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Культура обзор «Лучше Миши никого нет»: о чем не говорила тетя Таня из «Спокойной ночи, малыши!»

«Лучше Миши никого нет»: о чем не говорила тетя Таня из «Спокойной ночи, малыши!»

Появляясь в кадре, она старалась забыть всё, что с ней происходило

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Татьяна Судец вела передачу «Спокойной ночи, малыши» (0+) почти 25 лет | Источник: Игорь Уткин / фотохроника ТАССТатьяна Судец вела передачу «Спокойной ночи, малыши» (0+) почти 25 лет | Источник: Игорь Уткин / фотохроника ТАСС

Татьяна Судец вела передачу «Спокойной ночи, малыши» (0+) почти 25 лет

Источник:

Игорь Уткин / фотохроника ТАСС

Все знают телеведущую Татьяну Судец как улыбчивую и приветливую тетю Таню из программы «Спокойной ночи, малыши!». За годы, проведенные в этой роли, она стала символом доброты для многих поколений. Свою работу она любила всем сердцем, благодаря ей держала себя в руках и продолжала жить несмотря на страшные потрясения, которых на ее судьбу выпало немало. Настолько немало, что остается только гадать, как эта сильная женщина справилась с трудностями и не опустила руки.

«Ты потеряешь в жизни мужчину»

Самое страшное, что может произойти с матерью — смерть ребенка. Татьяна Судец потеряла сына. Андрея. Парню было всего 24 года. Его жестоко убили. Трагедия произошла в 1992 году. Молодой человек отправился в гости к другу и пропал. Его нашли только спустя месяц после смерти. Всё это время Татьяна не находила себе места.

— Я помню, как ехала с работы, и у меня начали течь слезы. Просто так, я не понимала, что происходит. Когда вернулась домой, узнала, что сын куда-то уехал. Потом прошла ночь, еще один день, второй, а он так и не появился. Его нашли только через месяц, — вспоминала Судец.

В 2019 году в программе «Судьба человека» (16+) Татьяна рассказывала, как искала сына. Она не только обращалась в правоохранительные органы, но и ходила к гадалкам и экстрасенсам. Одна из ясновидящих говорила, что видит, как Андрей едет куда-то на электричке, а обратно не возвращается.

Татьяна Судец с сыном Андреем | Источник: кадр из программы «Пусть говорят» (16+), Первый каналТатьяна Судец с сыном Андреем | Источник: кадр из программы «Пусть говорят» (16+), Первый канал

Татьяна Судец с сыном Андреем

Источник:

кадр из программы «Пусть говорят» (16+), Первый канал

Интересно, что задолго до случившегося знакомая Татьяны, потомственная гадалка, сказала ей: «Ты потеряешь в жизни мужчину, и будешь всё время о нем переживать, плакать».

Оказалось, что друг Андрея оставил парня в компании незнакомых людей. Те решили ограбить его и начали избивать.

— У него 14 ребер было сломано. Они сняли с него всю одежду, забрали деньги. Забили его до смерти, а потом закопали под грудой щебня. Я была на судебном процессе. Пыталась выяснить, зачем они это сделали? А они боялись, что если оставят сына в живых, он их убьет, — рассказывала телеведущая.

Справляться с утратой Татьяне помогала работа, но даже там коллеги перешептывались за спиной и обсуждали ее беду.

— Коллеги смотрели на меня и шептались: «Смотри-ка, улыбается. Даже смерть сына ее не тронула». А я и правда улыбалась. Заходила в кадр и старалась забыть всё, что произошло, — говорила звезда.

Спустя некоторое время убийц сына Татьяны Судец нашли. Они получили по 15 лет тюрьмы. Позже телеведущая призналась, что все мужчины ее семьи умирали при разных обстоятельствах: брат погиб от руки соседа, отец скончался от инсульта после смерти внука, третьего мужа угробил алкоголизм.

«Садилась за автоматы, бездумно жала на кнопку и плакала»

Потеря сына стала для Татьяны Судец самым страшным испытанием в жизни. Залатать дыру в душе невозможно, принять утрату — тоже. Татьяна не смогла примириться с новой реальностью, погрузившись с головой в мир азартных игр. Каждый день она приезжала на работу, снималась в нескольких передачах, а после отправлялась в зал с игровыми автоматами.

1991 год&nbsp;— Татьяна Судец и Владимир Ухин во время съемок нового шоу «Трудное детство» | Источник: Игорь Уткин / Фотохроника ТАСС1991 год&nbsp;— Татьяна Судец и Владимир Ухин во время съемок нового шоу «Трудное детство» | Источник: Игорь Уткин / Фотохроника ТАСС

1991 год — Татьяна Судец и Владимир Ухин во время съемок нового шоу «Трудное детство»

Источник:

Игорь Уткин / Фотохроника ТАСС

— Дома я плакать не могла, там была моя мама. Она тоже очень переживала. На работе тоже нельзя было рыдать. Именно поэтому я садилась за эти автоматы, бездумно жала на кнопку и плакала, — призналась Татьяна в интервью «Комсомольской правде».

Залы с игровыми автоматами стали для нее вторым домом. Она говорит, что поначалу ей везло, она выигрывала.

— Машины выигрывала, это да, я этого не скрываю. Я девушка азартная. Меня надо в Книгу рекордов Гиннесса: я выиграла 14 машин и однокомнатную квартиру. Это когда ты ходишь в заведения игровые типа казино. Ходишь туда и за какие-то определенные комбинации вам дают билетики. Потом эти билетики разыгрываются. И вот так у меня получалось, — призналась Судец в интервью изданию The Voice.

Татьяна брала кредиты, выигрывала, гасила их и снова брала. И так по кругу. Пока удача не покинула тетю Таню. Близкие были в ужасе от ее пристрастия. Телеведущая начала занимать деньги на игру у знакомых. Правда, всегда старалась отдавать долги.

— У меня правило с детства: если взяла в долг, то отдай, — говорит Судец.

Избавиться от зависимости Татьяне помог закон об ограничении игорного бизнеса в стране. Даже страшно думать, что бы было с ведущей, не случись этого. Уже много лет она не вспоминает об азартных играх.

Три неудачных брака Татьяны Судец

В первом браке Татьяна Судец провела семь лет. По ее же признанию, мужа своего она не любила — говорила, что предложение руки и сердца от поклонника Анатолия Грушина приняла назло молодому человеку, который ей нравился (а он целовался с другой).

Татьяна Судец и ее первый муж Анатолий Грушин | Источник: кадр из программы «Основано на реальных событиях» (16+), НТВ, 2023 годТатьяна Судец и ее первый муж Анатолий Грушин | Источник: кадр из программы «Основано на реальных событиях» (16+), НТВ, 2023 год

Татьяна Судец и ее первый муж Анатолий Грушин

Источник:

кадр из программы «Основано на реальных событиях» (16+), НТВ, 2023 год

Как бы ни относилась Татьяна Судец к Анатолию, он оказался хорошим мужем. Заботился о возлюбленной, исполнял ее желания. У Татьяны и Анатолия родился сын, тот самый Андрей. Разводиться Анатолий не хотел, но всё-таки сделал так, как хотела его любимая женщина.

— Жизни с Грушиным давно уже никакой не было, но мне мама всё кудахтала: «Как это так разводиться? У нас так не принято!». Но развод всё же случился: я, имея на руках сына Андрюшку, очутилась опять в коммуналке, — рассказала Татьяна Судец «Радио 1».

1980 год, Татьяна Судец готовится к эфиру. И только она знает, что творится у нее на душе | Источник: Анатолий Морковкин / ТАСС1980 год, Татьяна Судец готовится к эфиру. И только она знает, что творится у нее на душе | Источник: Анатолий Морковкин / ТАСС

1980 год, Татьяна Судец готовится к эфиру. И только она знает, что творится у нее на душе

Источник:

Анатолий Морковкин / ТАСС

Свою вторую любовь, Владимира, Татьяна Судец встретила практически сразу после развода. Ей было 25 лет — молода, красива, карьера развивается. С этим мужчиной она познакомилась на фестивале советско-монгольской молодежи. Молодой военный переводчик произвел на нее сильное впечатление, и их страстный роман быстро перерос в брак. Несмотря на статус мужа, семья жила скромно — в коммунальной квартире, и только спустя несколько лет свекор помог им с жильем.

— Пока однажды папа-маршал с мамой Галиной Николаевной не пришел к нам в гости и не споткнулся у входной двери о пьяного в дымину соседа. Я и говорю: «Да перешагивайте через него, не бойтесь!» И когда папа увидел, в каких условиях мы живем, помог сделать квартиру. Тем более к тому моменту у нас с Вовой уже планировалась дочь Даша, — вспоминает Татьяна.

Брак Татьяны и Владимира распался по самой распространенной причине — измена. Как-то вернувшись из командировки, Татьяна застала супруга с другой женщиной.

— Мне пришлось отдать Вове три тысячи рублей отступных. А что касается вещей, то все нужные ему он забрал, пока я была в Японии. А для того чтобы он не претендовал на квартиру, мне пришлось продать всё, что у меня было ценного, да и мама моя помогла эту сумму собрать. Вещи — это всё ерунда. Самое главное, что он ушел, — сказала она.

Фамилию Судец Татьяна решила оставить — зрители уже запомнили ее, к чему путаницы?

Если долго и внимательно смотреть в глаза Татьяны Судец, можно прочесть в них целую жизнь | Источник: Владимир Астапкович / ТАССЕсли долго и внимательно смотреть в глаза Татьяны Судец, можно прочесть в них целую жизнь | Источник: Владимир Астапкович / ТАСС

Если долго и внимательно смотреть в глаза Татьяны Судец, можно прочесть в них целую жизнь

Источник:

Владимир Астапкович / ТАСС

Третий мужчина Татьяны — Михаил Мирошников, полковник КГБ. Она признавалась, что он стал для нее единственным человеком, рядом с которым она чувствовала себя счастливой. Всё было бы хорошо, если бы не одно очень важное «но»: Михаил оказался запойным алкоголиком.

Пагубная привычка не напугала женщину, она решила, что сможет справиться с проблемой. Татьяна считала, что страсть к алкоголю у ее мужа — издержки профессии. Михаил был умным человеком, знал несколько языков, играл в теннис. В дни, когда не пил — был ангелом и лучшим мужем на свете.

— Я была уверена, что со мной он изменится. И я старалась, делала всё, чтобы он бросил. Он кодировался. Но таким людям нельзя помочь. Это не лечится. Алкоголизм — это химия внутри, это лев, который вырывается, его не остановить ничем. Это страшно, — рассказывала Судец в программе «Секрет на миллион» (16+) у Леры Кудрявцевой.

История, когда женщина начинает пить сама, чтобы мужу досталось меньше, произошла и с Татьяной. Она тоже стала выпивать и не замечала, как превращается в алкоголичку.

— Я долго терпела, лечила его. Я — профессор по алкоголизму. Знаю, что такое «бытовой» пьяница — у меня второй муж был таким, а третий — хронический алкоголик, — поделилась диктор.

Татьяна Судец с дочерью Дарьей | Источник: Сергей Карпухин / ТАССТатьяна Судец с дочерью Дарьей | Источник: Сергей Карпухин / ТАСС

Татьяна Судец с дочерью Дарьей

Источник:

Сергей Карпухин / ТАСС

Профессия не позволила Татьяне спиться, она сумела сказать себе стоп и взять себя в руки. От Михаила она ушла, а через год он умер из-за сердечной недостаточности.

— Мне было 47, ему — 49. Лучше Миши никого нет, а хуже — мне не нужно, — заключает Татьяна Судец.

Замуж она больше не выходила. Долгое время о личной жизни Татьяны ничего не было слышно. Сейчас Татьяне Судец 77 лет. Она не ведет соцсети, мало общается с журналистами, редко посещает мероприятия и много времени проводит с семьей: дочерью Дарьей и тремя внуками.

А вы знали о сложной судьбе Татьяны Судец?

Да, сильная женщина
Даже не задумывался
Бедная тетя Таня, жаль ее
Я не знаю, кто это
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Журналист НГС
Татьяна Судец Спокойной ночи, малыши! Телеведущая История Судьба Актриса
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