Ради кого бросил дочь Пугачевой и как пережил клиническую смерть. Малоизвестные факты из жизни Владимира Преснякова

Таких, как Владимир Пресняков, часто называют золотыми мальчиками: родился в семье артистов, рано вышел на сцену, а в 18 лет прославился на всю страну благодаря необычному вокалу. Но, несмотря на всё это, а также на судьбоносное знакомство с Аллой Пугачевой и ее дочкой Кристиной Орбакайте, он всего добился сам.

Родился известный певец в Свердловске, здесь прошли его детство и юность. Даже после стольких лет жизни в столице звезда до сих пор с любовью отзывается о родном городе. О суровых годах в интернате, бунтарских 90-х, клинической смерти, алкоголизме и всех женах Владимира Преснякова читайте в тексте E1.RU.

«Я был мужичком уже в первом классе»

Владимир Пресняков родился в 1968 году в музыкальной семье Владимира и Елены Пресняковых. Как артист рассказывал в одном из интервью, папа около пяти лет добивался мамы. Она была солисткой в его ансамбле.

Маленький Вова с мамой Еленой Источник: presnyakovvladimir / Instagram.com*

Семья жила бедно: двухкомнатную квартиру приходилось делить на шесть человек. Родители маленького Вовы продолжали усердно работать и заниматься творчеством, и в итоге их пригласили в столицу в качестве вокалистов ВИА «Самоцветы». В воспитании мальчика помогали бабушка и дедушка.

Дедушка Владимира Преснякова Источник: presnyakovvladimir / Instagram.com*

Ребенка Владимир и Елена в Москву забрали не сразу — они решили оставить его в Свердловске. До третьего класса мальчик учился в музыкальной школе-интернате. Пресняков-младший признавался, что уже в семь лет он стал «настоящим мужчиной», чтобы дать отпор хулиганам.

«Я был пятерочник по математике. Потом люди говорили, что я наркоман. Я научился вылетать оттуда, мечтать. Говорили: „Да он в каких-то небесах летает, точно обкурился“. Я очень сильно скучал по родителям. Я был мужичком уже в первом классе, в том же здании была школа, и мы конфликтовали. Хулиганы кидали какое-то копье, девочке ногу проткнуло. Там были трудные подростки. Меня отец загнал туда под предлогом, что в первом классе там мне дадут пистолет. Он подговорил директора, тот показал: „Вот, Вовка, такой у тебя будет пистолет“. Там хорошее, настоящее было воспитание, били линейкой по рукам. Время какое было… В Москве было по-другому, в Екатеринбурге всё посерьезнее», — рассказывал артист в интервью «Света вокруг света».

Уже в детстве Вова мог дать отпор хулиганам. Найдете его на этой фотографии? Источник: presnyakovvladimir / Instagram.com*

После третьего класса мальчика исключили из интерната. Именно тогда родители и забрали его к себе в столицу. Там Вова поступил в хоровое училище имени А. В. Свешникова, а затем — в Музыкальное училище имени Октябрьской революции на хоровое отделение. Из этих учреждений его исключили за прогулы, а также за запрещенный в те годы журнал Burda. В итоге Пресняков-младший так и не получил музыкального образования, но умел не только петь, но и играть на гитаре, фортепиано и ударных.

Несмотря на любовь к музыке с самого детства, профильного образования Пресняков так и не получил (на фото он с саксофоном) Источник: presnyakovvladimir / Instagram.com*

Маленький Вова с семьей Источник: presnyakovvladimir / Instagram.com*

Как Майкл Джексон и Алла Пугачева сделали из него звезду

В 11 лет Владимир Пресняков написал свою первую песню, а в 12 лет уже выступал в составе хард-роковой группы «Круиз» — там он пел композиции «Кошка» и «Старая сказка». Дебют на профессиональной сцене состоялся в 1982 году, в ресторанном варьете Лаймы Вайкуле.

Главной фишкой Преснякова-младшего стал особенный высокий вокал — фальцет. Однажды, прямо во время концерта «Круиза», у парня начал ломаться голос. Это стало ударом для юного музыканта, он забросил пение и под впечатлением от клипа Майкла Джексона на песню «Триллер» переключился на танцы, а в конце 1985 года даже стал победителем первого в СССР конкурса по брейк-дансу.

Со временем Владимир решил вернуться к музыке. По приглашению композитора Юрия Чернавского он записал несколько песен для фильма «Выше радуги», в том числе ставшие хитами «Зурбаган» и «Острова». Для этого Пресняков даже вернул свой фальцет.

С 1987 года Пресняков-младший начал выступать в составе Театра песни Аллы Пугачевой и даже пел на разогреве у Примадонны во время ее американских гастролей. Когда карьера Владимира резко пошла в гору, его отец ушел из коллектива «Самоцветы», чтобы сопровождать сына на концертах.

Пресняков всегда был благодарен Алле Пугачевой за помощь в его музыкальной карьере Источник: presnyakovvladimir / Instagram.com*

В 1989 году Пресняков выпустил дебютный диск «Папа, ты сам был таким». Успех был таким, что он стал первым из российских музыкантов, кто удостоился международной музыкальной награды «Золотой ключ» как артист, чьи записи разошлись наибольшим тиражом.

Хит «Стюардесса по имени Жанна» сделал Преснякова уже не подростковой, а настоящей взрослой звездой, его пластинки раскупали молниеносно, а на концертах собирались полные залы. В 1990 году Владимир с программой «Прощание с детством» собрал в «Олимпийском» сто тысяч зрителей.

Владимиры Пресняковы: старший и младший Источник: presnyakovvladimir / Instagram.com*

Здесь Владимиру всего 20 лет Источник: presnyakovvladimir / Instagram.com*

В 1996 году Владимир впервые удостоился престижной премии «Золотой граммофон», которую получил за композицию «Обмани меня». Тогда же он снялся в знаменитом телепроекте «Старые песни о главном».

Однако в конце 90-х Пресняков начал терять популярность. Он стал замечать, что уже не собирает полные стадионы. Чтобы побороть отчаяние, артист стал налегать на алкоголь. Только в середине нулевых к нему вернулась прежняя слава. Помог старый друг Леонид Агутин, с которым они дуэтом записали хит «Аэропорты». За эту песню они получили «Золотой граммофон».

Пресняков уже много лет дружит с Леонидом Агутиным Источник: presnyakovvladimir / Instagram.com*

Сейчас Пресняков остается востребованным артистом, он гастролирует и участвует в телевизионных проектах, например в качестве наставника на шоу «Голос» и «Голос. Дети». В 2023 году артист выпустил благотворительный сингл «Живи», который посвятил фигуристу Роману Костомарову.

Из дебошира — в примерного семьянина

У Владимира Преснякова было несколько браков, из которых только третий оказался долговечным.

Кристина Орбакайте

Первой (неофициальной) супругой Преснякова стала Кристина Орбакайте. Юные артисты познакомились, когда ему было 19 лет, а ей — 15.

Пресняков заочно был влюблен в дочку Пугачевой, потому что постоянно видел ее по телевизору. Его поразило, что она была очень скромной несмотря на то, что росла в звездной семье. Артист вспоминал, как к нему подошла сама Алла Борисовна и сказала: «Ах вот ты какой, дочка моя о тебе много говорит». Потом он встретился и с самой Кристиной. Их любовь Пресняков характеризует как «хрустальную».

«Прекрасная была теща. Она очень меня любила. Она режиссировала концерты, помогала очень. Не было такого, что я с Кристиной начал встречаться, чтобы быть поближе к Пугачевой», — рассказывал он в интервью YouTube-каналу «Света вокруг света».

До 1996 года Владимир Пресняков был в отношениях с Орбакайте Источник: presnyakovvladimir / Instagram.com*

Сперва пара жила у родителей Владимира, но потом переехала в квартиру Аллы Борисовны. Пресняков говорил, что в их доме всегда звучала музыка.

На публике артисты не скрывали отношений. Тогда поклонники разделилась на два лагеря: одни осуждали пару, другие желали ей счастья. Позже Орбакайте рассказывала, что разница в возрасте чувствовалась: Владимир пытался всё время ее воспитывать. Пугачева отмечала, что Пресняков уберег ее дочь от многих необдуманных поступков.

21 мая 1991 года у пары в Лондоне родился сын Никита. В то время Пресняков стал выпивать и даже выступал «под градусом» — в райдере у него было по шесть бутылок коньяка.

Когда Никите было пять лет, его родители расстались, так и не расписавшись. В феврале 2020 года певица Лика Стар заявила, что она повлияла на распад звездной пары, за что поплатилась музыкальной карьерой: Пугачева добилась отмены ее концертов.

«Пугачева увидела нас [с Пресняковым] вместе в студии, — вспоминала Лика. — На следующий день мне сообщили, что больше я свои песни не имею права записывать там… Но я готова плюнуть в лицо каждому, кто с пеной у рта будет доказывать, что я послужила причиной разрыва Кристины и Володи. У него было много увлечений, и я не стала последней».

У пары родился сын Никита Источник: presnyakovvladimir / Instagram.com*

Сам Пресняков рассказал на шоу «Секрет на миллион», что Орбакайте ушла из-за его многочисленных измен, злоупотребления алкоголем и дебоширства. Разрыв с Кристиной дался артисту тяжело, он впал в депрессию и даже пережил клиническую смерть.

«Все хорошие песни были написаны с алкоголем. Я не стесняюсь этого времени, это время было радужным, алкоголь тогда помогал творить. Я потом стал понимать, что надо что-то делать с этим. Остановила ответственность перед семьей. Я лежал в ванной и сказал: „Боженька, дай знак“ — и огромная полка просто рухнула. У меня была алкогольная стадия, когда тряслись руки», — делился в интервью Пресняков изданию Fametime.

Тогда тяжело было и сыну Никите. Никто не называл его по имени и не воспринимал всерьез: его откликали просто — «вот внук Пугачевой».

«Я говорил ему: „Меня тоже называли ‚зять Пугачевой‘. Я смирился“. А он: „Пап, ты не понимаешь“. Я видел своими глазами, что он всего добился сам, у него бзик, он никогда не просил денег, ему до сих пор тяжело это выслушивать», — рассказывал Владимир Пресняков.

Сын открестился от популярности своей семьи и решил всего добиваться самостоятельно Источник: presnyakovvladimir / Instagram.com*

Сейчас сыну Владимира Преснякова 34 года, он работает и живет в Америке. За границей Никита занимается творчеством, например съемками клипов для других артистов. Подробнее о нем мы рассказывали в этом тексте.

Сын Преснякова уехал в Америку после начала частичной мобилизации на СВО Источник: presnyakovvladimir / Instagram.com*

Елена Ленская

Со временем в жизни артиста появилась модельер Елена Ленская. Тогда девушка оканчивала журфак и подрабатывала корреспондентом на телевидении.

Их первая встреча произошла в 90-х. На тот момент певец еще был женат на Орбакайте, у него подрастал сын Никита. Снова они пересеклись в Египте, после чего Ленская ушла от своего мужа — музыканта Игоря Саруханова, с которым состояла в церковном браке.

Пресняков и Ленская были неразлучны пять лет: вместе работали, творили, писали стихи и снимали клипы. Но брак, который был заключен в 2001 году, всё же дал трещину.

Паре не удалось сохранить отношения Источник: presnyakovvladimir / Instagram.com*

Спустя годы Пресняков заявил, что их союз был ошибкой, потому что он не чувствовал свободы. От шумных компаний и тусовок артист при этом не отказался.

«Он может три дня подряд смотреть видеофильмы, спать, и вдруг — раз! — всё меняется. Собирается компания гостей человек в тридцать, или мы куда-то едем…» — рассказывала Елена в интервью «Каравану историй».

Расставание прошло без скандалов, и бывшие супруги остались в хороших отношениях.

Наталья Подольская

Свою новую любовь артист встретил во Франции на съемках программы «Большие гонки». В его команде оказалась молодая певица, выпускница «Фабрики звезд» Наталья Подольская.

Первая встреча Преснякова и Подольской в 2005 году Источник: presnyakovvladimir / Instagram.com*

Они влюбились с первого взгляда. Но на тот момент артист еще официально состоял в браке с Ленской. Тогда Наталья рассталась с Пресняковым: она не захотела строить отношения в статусе любовницы. Спустя полгода она узнала, что он развелся, и они дали своему роману второй шанс.

«Я не хотела быть разлучницей. Я тогда только начинала путь, молодая девочка, и быть разлучницей было для меня невозможным. Тогда не был сильно развит интернет, и я не знала, что он находился в браке. Все знали про Кристину Орбакайте, а за Елену мне даже сейчас обидно. Все думают, что у него две жены — Кристина и я», — рассказывала Наталья.

Супруги влюбились с первого взгляда Источник: presnyakovvladimir / Instagram.com*

Сперва влюбленные сыграли шуточную свадьбу в Лас-Вегасе, но потом Владимир решил устроить пышное торжество в Москве и обвенчаться. Все эти события прошли в 2010 году.

Посмотрите фрагмент видео со свадьбы супругов Источник: presnyakovvladimir / Instagram.com*

Их брак стал союзом не только семейным, но и творческим. Вместе они стали выступать на сцене и писать песни. Тогда супруги стали планировать детей, но у Натальи долго не получалось забеременеть. Наконец 5 июня 2015 года, ровно через пять лет после заключения брака, случилось долгожданное событие — у пары родился сын Артемий.

Артемий Пресняков родился в 2015 году Источник: presnyakovvladimir / Instagram.com*

В СМИ неоднократно появлялись слухи, что Наталья снова беременна, однако второй ребенок появился в семье только в 2020 году. Мальчика назвали Иваном.

Спустя пять лет у пары появился сын Ваня Источник: presnyakovvladimir / Instagram.com*

Сегодня эта семья — образцовая для российского шоу-бизнеса. Они по-прежнему смотрят друга на друга влюбленными глазами. Недавно Владимир и Наталья даже снова сыграли свадьбу спустя 20 лет знакомства!

Семья живет в счастье и гармонии Источник: presnyakovvladimir / Instagram.com*

Посмотрите небольшое видео о том, как пара вспоминает свою историю любви Источник: presnyakovvladimir / Instagram.com*

Пресняков со всеми своими Пресняковыми-младшими! Источник: presnyakovvladimir / Instagram.com*

