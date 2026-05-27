Умер миллиардер и владелец журналов Vanity Fair и Vogue

Умер миллиардер и владелец журналов Vanity Fair и Vogue

Дональду Ньюхаусу было 96 лет

Дональду Ньюхаусу достался холдинг по наследству | Источник: Danny Moloshok / Reuters

Дональду Ньюхаусу достался холдинг по наследству

Источник:

Danny Moloshok / Reuters

В возрасте 96 лет скончался миллиардер и совладелец корпорации Advance Publications Дональд Ньюхаус. Корпорации Advance Publications принадлежит издательский дом Condé Nast, который владеет The New Yorker, Vanity Fair, Vogue, Wired и другими изданиями.

О смерти бизнесмена сообщила The New York Times, её подтвердил сын покойного Стивен. Дональд Ньюхаус ушёл из жизни 26 мая в своём доме в Нью‑Джерси, причиной стала лимфома.

История успеха Ньюхауса началась в 1929 году в Нью‑Йорке, где он и родился. Вместе со старшим братом Сэмюэлом Ньюхаусом‑младшим, известным как Си, он унаследовал от отца Сэмюэла Ньюхауса огромную медиаимперию Advance Publications.

Братья разделили зоны обязанности в холдинге:

  • Дональд курировал газетные активы и кабельные направления бизнеса;

  • Си отвечал за издательский дом Condé Nast и входящие в него журналы.

Несмотря на разделение обязанностей, братья вместе развивали Advance Publications, превратив корпорацию в одного из ключевых игроков медиарынка.

Дарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
