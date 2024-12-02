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Экология «Вода цвета марганцовки»: ярославцы бьют тревогу из-за ручья, ставшего малиновым. Видео

«Вода цвета марганцовки»: ярославцы бьют тревогу из-за ручья, ставшего малиновым. Видео

Кто виноват в этом

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18 комментариев

Вода в Дудкинском ручье окрасилась в малиновый

Источник:

Ярославцы пожаловались на окрасившийся ручей на Резинотехнике. Судя по опубликованным в соцсетях фото, вода приобрела малиновый цвет.

— Дудкинский ручей, вода цвета марганцовки, — написали местные жители в группе «Подслушано в Ярославле» 1 декабря. — Не так давно была проверка природоохранной прокуратуры, было телевидение, но меры так и не приняты, как сливали, так и сливают. Дудкинский ручей прямиком впадает в Волгу, где мы все купаемся и откуда поливаем огороды и пьем воду.

Вода окрасилась в малиновый цвет

Источник:

В октябре 2024 года природоохранная прокуратура проводила проверку качества воды в Дудкинском ручье. В реке были выявлены загрязняющие вещества.

— Определили, что источником поступления сточных вод в водный объект являются сети канализации, предназначенные для отведения промышленных и ливневых сточных вод с территории промышленной площадки АО «Ярославль-Резинотехника», которые в настоящее время находятся на балансе ООО «ГАЗДизель». Данная организация на основании решения о предоставлении водного объекта в пользование осуществляет сброс сточных вод в Горьковское водохранилище (река Волга), с точкой сброса в ручье в СНТ «Дудкино», — сообщили в Министерстве природопользования Ярославской области 2 декабря.

Мы связались с директором ООО «Газдизель», чтобы узнать, принимают ли они меры по предотвращению загрязнения Дудкинского ручья. Как поделился в разговоре с 76.RU Владимир Гаврилов, компания не считает себя ответственной за сложившуюся ситуацию.

— Мы ничего не загрязняем, это же промливневые стоки (сточные воды, загрязненные вследствие использования ее в быту и производстве. — Прим. ред.), которые идут с химических предприятий, их на территории находится 32, — отметил руководитель «Газдизеля».

По словам Гаврилова, компания «ГАЗДизель» наоборот занимается очищением пруда-накопителя, в который впадает ручей, а уже оттуда — в Волгу.

— Там, где ручей впадает в Волгу, мы ежемесячно берем анализы. Их результаты нормальные, — отметил директор компании.

Что известно о компании «ГАЗДизель»?

ООО «ГАЗДизель» было образовано в мае 2007 года в Ярославле. Основная сфера деятельности — забор, очистка и распределение воды. Директор — Константин Гаврилов. По данным сервиса «Контур.Фокус», за 2023 год компания заработала 86,8 миллиона рублей, выйдя в плюс на 372 тысячи.

«ГАЗДизель» весной 2023 годы вошел в четверку предприятий, загрязняющих Волгу в Ярославле.

Как сообщили в Министерстве природопользования, организация «ГАЗДизель» будет привлечена к административной ответственности.

— Информация была передана в Управление Росприроднадзора для принятия мер. В настоящее время природоохранной прокуратурой проводится работа по привлечению виновных лиц компании «ГАЗДизель» к административной ответственности. Также уполномоченными органами готовится иск об аннулировании разрешения на использования ручья для сброса сточных вод данной организацией, — добавили в министерстве.

Весной 2024 года жители Резинотехники и СНТ «Дудкино» жаловались на вонь. Из-за неприятного запаха люди не могли открыть окна в домах. Что было причиной — читайте в репортаже из эпицентра вони.

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Ручей Загрязнение Экология
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Комментарии
18
Гость
1 час
Страна полного беспредела Содержим проверяющих и контролирующих а результаты их работы это издевательство над нами, за наши налоги
Гость
1 час
Травят население - и воздух и вода все отравлено. Продукты тоже сомнительного качества. Например, многие продукты закупать стали в странах, где в отличие от Европы нет жестких норм, производство не контролируется. Вот сейчас население кормят сливочным маслом из Ирана и Индии, причем продают его под видом нашего производителя, а по факту только фасуем в свою упаковку. На прилавках же нет масла , где изготовитель указан Индия или Иран. Обратите внимание, что появилось масло неизвестных ранее брендов, видимо как раз и есть импрорт, расфасованный у нас. А масло с жирностью 62.5? Никогда не было ГОСТовского масла с такой жирностью. Какое это масло? А фрукты и овощи из Китая, напичканные химией из-за огромного количества удобрений? Безвкусные, пластмассовые. Верхушка власти и олигархи не питаются продуктами из сетевых супермакетох, они свое здоровье ценят. Вот и рост онкологии - плохая экология и некачественные продуты с химией.
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