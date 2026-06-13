Тонкая материя искусства: о чем получился фильм «Мать Мария» с Энн Хэтэуэй и стоит ли его смотреть

Критик представил рецензию на новый фильм Источник: кадр из фильма «Мать Мария» (18+), реж. Дэвид Лоури (A24, 2026 г.)

В Сети вышла новая картина инди-режиссера Дэвида Лоури «Мать Мария» (18+). Это история про культовую поп-певицу, которая возвращается на сцену, но не может найти подходящего наряда. Решить проблему помогает давняя подруга-модельер. Постановщик здесь рассуждает о природе творчества, жертвах, на которые идут артисты, и их тонком душевном устройстве. А как именно рассуждает — в рецензии для MSK1.RU.

Кино посвящено истории певицы Источник: кадр из фильма «Мать Мария» (18+), реж. Дэвид Лоури (A24, 2026 г.)

Дэвид Лоури в этот раз выступил и в роли режиссера, и в качестве сценариста. Постановщик продолжает чередовать свои проекты, делая по одному для себя и для крупных студий. Прошлым коммерческим проектом была «Опорная команда» (16+) во вселенной «Звездных войн». Теперь настала очередь авторской ленты — для A24.

В центре сюжета картины — поп-певица Мать Мария (Энн Хэтэуэй). Она много лет назад ушла со сцены после несчастного случая: она оступилась и упала с подвесной платформы, сильно повредив позвоночник. С тех пор девушка занималась исключительно самобичеванием: замкнулась в себе, отказалась от общения с частью близких. Одной из таких «отказников» оказалась подруга Сэм (Микейла Коул), которая на протяжении долгих лет делала наряды для певицы. Они не общались — и вдруг Мария приходит в мастерскую к Сэм и просит ее сшить новый наряд для масштабного камбэк-выступления.

Режиссер сам написал сценарий Источник: кадр из фильма «Мать Мария» (18+), реж. Дэвид Лоури (A24, 2026 г.)

Лоури, уже не раз снимавший фильмы о героях в кризисах, еще ни разу, как кажется, не брался осмыслять творческий опыт артистов и творцов разных мастей. В фильме «Мать Мария» он вместе с ведущими актрисами создает образы двух непохожих, но одинаково зависящих от искусства девушек. Первая не может жить, не пропустив свою боль через музыку, а вторая берет свои силы от взаимодействия с другими художниками — она как бы обрамляет их внешний вид перед публикой.

Отношения между девушками сложные не только потому, что они обе неординарные личности, но и из-за конфликта, произошедшего много лет назад. Сэм так и не простила Марии ту холодность, с которой она общалась после злополучной травмы. Пускай Мария не согласна со всеми обвинениями в свою сторону, извинения она всё же приносит, а сама их встреча со временем перетекает из чисто рабочего обсуждения в настоящий духовный сеанс.

Героини кино — подруги Источник: кадр из фильма «Мать Мария» (18+), реж. Дэвид Лоури (A24, 2026 г.)

Примерно в середине фильма выясняется, что Сэм и Мария видят одного и того же призрака — красную кровавую ткань, которая не то питается ими, их творческим запалом и травмами, не то, наоборот, хочет помочь, вновь сблизив девушек. Однако больше внимания фантом уделяет всё же Марии, даже вселившись в нее на какое-то время. Эта алая бархатная ткань становится воплощением самых разных тонких материй — от искусства до любви и дружбы. В одной из сцен Мария, как Данко, вырывает из себя этого призрака, освобождаясь наконец от бремени, которое он на нее возложил.

Картину Лоури вообще лучше стараться не понять, а прочувствовать: эти динамичные танцы, нежные песни, яркий свет от софитов и невероятные наряды. Постановщик при этом продолжает традиции Рефна («Неоновый демон» (18+)) и Ардженто («Суспирия» (18+)), показывая, как искусство может быть одновременно прекрасным и ужасным, разрушающим. Но нет в этом мире силы могущественнее любви, ибо именно она связывает и нас самих, и творчество, которое мы создаем или которым напитываемся. Сам же творец может быть хоть трижды негодяем, но если внутри него живет любовь, то она затмит любые проявления зла и негатива.

Кирилл Титов Личный сайт