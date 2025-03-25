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Культура Умерла актриса Галина Марченко. Она 25 лет озвучивала Каркушу в «Спокойной ночи, малыши!»

Умерла актриса Галина Марченко. Она 25 лет озвучивала Каркушу в «Спокойной ночи, малыши!»

Актриса почти полвека работала в детской передаче

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2 комментария
Галина Марченко и Каркуша были неразлучны | Источник: Spokoinoinochi.ruГалина Марченко и Каркуша были неразлучны | Источник: Spokoinoinochi.ru

Галина Марченко и Каркуша были неразлучны

Источник:

На 89-м году жизни умерла актриса Галина Марченко. Она озвучивала Каркушу в передаче «Спокойной ночи, малыши!» целых 25 лет.

«Почти полвека своей жизни она оставалась верна детской редакции и передаче „Спокойной ночи, малыши!“. Теперь же Каркуша, которую Галина Александровна называла главной любовью и основным событием своей пестрой актерской жизни, потеряла свою вторую „маму“», — сообщили на сайте программы.

Галина Марченко окончила актерский факультет Высшего театрального училища им. Щепкина при Академическом Малом театре, работала в Центральном детском театре, а также в Ульяновской, Калининской, Куйбышевской филармониях.

В 1975 году актриса попала на Центральное телевидение. Там она в полной мере освоила работу с куклами: играла мальчиков и девочек, ежиков и белочек, а еще исполняла роли Хрюши, Степашки и Мишутки.

«В 1998 году Галина Марченко познакомилась с Каркушей, которая только-только осиротела после прощания с артисткой Гертрудой Суфимовой. И с тех пор они стали неразлучны на целых 25 лет. Коллеги и друзья часто говорили, что они с Каркушей очень друг на друга похожи. Знаменательная встреча стала для актрисы не просто счастливой случайностью, а истинной судьбой, которая навсегда связала ее с программой „Спокойной ночи, малыши!“», — рассказали на сайте передачи.

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Комментарии
2
Гость
15 часов
Кар😥
Гость
7 часов
жаль...
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