«Вода цвета марганцовки»: ярославцы бьют тревогу из-за ручья, ставшего малиновым. Видео

Вода в Дудкинском ручье окрасилась в малиновый Источник: Подслушано в Ярославле / T.me











Ярославцы пожаловались на окрасившийся ручей на Резинотехнике. Судя по опубликованным в соцсетях фото, вода приобрела малиновый цвет.

— Дудкинский ручей, вода цвета марганцовки, — написали местные жители в группе «Подслушано в Ярославле» 1 декабря. — Не так давно была проверка природоохранной прокуратуры, было телевидение, но меры так и не приняты, как сливали, так и сливают. Дудкинский ручей прямиком впадает в Волгу, где мы все купаемся и откуда поливаем огороды и пьем воду.

Вода окрасилась в малиновый цвет Источник: Подслушано в Ярославле / T.me

В октябре 2024 года природоохранная прокуратура проводила проверку качества воды в Дудкинском ручье. В реке были выявлены загрязняющие вещества.

— Определили, что источником поступления сточных вод в водный объект являются сети канализации, предназначенные для отведения промышленных и ливневых сточных вод с территории промышленной площадки АО «Ярославль-Резинотехника», которые в настоящее время находятся на балансе ООО «ГАЗДизель». Данная организация на основании решения о предоставлении водного объекта в пользование осуществляет сброс сточных вод в Горьковское водохранилище (река Волга), с точкой сброса в ручье в СНТ «Дудкино», — сообщили в Министерстве природопользования Ярославской области 2 декабря.

Мы связались с директором ООО «Газдизель», чтобы узнать, принимают ли они меры по предотвращению загрязнения Дудкинского ручья. Как поделился в разговоре с 76.RU Владимир Гаврилов, компания не считает себя ответственной за сложившуюся ситуацию.

— Мы ничего не загрязняем, это же промливневые стоки (сточные воды, загрязненные вследствие использования ее в быту и производстве. — Прим. ред.), которые идут с химических предприятий, их на территории находится 32, — отметил руководитель «Газдизеля».

По словам Гаврилова, компания «ГАЗДизель» наоборот занимается очищением пруда-накопителя, в который впадает ручей, а уже оттуда — в Волгу.

— Там, где ручей впадает в Волгу, мы ежемесячно берем анализы. Их результаты нормальные, — отметил директор компании.

Что известно о компании «ГАЗДизель»? Узнать ООО «ГАЗДизель» было образовано в мае 2007 года в Ярославле. Основная сфера деятельности — забор, очистка и распределение воды. Директор — Константин Гаврилов. По данным сервиса «Контур.Фокус», за 2023 год компания заработала 86,8 миллиона рублей, выйдя в плюс на 372 тысячи. «ГАЗДизель» весной 2023 годы вошел в четверку предприятий, загрязняющих Волгу в Ярославле.

Как сообщили в Министерстве природопользования, организация «ГАЗДизель» будет привлечена к административной ответственности.

— Информация была передана в Управление Росприроднадзора для принятия мер. В настоящее время природоохранной прокуратурой проводится работа по привлечению виновных лиц компании «ГАЗДизель» к административной ответственности. Также уполномоченными органами готовится иск об аннулировании разрешения на использования ручья для сброса сточных вод данной организацией, — добавили в министерстве.