти-239» находились 14 моряков. Операцию по их спасению вечером 15 декабря прервали из-за непогоды, но возобновили утром 16 декабря. К 10:33 всех людей доставили на берег в районе поселка Волна в Темрюкском районе.

Последствия разлива на берегу Черного моря Источник: Макс Анапский / T.me

Нефть вылилась в море

Оба судна перевозили примерно по 4,3 тысячи тонн нефтепродуктов, в итоге мазут вылился в море. По данным правительства РФ, разлилась только часть нефти, которая находилась на танкерах. Сразу после катастрофы предполагалось, что пятна мазута дрейфуют к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла.

Птице тяжело выбраться из пятна мазута Источник: Супер новости Новороссийска / T.me

Режим ЧС муниципального характера ввели в Запорожском, Новотаманском, Таманском и Сенном сельских поселениях Темрюкского района, а также в станице Благовещенской Анапы, сообщили в оперштабе Краснодарского края.

Утром 17 сентября мазутные пятна обнаружили у берега Черного моря в районе станицы Благовещенской. Позже нефтепродукты начали появляться на десятках километров побережья Краснодарского края — от поселка Веселовка в Темрюкском районе и до станицы Благовещенской в Анапе. Местные блогеры и экологи забили тревогу.

Волонтеры собирают в мешки мазут на берегу Источник: Юрий Озаровский / T.me

Последствия разлива губительны для птиц Источник: Жизнь на море / T.me

Экологическая катастрофа

Из-за разлива нефти могут пострадать птицы, рыбы и люди. Эколог-биолог Вениамин Голубитченко рассказал порталу 93.RU, что последствия могут проявляться еще долгие годы.

— Это будет большой проблемой, которая рано или поздно ударит по человеку. В первую очередь, конечно, водные обитатели пострадают. Во вторую очередь пострадают те, кто будет ими питаться. Также в мазуте вымажутся птицы возле берега в районе Таманского полуострова и Керченского пролива, — рассказал Голубитченко.

Похожего мнения придерживаются и другие эксперты. Из-за того что одна капля нефтепродуктов создает пленку около метра, из-за тысяч тонн мазута площадь такой пленки будет измеряться квадратными километрами. Часть нефти растворится в воде, которой могут отравиться рыбы и млекопитающие, в том числе дельфины, сообщает Газета.ru со ссылкой на эколога Асхата Каюмова. Также нефть будет облеплять перья, птицы не смогут летать, а также будут гибнуть от переохлаждения.

Мазут сгребают в мешки в поселке Веселовка Темрюкского района Источник: Оперштаб Краснодарского края / T.me











Что будет с туристическим сезоном?

Под угрозой могут оказаться не только морские обитатели. Разлив нефти станет долгоиграющей катастрофой, которая будет проявляться годами. Люди, которые едят зараженную рыбу регулярно, столкнутся с последствиями быстрее, но для тех, кто употребляет морепродукты только иногда, например во время отпуска, болезни проявятся позже, считает Вениамин Голубитченко. Речь о накоплении вредных веществ, которые есть в нефтепродуктах. Они могут вызвать раздражение слизистых и воспаления.

При этом вода на побережье окажется загрязненной надолго, а очистить ее будет сложно. Даже при интенсивных мерах ущерб морю будет огромным.

— Для самоочищения такого масштаба загрязнения естественным образом потребуются многие и многие годы. Негативное влияние нужно снижать как механическим сбором нефтепродуктов с поверхности специальными сорбирующими материалами, так и распылением специальных микроорганизмов, которые интенсивно разрушают нефтепродукты, — подчеркнул эколог Асхат Каюмов.

Погибший в мазуте дельфин на пляже Анапы Источник: Юрий Озаровский / T.me











Птицы и звери гибнут в мазуте

Уже 17 декабря начали появляться первые кадры мазутных пятен и животных, которые испачкались в нефтепродуктах. Блогер из Анапы Юрий Озаровский снял на центральном пляже Витязево нескольких уток, которые оказались полностью покрыты мазутом.

Утка, покрытая мазутом, на Черноморском побережье Источник: Юрий Озаровский / T.me

— Кругом нефть. Вот утка обречена на смерть, она уже не жилец, вся в нефти. Власти, почему ничего не делаем? — задает вопрос Озаровский.

Еще местные в районе санатория «Парус» сняли собаку, чья шерсть тоже испачкалась в мазуте. Также появились кадры стаи чаек в мазуте и погибшего дельфина на побережье. Местные волонтеры уже организовывают группы помощи пострадавшим животным.

Птица с черными от нефти перьями Источник: Юрий Озаровский / T.me

У собаки вся шерсть оказалась в черных пятнах Источник: PVA Anapa / T.me