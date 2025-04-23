Малахов возложил цветы, Софи Лорен передала соболезнования. Как в Москве простились с легендарным скульптором Зурабом Церетели

В среду, 23 апреля, страна простилась с Зурабом Церетели. Легендарного скульптора не стало накануне, 22 апреля. Ему был 91 год. Причиной смерти стала остановка сердца.
Церетели — автор культовых скульптур, большинство из которых расположилось в столице. Среди них — скандальный монумент Петру I, фонтанный комплекс на Манежной площади и памятник Шарлю де Голлю перед гостиницей «Космос».
Прощание прошло в храме Христа Спасителя. Церетели помогал восстанавливать его в 1990-х. После гроб с телом отправят в Грузию.
Церемония началась утром 23 апреля. К месту прощания несли цветы и венки. Внутри храма у алтаря уже стоял венок от президента России.
В числе первых на прощание пришел скульптор Александр Рожников. Он назвал Церетели «глыбой, которую никто не сможет заменить». Художники Ирина и Виктор Глуховы вспомнили его как доброго и светлого человека, который «боролся за сохранение традиций».
В храме выстроилась очередь из желающих проститься. Люди подходили к покойному и возлагали цветы. У гроба стояли его 65-летняя дочь Елена, которую в семье зовут Лика, 47-летний внук Василий и 46-летняя гражданская жена Татьяна Кочемасова. Дочь не могла сдержать слёз.
Возложил цветы и Андрей Малахов. Ведущий подошел к гробу, чтобы проститься.
Переживал из-за критики памятника и был светлым человеком
Известный кардиохирург Лео Бокерия сказал, что работы Церетели были чистыми и органичными. Он добавил, что дом скульптора всегда был открыт для гостей.
У него всегда были друзья, близкие, наверное, часто приходили люди, чтобы просто познакомиться. Он никому не отказывал никогда.
Художник Никас Сафронов передал соболезнования семье от итальянской актрисы Софи Лорен.
«Она просит передать всем вам, что она помнит его гостеприимство, его хлебосольность и широту души. У нее есть какие-то работы его, она его чтит и помнит. Да все его помнят», — рассказал Никас Сафронов. Когда в Москву приезжали Софи Лорен, Моника Беллуччи и Роберт Де Ниро, Зураб Церетели устраивал им роскошный прием у себя дома.
Никас Сафронов также вспомнил, как скульптор переживал из-за критики памятника Петру I.
«Был тяжелый для него период, но он разобрался с этим. Он оставил и сохранил академию [художеств], сохранил классическое искусство. Сделал так, чтобы художники не чувствовали себя оскорбленными и униженными. Давал мастерские, помогал, поддерживал. То есть деньги, которые он зарабатывал, легко тратил на академию, на искусство, на творчество. И воспитал замечательного внука Василия, который, надеюсь, продолжит его дело, — высказал свои мысли художник.
Директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова отметила, что Церетели не только создавал искусство, но и возродил Академию художеств. Она сказала, что он сделал ее частью культурной дипломатии.
Член-корреспондент Российской академии художеств Татьяна Михалкова вспомнила о своей последней встрече со скульптором. На ней они планировали устроить вечер памяти Валентина Юдашкина и Вячеслава Зайцева. По слухам, Михалкова была любимицей последнего.
Проститься с Зурабом Церетели пришла и певица Диана Гурцкая. Она тоже, как и Татьяна Михалкова, вспомнила об их последней встрече:
«Часто пересекались на мероприятиях и, я помню, несколько месяцев назад виделись. Он издалека меня увидел, подошел… Он всегда был таким чутким, добрым, находил нужные слова, всегда мог подсказать, направить. Конечно, очень обидно. Он всегда будет в наших сердцах. Всегда будем его помнить. Светлая память».
Гроб остался в храме до вечера. Тело Церетели отправят в Тбилиси. Его, как он и хотел, похоронят рядом с женой в Дидубийском пантеоне.
Ранее мы рассказывали, что происходит в мастерской Церетели на Большой Грузинской.