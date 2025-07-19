Актер сериала «Моя прекрасная няня» первым рейсом прилетел в Геленджик после открытия аэропорта

Актер прилетел на съемки нового проекта Источник: Виктория Жигунова / Telegram

Актёр Сергей Жигунов, известный по сериалу «Моя прекрасная няня», вместе с женой Викторией Жигуновой, директором московского музея Коровина, прилетел в Геленджик на первом рейсе после открытия аэропорта 18 июля. Об этом сообщила Виктория в своих социальных сетях. Сергей прибыл в город для съёмок нового проекта, а Виктория — в рабочую командировку для посещения местных культурных учреждений.

Рейс стал первым после долгого перерыва в работе аэропорта Геленджика, который открылся 10 июля и пока принимает только внутренние рейсы в дневное время. Семья Жигуновых летела из Санкт-Петербурга на самолёте авиакомпании Smartavia.

Актер тут же стал объектом интереса для журналистов Источник: Виктория Жигунова / Telegram

По словам Виктории, полёт прошёл комфортно, а из иллюминатора открывались потрясающие виды:

«Горы, ущелья, Каспий и Чёрное море, бескрайние поля пшеницы, Эльбрус».

На взлётно-посадочной полосе их встретили торжественно — две пожарные машины обдали самолёт водой из брандспойтов.

«Наверное, снаружи картинка была красивая», — отметила она.

Жигунова осталась довольна полётом Источник: Виктория Жигунова / Telegram

Виктория рассказала, что новый терминал аэропорта современный и удобный, но пока один рейс в день не решает проблему летней логистики.

«Это первый и очень важный шаг», — подчеркнула она.

Семья продолжила путь в Крым на машине, и навигатор показал семь часов до Гурзуфа. По словам Виктории, они комфортно устроились в автомобиле с пледами и водой, несмотря на жару +32 °C за бортом.

Жигунова отметила, что Геленджик значительно упрощает дорогу в Крым по сравнению с десятичасовой поездкой из Сочи.