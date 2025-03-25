Умерла актриса Галина Марченко. Она 25 лет озвучивала Каркушу в «Спокойной ночи, малыши!»

Галина Марченко и Каркуша были неразлучны Источник: Spokoinoinochi.ru











На 89-м году жизни умерла актриса Галина Марченко. Она озвучивала Каркушу в передаче «Спокойной ночи, малыши!» целых 25 лет.

«Почти полвека своей жизни она оставалась верна детской редакции и передаче „Спокойной ночи, малыши!“. Теперь же Каркуша, которую Галина Александровна называла главной любовью и основным событием своей пестрой актерской жизни, потеряла свою вторую „маму“», — сообщили на сайте программы.

Галина Марченко окончила актерский факультет Высшего театрального училища им. Щепкина при Академическом Малом театре, работала в Центральном детском театре, а также в Ульяновской, Калининской, Куйбышевской филармониях.

В 1975 году актриса попала на Центральное телевидение. Там она в полной мере освоила работу с куклами: играла мальчиков и девочек, ежиков и белочек, а еще исполняла роли Хрюши, Степашки и Мишутки.