Малахов возложил цветы, Софи Лорен передала соболезнования. Как в Москве простились с легендарным скульптором Зурабом Церетели

В Москве простились с легендарным скульптором Зурабом Церетели Источник: Елена Халматова / MSK1.RU











В среду, 23 апреля, страна простилась с Зурабом Церетели. Легендарного скульптора не стало накануне, 22 апреля. Ему был 91 год. Причиной смерти стала остановка сердца.

Церетели — автор культовых скульптур, большинство из которых расположилось в столице. Среди них — скандальный монумент Петру I, фонтанный комплекс на Манежной площади и памятник Шарлю де Голлю перед гостиницей «Космос».

Прощание прошло в храме Христа Спасителя. Церетели помогал восстанавливать его в 1990-х. После гроб с телом отправят в Грузию.

Прощание с Зурабом Церетели прошло в храме Христа Спасителя Источник: Эльдар Кочесоков











Церемония началась утром 23 апреля. К месту прощания несли цветы и венки. Внутри храма у алтаря уже стоял венок от президента России.

Внутри храма Христа Спасителя на алтаре стоял венок от президента России Источник: Елена Халматова / MSK1.RU











В числе первых на прощание пришел скульптор Александр Рожников. Он назвал Церетели «глыбой, которую никто не сможет заменить». Художники Ирина и Виктор Глуховы вспомнили его как доброго и светлого человека, который «боролся за сохранение традиций».

Художники Виктор и Ирина Глуховы Источник: Елена Халматова / MSK1.RU











В храме выстроилась очередь из желающих проститься. Люди подходили к покойному и возлагали цветы. У гроба стояли его 65-летняя дочь Елена, которую в семье зовут Лика, 47-летний внук Василий и 46-летняя гражданская жена Татьяна Кочемасова. Дочь не могла сдержать слёз.

Дочь Зураба Церетели Елена (в черном платке) и гражданская супруга скульптора (справа) Татьяна Кочемасова обнимаются и плачут Источник: Елена Халматова / MSK1.RU











Дочь Елена (в черном платке) не смогла сдержать слез Источник: Елена Халматова / MSK1.RU











Возложил цветы и Андрей Малахов. Ведущий подошел к гробу, чтобы проститься.

Андрей Малахов возложил цветы Зурабу Церетели Источник: Елена Халматова / MSK1.RU











Андрей Малахов у гроба Источник: Елена Халматова / MSK1.RU











Переживал из-за критики памятника и был светлым человеком

Известный кардиохирург Лео Бокерия сказал, что работы Церетели были чистыми и органичными. Он добавил, что дом скульптора всегда был открыт для гостей.

У него всегда были друзья, близкие, наверное, часто приходили люди, чтобы просто познакомиться. Он никому не отказывал никогда. Лео Бокерия кардиохирург

Художник Никас Сафронов передал соболезнования семье от итальянской актрисы Софи Лорен.

«Она просит передать всем вам, что она помнит его гостеприимство, его хлебосольность и широту души. У нее есть какие-то работы его, она его чтит и помнит. Да все его помнят», — рассказал Никас Сафронов. Когда в Москву приезжали Софи Лорен, Моника Беллуччи и Роберт Де Ниро, Зураб Церетели устраивал им роскошный прием у себя дома.

Никас Сафронов также вспомнил, как скульптор переживал из-за критики памятника Петру I.

Художник Никас Сафронов — о том, как Зураб Церетели переживал критику своего памятника Источник: Эльдар Кочесоков

«Был тяжелый для него период, но он разобрался с этим. Он оставил и сохранил академию [художеств], сохранил классическое искусство. Сделал так, чтобы художники не чувствовали себя оскорбленными и униженными. Давал мастерские, помогал, поддерживал. То есть деньги, которые он зарабатывал, легко тратил на академию, на искусство, на творчество. И воспитал замечательного внука Василия, который, надеюсь, продолжит его дело, — высказал свои мысли художник.

Директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова отметила, что Церетели не только создавал искусство, но и возродил Академию художеств. Она сказала, что он сделал ее частью культурной дипломатии.

Директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова — про Зураба Церетели Источник: Эльдар Кочесоков

Член-корреспондент Российской академии художеств Татьяна Михалкова вспомнила о своей последней встрече со скульптором. На ней они планировали устроить вечер памяти Валентина Юдашкина и Вячеслава Зайцева. По слухам, Михалкова была любимицей последнего.

Член-корреспондент РАХ Татьяна Михалкова — о последней встрече с Зурабом Церетели Источник: Эльдар Кочесоков

Проститься с Зурабом Церетели пришла и певица Диана Гурцкая. Она тоже, как и Татьяна Михалкова, вспомнила об их последней встрече:

«Часто пересекались на мероприятиях и, я помню, несколько месяцев назад виделись. Он издалека меня увидел, подошел… Он всегда был таким чутким, добрым, находил нужные слова, всегда мог подсказать, направить. Конечно, очень обидно. Он всегда будет в наших сердцах. Всегда будем его помнить. Светлая память».

Диана Гурцкая — о последней встрече с Зурабом Церетели Источник: Эльдар Кочесоков

Гроб остался в храме до вечера. Тело Церетели отправят в Тбилиси. Его, как он и хотел, похоронят рядом с женой в Дидубийском пантеоне.

Всё о жизни и смерти Зураба Церетели в одном видео Источник: Городские медиа