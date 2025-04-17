«Здорово пели, но так нельзя»: дирижер капеллы — об участии в «Ну-ка, все вместе! Хором!»

Коллективу дирижера уже 12 лет Источник: Дмитрий Железнов / личный архив











Казанская капелла Дмитрия Железнова прошла в финал шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!» (12+). Музыкантам из столицы Татарстана удалось заработать максимальное количество баллов и удивить жюри, среди которых именитые певцы и артисты.

Редакция 116.RU поговорила с дирижером коллектива о том, каково это — получить сотню баллов от профи, как звучала первая версия уже полюбившихся зрителям произведений и на что рассчитывают юные музыканты в финале.

«Ну-ка, все вместе! Хором!» — музыкальное шоу, в котором участвуют коллективы со всей России. На протяжении нескольких недель сотня профессионалов проводит отбор, после чего лучшие из лучших поборются в финале за денежный приз в размере 5 миллионов рублей. Задача участников — набрать как можно большее количество баллов и заставить звездное жюри подняться со своих мест.

«Это очень ответственно: выступать перед всей Россией»

Дмитрию 31 год. Он основатель и руководитель «Капеллы Дмитрия Железнова» и художественный руководитель и дирижер оркестра Центра современной музыки Софии Губайдулиной. У него также есть вокальная студия D.D.TEAM.

В 2011 году музыкант поступил в Казанский музыкальный колледж им. Аухадеева на дирижерско-хоровое отделение. Окончив его в 2015 году, он продолжил обучение в Казанской государственной консерватории имени Жиганова. Дмитрий стал студентом дирижерско-хорового факультета и факультета оперно-симфонического дирижирования.

Еще в колледже, на третьем курсе, Железнов создал свой коллектив. Именно с ним дирижер поехал на музыкальное шоу. Сейчас в хоре Дмитрия 42 человека разных возрастов: от 7 до 19 лет. Капелла может исполнять как классическую музыку, так и современные песни, а потому позиционирует себя как многожанровая.

Капелла репетирует песню QUEEN к одному из своих концертов Источник: Дмитрий Железнов / личный архив

Дмитрий признается: именно он стал инициатором участия в проекте на федеральном канале. Несмотря на волнение, по его словам, риск полностью оправдался. Результатом он остался доволен.

— Боялся и нервничал, конечно. Потому что это очень ответственно: выступать перед всей Россией и перед сотней великолепных музыкантов, профессионалов своего дела, и выносить свое творчество им на суд, — делится дирижер.

«На мой взгляд, это могло быть сто баллов»

Для своего первого выступления перед сотней музыкантов коллектив Железнова выбрал достаточно сложное произведение O Fortuna Карла Орфа. Жюри поразило выступление казанского хора. За свое исполнение капелла получила почти идеальный результат: 98 баллов из 100 возможных. Только два профи не стали вставать со своих мест.

— Тогда нам было важно и очень интересно услышать мнение тех двух членов жюри, которые не встали, — подчеркнул Дмитрий.

Капелла Дмитрий Железнова исполняет O Fortuna Источник: Телеканал «Россия 1»

Не отдали свои голоса за капеллу педагог по вокалу Ирина Максимова и художественный руководитель и главный дирижер Большого детского хора имени Попова Георгий Журавлев. Последний объяснил: он восхищен проделанным трудом детей. Однако причиной того, что он остался на своем месте, стал сам Дмитрий. Коллеги по цеху пошутили, что Журавлев просто сам завидует молодому дирижеру.

— Мне всё-таки кажется, что самое опасное, чем можно заниматься в детском хоре, это страдать гигантоманией. Вы, по-видимому, рассчитывали на сногсшибательный эффект. Вы его точно произвели, сделали это максимально хорошо. Но есть люди, которых это травмирует, как детских педагогов — меня. Это всё-таки правда. Вас было чрезмерно. Вы здорово пели, но так нельзя. Это не для вас было написано и придумано, — заявил Журавлев.

Некоторые из сотни с ним не согласились. Солистка Московской областной филармонии Алина Яровая призналась, что с закрытыми глазами даже не смогла бы отличить детские голоса от взрослых. Однако добавила, что маленьким музыкантам такие произведения могут даваться сложно.

— Всё время рваная, жесткая атака звука. Это был невероятный трюк, и он получился. Но, я вас умоляю, пожалуйста, не заостряйте внимание на таком репертуаре. То, что вы справились с таким взрослым произведением, это уникально, — сказала Яровая.

Певец и лидер сотни Сергей Лазарев отметил, что произведение, взятое казанским хором, действительно не из простых. Однако детям удалось по-взрослому его исполнить. Лазарев также заявил, что у него сложилось ощущение, будто во время выступления музыкантов просто «включили пластинку, и зазвучала фонограмма».

— Мы очень избалованная сотня, мы тоже об этом говорим: если бы дети вышли и просто спели бы трогательно, вполне возможно, что нас это не впечатлило бы. Мы же сами хотим эти эмоции. Они выходят и дают нам эти эмоции. Я считаю, что это абсолютно заслуженно высокие баллы. И да, на мой взгляд, это могло быть сто баллов, — заключил Лазарев.

Таким образом казанская капелла вышла в тройку лидеров шоу.

«Это был просто знак высшей похвалы»

Для того чтобы определить участников финала, жюри вновь слушало коллективы, которые прошли в топ три. Капелла Железнова выступала первой и сразу произвела фурор. Хор исполнял произведение Александры Пахмутовой «Нежность».

— Сказанное мнение нас не расстроило, а наоборот, воодушевило. Это стало поводом собраться и выложиться еще больше. Больше чем на первом выступлении. Показали всё, на что мы способны, чтобы поднять всю сотку, — воодушевленно пояснил дирижер.

Капелла Дмитрий Железнова исполняет «Нежность» Источник: Телеканал «Россия 1»

На этот раз вся сотня профессионалов встала со своих мест. Казанский коллектив получил наивысший балл и безоговорочно оказался в финале музыкального шоу. По словам Дмитрия, ему очень трудно описать свои ощущения, которые он испытал тогда, сразу после выступления. Дирижер одновременно знал, что они пройдут в финал, но и не рассчитывал на такой результат.

— Это был просто знак высшей похвалы от профи, очень хорошая оценка. Испытал что-то нереальное, даже невозможно передать словами. Но, смотря на эти баллы, в голове сразу возник вопрос: а чем же мы будем удивлять дальше? — поделился Дмитрий.

Многие не знают, но версия «Нежности», показанная в эфире шоу, была далеко не первой. Дмитрий признался, что во время подготовки был в процессе поиска. Варианты звучания произведения неоднократно менялись. В конце концов версия a capella сменилась. Дмитрий обратился к своему близкому другу, композитору Миляуше Хайруллиной, которая стала автором аранжировки.

Первая версия произведения «Нежность» Источник: Дмитрий Железнов / личный архив

«Мы хотим достучаться до каждого сердца»

Сейчас капелла Железнова активно готовится к финалу. Однако своих карт раскрывать не хотят, а потому решили не говорить, какое произведение они вновь выбрали. При этом дирижер отмечает, что у хора в целом такая позиция: они никогда не говорят, какие именно песни будут исполнять.

В год у капеллы проходит много концертов. Они колесят по всей России и нередко участвуют в состязаниях, где получают первые места. Только в прошлом году казанский коллектив стал победителем всероссийской битвы хоров.

— Пускай это будет сюрпризом. Я никому никогда не говорю и даже не намекаю, что будет звучать на концертах. Это всегда для слушателя, а в этом случае для замечательных телезрителей, неожиданность. Я люблю удивлять и надеюсь, что и в этот раз у нас это получится, — сказал Железнов.

При подготовке к репетиции или концерту Железнову важно не слушать ничье исполнение выбранного произведения. Дирижер разбирает все ноты самостоятельно и передать всё то, что хотел сказать композитор, при этом добавив в музыку что-то свое. А вторым главным аспектом подготовки является вера каждого артиста коллектива, которым руководит Железнов, и желание закладывать в произведение всё то, что задумал сам дирижер.

— Для меня главное — находить что-то свое, новое, что не нашел никто другой из дирижеров. И, кстати, поэтому на наши концерты так активно ходят. Люди находят в этой музыке то, что притягивает и погружает в новые исполнения уже знакомых произведений, — говорил руководитель коллектива.

Дирижер вместе со своим коллективом Источник: Дмитрий Железнов / личный архив











Дмитрий добавил, что после выпуска шоу у хора появилось еще больше поклонников. Сейчас цель коллектива — сделать так, чтобы ни один слушатель не остался равнодушным. Для этого капелла оттачивает свои техники и делает акцент на свое исполнение и умение общаться со слушателем с помощью него.

— Мы хотим достучаться до каждого сердца жюри. Мы трудимся, работаем и очень надеемся пробудить в людях искру божью. Как в произведении Круглова: «Я сердцу песней говорю, бужу в нём искру божью», — процитировал произведение Железнов.

Коллектив Железнова выразил благодарность управлению культуры Казани, мэрии и республике. Дирижер подчеркнул, что именно благодаря их вере и помощи казанскому хору удалось поделиться своим творчеством со всей страной. В свою очередь, в официальных социальных сетях управления культуры столицы Татарстана незадолго до выступления капеллы выложили пост с поддержкой музыкантов.

— Самая огромная благодарность моему руководителю Ляйле Гарифуллиной. Она верит в меня, в нас. Вкладывает все свои силы и поддерживает. Она помогает мне, как творцу, распустить свои крылья, — заключил Железнов.

Так проходит запись коллектива Источник: Дмитрий Железнов / личный архив

Финал музыкального шоу намечен на 2 мая текущего года. Специальным гостем станет Филипп Киркоров. Пока вместе с «Капеллой Железнова» за главный приз будут бороться: Народный коллектив хор русской песни Владимирского областного музыкального колледжа им. Бородина, Postmodern band и академический хор студентов и выпускников Уральского федерального университета.

Об остальных участниках станет известно после следующих отборочных туров. Их осталось еще два.