«Мне ничего не нужно»: история художника из ярославской глубинки, пишущего картины за миллионы

История художника из ярославской глубинки Источник: Александр Куренной / 76.RU

Пока кто-то стремится в город, другие, наоборот, ищут тишину и спокойствие в деревнях, куда даже автобусы ходят лишь изредка. Именно такое место выбрал для себя человек, посвятивший жизнь искусству. В сорока километрах от Ростова Великого живет и творит художник Николай Пак. Полотна он выставляет на продажу за сотни тысяч, а порой и за миллионы рублей.

Как живет многодетный художник из ярославской глубинки и получается ли у него продавать свои картины — читайте в интервью.

Почему стал художником

Николай начал писать картины еще с детства Источник: Александр Куренной / 76.RU

Николай Пак родился в 1983 году в городе Бухаре, Узбекистан. В Россию семья переехала в 1995-м, тогда Николаю было 12 лет. Для жизни родители выбрали Ростов Великий, с тех пор не уезжали.

— В Узбекистане был какой-то тупик, никакого развития, работать было негде. К тому же чувствовалось давление на русских (мать Николая русская, отец — кореец. — Прим. ред.), не любили русскоговорящих. Помню, шел после школы по горам, меня поймали двое: один держит, другой пытается бить. Как-то по-дикому там всё было, — вспоминает Николай.

Отец Николая — Дюмон Пак — тоже художник, поэтому, когда в семье родился сын, никто даже не сомневался, что он пойдет по стопам родителя. С детства Дюмон брал Николая с собой в мастерскую, где они вместе рисовали. Часто в галерее отца проводились экскурсии для иностранных туристов.

Я всегда понимал, как бы «по умолчанию», что мой путь — это путь художника. Николай Пак художник

Долгие годы обучения

После окончания ростовской гимназии отец подготовил Николая для поступления в Ярославское художественное училище. Там юный художник провел пять лет, а затем отправился в Москву, где поступил в ПСТГУ на факультет церковной монументальной живописи.

ПСТГУ — Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет.

Однако в православном университете Николай не доучился, в 2008 году ушел из института и начал расписывать церкви.

Мне после училища чего-то не хватало, поэтому был поиск. А там делали упор на создании копий. Николай Пак художник

В те годы вместе с бригадой других художников Николай ездил по стране, расписывая стены церквей. Работу художника можно увидеть в Серафимо-Дивеевском монастыре в Дивеево, в Бутусовском Полигоне в Москве, а также в церквях в Крыму, Королеве, Жуковском.

Когда-то художник занимался росписью храмов, а теперь творит на холсте в собственном доме. Картина «Вход в храм Господень» Источник: Александр Куренной / 76.RU

В 27 лет Николай решил вновь вернуться к обучению, коллеги-единомышленники предложили идти в Суриковский университет. Именно в годы обучения там художник до конца осознал свое призвание.

— Я человек долгий: долго анализирующий и соображающий. Несмотря на то что путь художника я выбрал «с пеленок», к серьезному осмыслению я пришел только в Суриковском университете. После училища думал, что уже профессионал, мне ничего не нужно. И первые два курса в Суриковском я как-то вяло учился, а на третьем уже приходил самый первый в мастерскую, начал прям «пахать», — поделился воспоминаниями творец.

Московский государственный академический художественный институт имени В. И. Сурикова.

После окончания университета в 2017 году от Союза художников Николаю выделили большую мастерскую в Москве. Однако идиллию разрушил ковид, мужчина собрал все вещи и уехал домой в Ростов. Там он принял решение вновь колесить по стране ради росписи храмов.

«Нравится глухомань»

В доме повсюду висят картины Источник: Александр Куренной / 76.RU

Во время одного из рабочих выездов в Крым Николай встретил будущую жену. Вместе они уехали жить в Ярославскую область. Пока жили с родителями в Ростове, подыскивали предложения продающихся домов неподалеку.

— Я нажился в городах. Еще в Москве начал задумываться о тихой спокойной жизни, — объяснил художник.

В деревню пара переехала около 6 лет назад. Сейчас они воспитывают двоих сыновей и маленькую дочку. В просторном доме хватает места для всех.

Мне в деревне нравится глухомань. Как художник я люблю уединение. Николай Пак художник

«Жене так признался в любви»

Николай Пак пишет картины в стиле символического реализма. В центре его творений чаще всего находится человек. Однако обычные портреты — это не про творчество Николая.

— Мне не очень интересно перерисовывать человека. Мне нравится передавать портрет через внутреннее состояние, мысли. При особых переживаниях от человека чувствуется аура, мне как раз и интересно передавать этот «воздух».

Если сейчас описывать наш диалог, недостаточно просто нарисовать зонтик, шарф… Так искусства не будет. Искусство случится, когда мы начнем передавать этот «воздух», мысли, которые летают вокруг. Николай Пак художник

Сейчас из-за семейных дел у Николая не всегда есть время сесть писать картины. Однако, по его словам, художники вдохновляются абсолютно везде.

— Моменты, которые другие люди могут не замечать, для художника становятся ценными. Любой случайный момент может зацепить, я жене так признался в любви первый раз. Мы были на мысе Фиолент, всё романтично, и она просто потянулась в рюкзак что-то достать, а я в этот момент понял, что люблю ее, — рассказал Николай.

«Боялся, что поддамся моде»

Свои работы художник оценивает по-разному. Какие-то в десятки тысяч рублей, но большинство — в сотни тысяч, а порой и миллионы рублей. Правда, покупают их нечасто, пару раз в год.

В 2026 году художник провел четыре персональные выставки: в Ярославле, Москве, Ростове Великом и в селе Борисоглебск.

Иногда Николаю поступают заказы. Однажды его попросили изобразить копию собственной картины для аукциона. За это творцу заплатили около 100 тысяч рублей и предложили постоянное сотрудничество.

— Я отказался, посчитал, что они меня в другую сторону уведут. Боялся, что поддамся современной моде, а это для меня пагубное дело. У меня есть свое виденье, свой путь, не хочу, чтобы это кто-то ограничивал.

Для меня искусство — оно должно быть как служение, не как бизнес. Не как какая-то вещь, которой можно торговать. Искусством вообще нельзя торговать. Может быть, поэтому картины и не продаются. Николай Пак художник

Художник признался, что с некоторыми своими картинами он не готов расставаться. Иногда он не выставляет холсты на продажу либо ставит на них такую цену, чтобы точно никто не купил.

Как объясняет Николай, ему бы хотелось, чтобы картины продавались чаще, однако он не ставит это главной целью. Возможность переносить свои мысли и мироощущение на холст — превыше всего.

«Господь дает всё, что необходимо»

В деревне не все знают, что рядом с ними живет художник. Особого внимания от местных к деятельности Николая нет. Сам творец не жаждет славы и узнаваемости, однако, если это повысит продажи его картин, он не против.

— Если это будет давать мне возможности реализовать свои задумки, тогда пускай. А так я в деревню и уехал, чтобы жить спокойно.

Помимо живописи, художник мечтает заниматься кинематографом. Однажды он уже снял свой короткий метр, однако в конкурсах работа не участвовала. Сейчас Николай ищет команду заинтересованных людей.

Господь дает всё, что необходимо, и тогда, когда это необходимо. Николай Пак художник