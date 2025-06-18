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Культура Умерла Наталья Тенякова, известная по роли бабы Шуры из «Любовь и голуби»

Умерла Наталья Тенякова, известная по роли бабы Шуры из «Любовь и голуби»

Ей было 80 лет

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1 комментарий
О дате и месте прощания с актрисой станет известно позже | Источник: Музей МХАТ / TelegramО дате и месте прощания с актрисой станет известно позже | Источник: Музей МХАТ / Telegram

О дате и месте прощания с актрисой станет известно позже

Источник:

Музей МХАТ / Telegram

Скончалась актриса Наталья Тенякова. Об этом сообщила пресс-служба МХТ им. Чехова.

«Потеря фундаментальная, подкашивающая. Наталья Максимовна была столпом труппы Художественного театра, актрисой — природным явлением (научить играть, „как Тенякова“, и даже описать ее обаяние невозможно) и человеком предельно честным, настоящим во всем. Она задавала планку и в профессии, и в жизни, планку почти недостижимую, но необходимую как ориентир», — говорится в сообщении театра.

Актриса не дожила до своего дня рождения буквально две недели. 3 июля ей бы исполнился 81 год.

Тенякова стала известной благодаря роли бабы Шуры в комедии «Любовь и голуби» (12+). Изначально актриса сниматься в этой кинокартине не хотела. Тенякова считала персонажа слишком далёким от себя. Однако именно благодаря этой работе ее полюбили миллионы. В фильме она сыграла в паре со своим мужем Сергеем Юрским, исполнившим дядю Митю, что добавило их сценам особой теплоты.

Еще Тенякова снялась в фильмах «Старшая сестра» (0+), «Наши знакомые» (6+) и «Зеленая карета» (16+). В 1994 году актриса получила звание народной артистки РФ, лауреат премии «Золотая Маска».

У Тенякова прожила в браке с Юрским почти 50 лет. У пары есть дочь.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Умер актер МХАТ Москва
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Комментарии
1
Гость
39 минут
Интересная актриса "Санюшка"....
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