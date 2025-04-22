«Людям интересно, почему успешный юрист подался в революционеры». Ленину 155 лет, и его музей популярен у россиян и китайцев

В Ульяновске множество достопримечательностей, связанных с именем Владимира Ленина Источник: Дмитрий Сильнов / 173.RU











22 апреля отмечается 155-летие со дня рождения самого известного уроженца Ульяновска, первого главы советского государства Владимира Ильича Ленина. Главным местом проведения торжества станет, конечно же, Ленинский мемориал — историко-культурный комплекс, созданный еще в 1970 году. Работники музея ждут наплыва туристов и готовят обширную программу мероприятий. В том, кому сегодня интересна личность вождя мирового пролетариата, как его воспринимают современники и насколько это способствует туристической привлекательности региона, разбирался наш коллега из 173.RU.

Флигель домовладелицы Прибыловской

Туристам, желающим ознакомиться с повседневной жизнью и бытом Владимира Ленина, стоит начинать с «Домиков на Стрелецкой» — двух музеев, расположенных на площади Ленина, 1а. Первый из них — бывший флигель дома симбирской домовладелицы А. С. Прибыловской, где семья Ульяновых поселилась в сентябре 1869 года, после переезда из Нижнего Новгорода.

Снять приличную квартиру в Симбирске 19-го века было непросто Источник: Дмитрий Сильнов / 173.RU











Отца Владимира Ленина — Илью Николаевича Ульянова — перевели в Симбирск по делам службы — он был инспектором народных училищ. Найти приличную квартиру в городе тогда было непросто — страшный пожар 1864 года уничтожил много домов. Пришлось временно разместиться во флигеле. Здесь Ульяновы прожили около года. В этом доме 10 (22) апреля 1870 года и родился Владимир Ильич. До 1967 года это был обычный жилой дом, а в 1984-м в нем открыли музей.

Все ленинские музеи прекрасно сохранились Источник: Дмитрий Сильнов / 173.RU











Раннее детство будущего вождя мирового пролетариата прошло уже в двухэтажном особняке мещанки Д. Ф. Жарковой, где Ульяновы жили с 1871 по 1875 год. Снимали три комнаты с кухней. Здесь Володя научился ходить и разговаривать. Старшие дети — Анна и Александр — готовились к поступлению в гимназию. Также в этом доме родился младший брат Владимира — Дмитрий. В музее детально воссоздан кабинет Ильи Николаевича Ульянова, где он работал и принимал посетителей со всей Симбирской губернии.

«Мы пойдем другим путем»

Далее следует плавно переместиться на улицу Ленина, 70 — в особняк, который Ульяновы занимали в 1878–1887 годах. Это был их единственный собственный дом в Симбирске. Купили они его у вдовы титулярного советника Е. П. Молчановой. Отсюда Володя Ульянов бегал в гимназию и на прогулки по фруктовым садам, здесь сохранилась его комната, расположенная на лестничной площадке второго этажа. По сути, здесь он сформировался как личность. Прекрасно воссоздана обстановка дворянского гнезда второй половины XIX века.

Единственный дом Ульяновых в Симбирске когда-то считался роскошным Источник: Дмитрий Сильнов / 173.RU











Здесь же Ульяновы пережили первые серьезные потери и трагедии — в 1886 году скончался отец И. Н. Ульянов, в 1887 году был казнен старший сын — Александр Ульянов, первым ступивший на путь революции и протеста. По легенде, узнав о казни старшего брата, совершившего неудачное покушение на императора Александра III, Владимир Ильич и произнес знаменитую фразу: «Мы пойдем другим путем». До этого революционных настроений он не проявлял — в гимназии отличался отличным поведением, прилежностью в занятиях и высокими оценками по всем предметам. Особенно увлекался творчеством Тургенева и древними языками. Обожал рыбную ловлю и купание в Свияге.

Семейная гостиная Ульяновых, где Володя любил играть в шахматы Источник: Дмитрий Сильнов / 173.RU











Этот дом стал музеем еще при жизни Ленина — в 1923 году. Как объяснили работники дома-музея, чаще всего его посещают семьи в ходе «маршрутов выходного дня».

— Ежегодно мы принимаем более 50 тысяч посетителей. Конечно, это не так много, как во времена СССР, когда музей посещали по 250–300 тысяч человек в год. Но тогда он входил в обязательную культурную программу для всех путешествовавших на теплоходах по Волге. Кроме того, до пандемии коронавируса нас ежегодно посещали порядка десяти тысяч туристов из Китая — там Ленин очень популярен, — рассказала заведующая домом-музеем Татьяна Брыляева.

Рабочий кабинет главы семьи — Ильи Николаевича Ульянова Источник: Дмитрий Сильнов / 173.RU











В 2020 году в связи с пандемией коронавируса поток гостей из Китая (как, впрочем, и из других стран) значительно сократился, но с 2022-го вновь начал нарастать, хотя прошлых размеров пока не достиг.

Толпы туристов — это плохо

По словам заведующей, грядущий юбилей Ленина, несомненно, вызовет увеличение потока туристов, но, как оказалось, для музея это вовсе не так уж хорошо.

— Вы только представьте — во время празднования 100-летия со дня рождения Владимира Ильича, то есть в 1970 году, а также всё последующее десятилетие музей посещали до полумиллиона человек в год. В ульяновский речной порт каждый день прибывали по десять пассажирских теплоходов. Всерьез опасались, что старинное здание, хоть и считавшееся в свое время модным и красивым, просто не выдержит такого наплыва туристов. В 1990-е поток схлынул, и музей зажил более спокойной, нормальной для него жизнью, — объяснила Татьяна Брыляева.

Ульяновы (слева направо): Александр, Владимир, Мария Александровна, Илья Николаевич Источник: Дмитрий Сильнов / 173.RU











Действительно, в небольших комнатах особняка лучше передвигаться небольшими группами, чтобы было время спокойно рассмотреть каждый экспонат. А полюбоваться есть на что. Старинные газеты, географическая карта, по которой Володя Ульянов изучал материки и океаны, рукописи его брата — Дмитрия. Отдельный стенд посвящен легендарной фотографии Владимира Ильича в возрасте четырех лет (как пели в СССР: «Когда был Ленин маленький — с кудрявой головой»). Образ стал каноническим — все советские школьники носили его на октябрятских звездочках.

Ленинский мемориал — один из символов современного Ульяновска Источник: Дмитрий Сильнов / 173.RU











Ленинский мемориал, возведенный в центре города к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина, включает музей площадью более четырех тысяч квадратных метров, киноконцертный зал, зимний сад. Туристы обожают фотографироваться на его фоне — футуристическое здание, облицованное белым мрамором, считается одним из символов Ульяновска.

Старший научный сотрудник мемориала Валерий Перфилов рассказал историю одной из самых знаменитых фотографий Ленина 1874 года Источник: Дмитрий Сильнов / 173.RU











Всего Ленин прожил в Симбирске 17 лет. После окончания гимназии поступил в Казанский университет, а в 1887 году его мать Мария Александровна Ульянова продала усадьбу полицмейстеру А. Н. Минину. Семья перебралась в Самарскую губернию, и больше Владимир Ильич на родину не возвращался.

Интересно, что дать Симбирску имя вождя мирового пролетариата хотели еще в ноябре 1923 года, когда Ленин был жив. Инициатива исходила от губернского комитета ВКП(б). Назвать его хотели Ленинском, но после переименования Петрограда в Ленинград остановились на Ульяновске. Произошло это 9 мая 1924 года.

Ленин — больше не демон

После буквального обожествления личности Владимира Ленина в советские времена, в «лихие 90-е» многие публицисты представляли его едва ли не как исчадие ада.

Обойти музеи Ленина в Ульяновске можно пешком — прогулка займет не более получаса Источник: Leninmemorial.ru











— Что только не писали: и что он немецкий шпион и организовал революцию на деньги кайзера. Правда, все документы, якобы свидетельствовавшие об этом, оказались созданными намного позднее подделками. Утверждали, что приказывал расстреливать всех без разбора. Но в годы Гражданской требовались решительные меры. Что же касается его атеизма и гонений на церковь — так в начале ХХ века львиная доля российской интеллигенции не верила в Бога. А появившиеся после революции раскольники-обновленцы так и вовсе считали Ленина мессией, а борьбу с капитализмом — священной войной, — объяснил старший научный сотрудник Ленинского мемориала Валерий Перфилов.

Посещение музея Ленина стало популярным «маршрутом выходного дня» Источник: Дмитрий Сильнов / 173.RU

По словам историка, в настоящее время всё больше людей интересуется особенностями личности Ленина и задается вопросом, почему вполне перспективный российский дворянин, который мог стать успешным юристом, литератором или театральным критиком, выбрал путь революционера.

— Сейчас выросло поколение людей, которым уже недостаточно официальной идеологии, кто хочет иметь свое собственное мнение о тех или иных исторических процессах. И наш музей может помочь им ответить на эти вопросы, — подчеркнул Валерий Перфилов.

Имя Ленина носит самая престижная в городе гимназия Источник: Дмитрий Сильнов / 173.RU









